Слушания по вопросу разблокирования Лачинского коридора пройдут в Международном суде ООН в Гааге

В Международном суде ООН в Гааге 30 и 31 января состоятся публичные слушания по ходатайствам, поданным Арменией и Азербайджаном. Армянские власти просят суд принудить Азербайджан прекратить всяческую поддержку акций протеста, блокирующих беспрепятственное передвижение транспортных средств по Лачинскому коридору.Азербайджан требует прекратить минирование спорных территорий Нагорного Карабаха, а также предоставить азербайджанским властям точную информацию о расположении и характеристиках всех установленных ранее в регионе мин.В МИД Армении также обратились к странам Большой двадцатки с просьбой оказать давление на власти Азербайджана и принудить тех разблокировать Лачинский коридор и согласиться на возобновление переговорного процесса.Лачинский коридор, являющийся единственным маршрутом, соединяющим Армению с Нагорным Карабахом, в декабре прошлого года был перекрыт в связи с массовыми протестами, организованными гражданами Азербайджана.Премьер-министр Армении обвинил располагающихся в регионе российских миротворцев в бездействии и невыполнении взятых на себя обязательств по обеспечению порядка в Лачинском коридоре. Глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики Рубен Варданян отмежевался от заявлений армянского лидера и заявил, что не согласен с критикой российской миротворческой миссии и призвал к ее сохранению на неопределенное время.