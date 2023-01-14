Украинское СМИ: Польские власти требуют от беженцев с Украины возвращения выплаченных им средств

Выехали из Польши летом. Предупредили соцслужбы и закрыли банковский счет. В январе пришло письмо с требованием вернуть средства, к которым я не имею доступа, и о наличии которых не знала

Польские власти требуют от беженцев с Украины возвращения якобы незаконно выплаченных средств, которые они получали на детей в возрасте до 18 лет. Эти деньги им выплачивались раз в месяц в виде социальных выплат, и теперь чиновники присылают уведомления о необходимости их вернуть.Такую информацию опубликовало украинское СМИ.Дело в том, что если пребывающие в Польше украинцы решают вернуться на родину или перебраться в другую страну, они должны сообщить об этом польским соцработникам, чтобы те перестали начислять выплаты.Как утверждают некоторые из таких граждан Украины, покинувшие Польшу еще летом, они выполнили необходимое требование, но начисление выплат продолжалось, о чем беженцы даже не подозревали, не имея доступа к начисленным деньгам. Несмотря на это, теперь польские власти хотят от них возвращения средств, якобы незаконно полученных.- рассказала одна из женщин, приезжавших в Польшу с Украины.В польской прессе уже раньше публиковалась информация о том, что в Польше участились случаи аннулирования документов на соцвыплаты для украинцев. Также говорилось и о постепенном сворачивании в этой стране социальных программ для беженцев с Украины. С лета прошлого года размер выплат для украинцев стали сокращать, подталкивая их устраиваться на работу, а не рассчитывать на пособия.