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Немецкие СМИ: Торговля людьми бурно процветает на фоне массового притока украинских беженцев в страны ЕС

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Немецкие СМИ: Торговля людьми бурно процветает на фоне массового притока украинских беженцев в страны ЕС

По данным немецких СМИ, торговля людьми стала бурно процветать в странах ЕС на фоне массового притока украинских беженцев. Как передаёт Spiegel, крупные криминальные сети орудуют на территории Румынии, Болгарии, а также Молдовы и Украины. Именно по этим маршрутам и передвигаются беженки. Они также действуют и в немецких кварталах «красных фонарей» - улице в крупном городе Гамбург, расположенном на севере Германии.


Вот как прокомментировал данную ситуацию глава немецкого филиала международной правозащитной организации International Justice Mission Дитмар Роллер:

Одна из наших волонтёрок стала свидетелем того, как какой-то незнакомый мужчина пытался убедить бабушку 16-летней девочки отдать её ему. Несмотря на то, что в его машине даже не было достаточно сидений, он заверял пожилую женщину в том, что девушка будет в безопасности, а он поможет ей с трудоустройством в Берлине. Как только наша сотрудница вмешалась в ситуацию, мужчина исчез

В то же время немецкий правозащитник признал, что нынешняя ситуация с потоком беженцев в Европе схожа с периодом войны в Югославии, отметив, однако, что тогда многие женщины из Боснии под видом трудоустройства, оказались в конечном итоге в публичных домах Европы.

Как утверждает Роллер, торговцы людьми специально выезжают на границы с Украиной, поджидая своих жертв на вокзалах, для того чтобы втереться к женщинам в доверие предлагая им «работу» в Берлине, Мадриде или Лондоне.

Примечателен и тот факт, что по сообщениям общественно-правовой медиакомпании rbb, во время проведения правоохранительными органами рейдов в борделях Берлина, там всё чаще встречают жертв торговли людьми из Украины. В то же время украинцев стали всё чаще использовать в целях трудовой эксплуатации в строительстве, на скотобойнях, при сборах урожая и других отраслях.

Ранее в Европарламенте также обратили внимание на резкий рост объёмов торговли людьми, а также трудовой и сексуальной эксплуатации беженцев с Украины.
Автор:
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7 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 13:21
    +1
    Да укронедогосударство прославилось работой черных трансплантологов. Не уверительно, везде где штаты поддерживают криминально военный режим к власти приходят те, кто бывших своих сограждан готовы хоть целыми тушками, хоть на запчасти продавать! И я не только Албанию Хашима Тачи "Змея" имею в виду где процветал секстрафик и черная трансплантология. Это у них со времен африканской работорговли. Выбрать местного царька попродажнее впарить ему стеклянные бусы и мушкеты а он взамен начинает сначала военнопленных а потом своих сограждан в рабство продавать. На плантации. А в современности ,для тех кто интересуется, и понимает, на территории бывшей украины очень вольготно чувствует себя некая Элизабет Дебрю. Прилетели стервятники как раз к Артемовску где больше всего им поживы в последнее время...
  2. Служу_отечеству
    Служу_отечеству Сегодня, 13:23
    +1
    Ранее в Европарламенте также обратили внимание на резкий рост объёмов торговли людьми, а также трудовой и сексуальной эксплуатации беженцев с Украины.
    Что тут сказать, за что боролись, на то и напоролись. Зато в кружевных трусиках и в ЕС request
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 13:28
      0
      Хохлушки первые шлюшки, были есть и будут, ничего не меняется. Даже по подмосковным трассам ещё стоят путаны.
  3. Alex242
    Alex242 Сегодня, 13:29
    0
    Примечателен и тот факт, что по сообщениям общественно-правовой медиакомпании rbb, во время проведения правоохранительными органами рейдов в борделях Берлина, там всё чаще встречают жертв торговли людьми из Украины. В то же время украинцев стали всё чаще использовать в целях трудовой эксплуатации в строительстве, на скотобойнях, при сборах урожая и других отраслях.

    ну понятно, сами же стремились в европопу....
  4. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 13:31
    0
    Да БЫТЬ того не может, в Европе в этом "ЦИВИЛИЗОВАННОМ" мире ОПЯТЬ РАБОТОРГОВЛЯ, срочно, немедля все списать на Россию и лично на Путина.
  5. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:32
    0
    Многие украинцы переедут в ЕС ,но не целиком ,а по частям. Зато под слова о перемогах
  6. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 13:33
    0
    Все идет хорошо и даже замечательно. Главное- чубатые- в ЕС. Украинцы такой же товар, как шампунь,джинсы,косметика и т д.. Пусть привыкают жить ,,по- ЭвропЭйски,,