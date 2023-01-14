Немецкие СМИ: Торговля людьми бурно процветает на фоне массового притока украинских беженцев в страны ЕС

Одна из наших волонтёрок стала свидетелем того, как какой-то незнакомый мужчина пытался убедить бабушку 16-летней девочки отдать её ему. Несмотря на то, что в его машине даже не было достаточно сидений, он заверял пожилую женщину в том, что девушка будет в безопасности, а он поможет ей с трудоустройством в Берлине. Как только наша сотрудница вмешалась в ситуацию, мужчина исчез



По данным немецких СМИ, торговля людьми стала бурно процветать в странах ЕС на фоне массового притока украинских беженцев. Как передаёт Spiegel, крупные криминальные сети орудуют на территории Румынии, Болгарии, а также Молдовы и Украины. Именно по этим маршрутам и передвигаются беженки. Они также действуют и в немецких кварталах «красных фонарей» - улице в крупном городе Гамбург, расположенном на севере Германии.Вот как прокомментировал данную ситуацию глава немецкого филиала международной правозащитной организации International Justice Mission Дитмар Роллер:В то же время немецкий правозащитник признал, что нынешняя ситуация с потоком беженцев в Европе схожа с периодом войны в Югославии, отметив, однако, что тогда многие женщины из Боснии под видом трудоустройства, оказались в конечном итоге в публичных домах Европы.Как утверждает Роллер, торговцы людьми специально выезжают на границы с Украиной, поджидая своих жертв на вокзалах, для того чтобы втереться к женщинам в доверие предлагая им «работу» в Берлине, Мадриде или Лондоне.Примечателен и тот факт, что по сообщениям общественно-правовой медиакомпании rbb, во время проведения правоохранительными органами рейдов в борделях Берлина, там всё чаще встречают жертв торговли людьми из Украины. В то же время украинцев стали всё чаще использовать в целях трудовой эксплуатации в строительстве, на скотобойнях, при сборах урожая и других отраслях.Ранее в Европарламенте также обратили внимание на резкий рост объёмов торговли людьми, а также трудовой и сексуальной эксплуатации беженцев с Украины.