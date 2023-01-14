Военное обозрение
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Американский аналитический центр смоделировал гипотетическое вторжение НОАК на Тайвань

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Американский аналитический центр смоделировал гипотетическое вторжение НОАК на Тайвань

Американский аналитический Центр стратегических и международных исследований (CSIS) провел серию игр, моделирующих гипотетическое вторжение НОАК на Тайвань в 2026 году. Всего было разыграно 23 сценария, в большинстве которых Тайбэй при активной поддержке армии США успешно отразил нападение Китая. Правда, во всех случаях победа коалиционных сил сопровождалась ошеломляющими потерями военных кораблей, самолетов и персонала, которых не было со времен Второй мировой войны. Крепко досталось и Японии, предоставившей свои аэродромы для американских самолетов.


О некоторых подробностях виртуального военного конфликта со ссылкой на отчет отставного полковника морской пехоты Марка Кансиана, исследователей Мэтью Кансиана и Эрика Хегинботама рассказал аналитический портал 19FortyFive.

Если верить боевым моделям игр, то после высадки десанта НОАК на южную часть Тайваня, военные самолеты и подводные лодки США потопили большую часть десантных кораблей ВМС Китая в течение одной-двух недель. Это сделало невозможным поддержку китайских батальонов на острове, что в конечном итоге и привело к поражению Пекина.

Но для реализации такого сценария американским боевым самолетам необходимо базироваться в непосредственной близости от острова. Авианосцы для этого не сильно подходят, так как они окажутся уязвимыми для противокорабельных средств китайской армии и флота при нахождении в прибрежных водах. В такой ситуации ВВС США могут рассчитывать только на военные аэродромы Японии.

Однако в этом случае военные базы Японии станут законными целями для нанесения ракетных ударов со стороны Китая. Эти удары, вероятно, заставят японские силы самообороны непосредственно вступить в военный конфликт на стороне США и Тайбэя. С учетом того, что японские аэродромы не имеют надежных авиационных укрытий, почти во всех сценариях самолеты ВВС США практически полностью были уничтожены ракетными ударами.

В некоторых сценариях коалиционные силы также наносят удары по авиабазам в материковом Китае, что приводит к аналогичному массовому уничтожению самолетов НОАК.

В целях объективности предполагаемых сценариев, игры CSIS моделировали события, в которых Япония не присоединялась к военным действиям или даже отказывала США в доступе к военным базам. В этом случае перспективы победы Тайваня и США были невелики, поскольку Китай мог направить больше ракет на уничтожение самолетов, сосредоточенных на Гуаме, где базируется американский флот.

Австралия была бы единственным другим союзником, который, как ожидается, поможет США на ранних этапах войны, что особенно важно, посредством базирования бомбардировщиков.

Самым эффективным оружием США оказался их флот дальних бомбардировщиков. Устаревшие B-52, сверхзвуковые бомбардировщики B-1 и бомбардировщики-невидимки B-2 постепенно потопили большинство крупных военных кораблей, блокировавших Тайвань, и десантных кораблей, необходимых для транспортировки войск НОАК на плацдармы. При этом китайский флот старых бомбардировщиков H-6 также оказался весьма эффективен, поскольку полк H-6K может одним массированным ударом выпустить 96 сверхзвуковых противокорабельных ракет по военным кораблям США.

Виртуальное противоборство сверхдержав показало, что Китай может запустить столько противокорабельных крылатых и баллистических ракет с самолетов, военных кораблей и пусковых установок берегового базирования, что американские надводные войска не смогут приблизиться к Тайваню, не будучи уничтоженными.

Из-за ракетной блокады Тайваня Китаем, усиленной линией пикетов надводных военных кораблей и подводных лодок, попытки перебросить морскую пехоту или сухопутные войска США на Тайвань по воздуху или морю оказались тщетными в игре. Эти силы были уничтожены при транспортировке всякий раз, когда это было предпринято.

Помимо бомбардировщиков, другой американской системой, которая могла бы эффективно вести охоту в прибрежных водах вблизи Тайваня, были атомные ударные подводные лодки ВМС США. В игре каждая подводная лодка топила в Тайваньском проливе в среднем восемь крупных кораблей НОАК в неделю.

В игре ракетные атаки НОАК легко уничтожили военно-морской флот и военно-воздушные силы Тайваня за пару дней. Уцелели только тайваньские эскадрильи на укрепленных горных базах, но им было трудно совершать вылеты из-за образования воронок на внешних взлетно-посадочных полосах.

Автор статьи в 19FortyFive отмечает, что многие эксперты очень скептически оценивают военные игры CSIS и сделанные на их основе выводы. К тому же, Китай вряд ли решится вторгнуться на Тайвань в 2026 году. С учетом проводимой модернизации и дооснащения НОАК различными видами вооружений, если КНР и начнет военную кампанию на острове, то произойдет это не ранее 2030 года. А тогда китайские вооруженные силы будут значительно мощнее и гипотетическое противостояние Тайбэя, даже при поддержке США, Японии и Австралии, может пойти совсем по другому сценарию.
Автор:
Использованы фотографии:
Сайт НОАК
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18 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 12:16
    +3
    Это они аутотренингам занимаются. кричат "халва, халва" чтоб послаще было. Чувствую что где-то оттуда может прийти большой полярный лис...
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 12:48
      +1
      Незадолго до вторжения Гитлера в СССР были проведены военные учения по гипотетическому вторжению противника в СССР. "Советскими" войсками командовал генерал Павлов, "противником" генерал Жуков. У Жукова войск и техники было меньше, и он атаковал, Павлов сидел на укреплённых позициях.
      В генштабе тогда тоже создали несколько сценариев, как Павлову победить.
      Когда Жуков разгромил Павлова, в генштабе очень возмущались.
      К сожалению, выводов о профпригодности Павлова не было сделано.
      А войск у Китая побольше Тайваня, и подготовлены они лучше. И, наконец, плечо Китай-Тайвань "немножечко" поменьше, чем США-Тайвань
  2. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 12:18
    +1
    Одного сценария быстрого массированного броска НОАК со всех сторон, будет достаточно, а для этого у них уже сейчас сил достаточно. У США элементарно не хватит времени на ответную реакцию.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 12:33
      +1
      Всего было разыграно 23 сценария
      Чем бы дитя не тешилось, лишь бы ...настоящую войну не развязала !
    2. антивирус
      антивирус Сегодня, 12:52
      +1
      Туземцы для сша - пустое место.
      Активы Тайваня.
      В аризоне уже строят.
      Еще что нужно для возрождения промышл. Мощей сша?
      Будут качать ситуацию для вывода в сша всего что полезно им.
      Потом сами спихнут сепаров пекину
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:23
    +1
    Тайбэй при активной поддержке армии США успешно отразил нападение Китая
    А американцы действительно будут воевать с Китаем защищая Тайвань или это исключительно для моделирующей игры? А если в компьютер забить вводную, что в Сша в течении нескольких дней будут решать ввязываться в конфликт или все таки остаться наблюдателем, то через какой промежуток времени Тайвань падет? Учли ли американцы при моделировании ту часть населения, которая поддерживает материковый Китай и может выступить "пятой колонной"? Одни вопросы. Но даже те сценарии, которые были разыграны дали прогноз на огромные потери, которые американцы, судя по всему, нести не готовы.
  4. svp67
    svp67 Сегодня, 12:23
    +2
    Если верить боевым моделям игр, то после высадки десанта НОАК на южную часть Тайваня, военные самолеты и подводные лодки США потопили большую часть десантных кораблей ВМС Китая в течение одной-двух недель. Это сделало невозможным поддержку китайских батальонов на острове, что в конечном итоге и привело к поражению Пекина.
    А для чего НОАК надо было высаживаться на ЮЖНУЮ часть острова Тайвань? Когда у Формозы все западное побережье под ударов...

    И судя по местности как раз запад Формозы наиболее удобен для высадок десантов
    1. Sith
      Sith Сегодня, 12:32
      +2
      Не подсказывайте ... боевой системе США с самым продвинутым боевым ИИ ... а то у вас научится ... и точно выиграет!
      1. инженер74
        инженер74 Сегодня, 13:01
        0
        А где самый главный вывод? "Нанести привентивный удар по КНР и КНДР для сохранения мира и демократии!" request
  5. Пленник
    Пленник Сегодня, 12:34
    0
    Весь фокус в том, что они не ввяжутся. Поиграть поиграют, а если что серьезное- америка вас не оставит. Будут пытаться поставлять оружие, но это вряд ли поможет. Сдадутся.
  6. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 12:36
    +1
    Китаю вообще разруха и озлобление против них тайваньцев в результате вторжения неуперлось нигде. Они будут экономикой подкупать, на фоне безумия запада очень ничего альтернатива. Тем более комунистический китай по возможностям не чем от америки для простого гражданина не отличается, местами и получше в разы.
  7. Служу_отечеству
    Служу_отечеству Сегодня, 12:42
    +1
    А они сценарий не рассматривали, что как только Китай нападет на Тайвань, Путин даст приказ "спящим" агентам - медведям гризли совершить захват Аляски. Мишки достанут ушанки из берлог, балалайки и за неделю-две перезрызут всех жителей laughing я в шоке, они за это зарплату получают? Гранты миллионные... Товарищи, может нам собраться и предложить им филиал в РФ открыть? Мы бы, пользователи ВО, им такие сценарии понаписали laughing Голливуд отдыхает!
  8. ВАШ
    ВАШ Сегодня, 12:42
    +1
    Там расстояние 145 км. Засеять все это морскими минами и сделать проход в минных полях большого труда не составит. ПЛ сложно будет ходить в таком минном пироге. Лупить ракетами. Америкосы с ума ещё не сошли, это прямая война. Ещё Тайвань непризнанная республика, те же США, Япония их не признали. Везде представительства Тайбэй, т.е. не дипломатические а экономические. Тайбэй столица Тайваня.Все эти исследования
    отставного полковника морской пехоты Марка Кансиана, исследователей Мэтью Кансиана и Эрика Хегинботама рассказал аналитический портал 19FortyFive.
    выеденного яйца не стоят. Какой-то отставник в чине полковника в солдатиков играет.
  9. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 12:55
    0
    Как, всегда! Америка- нация номер 1 и мы победим!
    Не верится! (((
  10. garik77
    garik77 Сегодня, 13:17
    0
    Не будет ничего. У китайцев кишка тонка воевать. Надувать щёки, да, сколько угодно. Грозить пальчиком. А дальше всё. Они уже грозились, когда старая ведьма Пелоси на Тайвань только собиралась. Чего только не обещали...
    Она слетала и ничего не произошло.
  11. Comandor777
    Comandor777 Сегодня, 13:20
    0
    Аналитики не учитывают тот факт, что Россия в ней тоже примет участие на стороне Китая. Я в этом убеждён. Тем более у Японии есть к нам вопросы. Поэтому наше руководство и делает основной акцент на гиперзвуковых ракетах и атомных субмаринах. Так что расклад сил для США и их сателлитов будет куда хуже чем они там себе рисуют. Будет мстить за Украину, топить их корабли и субмарины, сбивать их самолёты, пощады не будет!
  12. Александр Х
    Александр Х Сегодня, 13:22
    0
    Как только америкосы перенесут производство чипов на свою территорию, так они сразу стравят Тайвань с Китаем и тем самым, руками китайцев, разрушат заводы чипов на Тайване. Таким образом, будет устранен конкурент американцам в области чипов. Америка становится монополистом, по крупному счету. Так что война там будет 100%...ИМХО
  13. HAM
    HAM Сегодня, 13:28
    0
    Не зря военная операция Китая "перенесена" на 2026-30 годы,за это время америкосы построят заводы по производству чипов у себя,а там--на кой он нужен то тот Тайвань....а пока будут заявления "о поддержке демократии и народа" Тайваня...и накачка оружием...
    Цинично и прагматично....вот только когда америкосы поступали иначе!?