Военное обозрение
Войти Регистрация

Премьер-министр Украины назвал примерные сроки подписания соглашения о вступлении в Евросоюз

33
Премьер-министр Украины назвал примерные сроки подписания соглашения о вступлении в Евросоюз

Украина может завершить обсуждение возможного вступления в состав Евросоюза и подписать соглашение о членстве в нем через два года. Такие примерные сроки подписания соглашения о вступлении в Евросоюз озвучил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства страны.


По утверждению Шмыгаля, в настоящее время киевский режим завершает выполнение семи рекомендаций, выдвинутых ранее Евросоюзом. Затем Украина начнет следующие шаги в направлении евроинтеграции. Так, предстоит проанализировать украинское законодательство на соответствие законодательству Евросоюза.

Кроме того, глава украинского правительства анонсировал и начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Правда, ранее вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил о невозможности вступления Украины в Евросоюз, пока продолжается вооруженный конфликт с Россией. Следовательно, все будет определяться и длительностью конфликта. Маловероятно, что он завершится в ближайшее время.

К тому же, в Европе, несмотря на формальную поддержку евроинтеграции Украины, относятся с опаской к перспективе присоединения страны к союзу. Ведь в этом случае на ЕС еще и ляжет непосильным бременем полное содержание украинского государства с его многочисленными проблемами.

На самом деле, перспективы интеграции Украины в ЕС выглядят весьма туманными. За многие десятилетия в Евросоюз не была принята даже Турция, несмотря на ее членство в Североатлантическом альянсе и явно больший политический и экономический вес, чем у Украины, а также присутствие многочисленных и влиятельных турецких диаспор в ключевых странах Евросоюза.
Использованы фотографии:
Офис президента Украины
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
33 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 11:39
    +5

    По утверждению Шмыгаля,..
    "Дурной тот думкой богатеет" laughing
    1. AlexGa
      AlexGa Сегодня, 11:47
      +4
      "Дурной тот думкой богатеет"

      Наверное, Киевская городская психоневрологическая больница № 2 в Деснянском районе переполнена, слишком клиентов много. Им бы эти два года ещн пережить надо.
      1. 4ekist
        4ekist Сегодня, 12:10
        +4
        По утверждению Шмыгаля, в настоящее время киевский режим завершает выполнение семи рекомендаций, выдвинутых ранее Евросоюзом.

        Мне это забавно слышать от этих шутов: - Еще немного, еще чуть-чуть.....
        1. Кузнец 55
          Кузнец 55 Сегодня, 12:31
          +3
          Есть такая поговорка .
          Обещанного три года ждут , а на четвёртый отказывают .
      2. Mitroha
        Mitroha Сегодня, 12:28
        +1
        Премьер-министр Украины назвал примерные сроки подписания соглашения о вступлении в Евросоюз

        А он, что, имеет право принимать в ЕС?... Феерический ...
      3. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 12:41
        +2
        Цитата: AlexGa

        По утверждению Шмыгаля,..
        "Дурной тот думкой богатеет"

        Голодному и обнищавшему народу, нужно дать хоть какую то надежду на будущее, тем более что беженцев из Украины сейчас берут в Европу неохотно, выстраивают разные припоны, как поляки
    2. Alien From
      Alien From Сегодня, 11:53
      +1
      Недаром он ""Шмыгаль", кроет его от ""шмыги"" не по-детски.
    3. S.K.Vichyakow
      S.K.Vichyakow Сегодня, 12:28
      +2
      Цитата: a.s.zzz888
      "Дурной тот думкой богатеет"

      Как они любят на "кофейной гуще" гадать, и делить шкуру неубитого медведя.
  2. faterdom
    faterdom Сегодня, 11:45
    +4
    Через два года Украина будет согласна в евросоюз?
    Если будет (ще не вмрет) Украина, и будет (ще не сгинел) Евросоюз.
    Ну и если тот Евросоюз вдруг будет согласен?
  3. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 11:46
    +4
    Кто вступать то будет в этот Евросоюз? То, что останется от украины?
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 11:46
    0
    А что, кто-то удивлен? А очень зря...
  5. japan-k
    japan-k Сегодня, 11:46
    +1
    Что то лихо они замахнулись на такую перспективу, как аж целых 2 ГОДА. Ну, если конечно речь идёт о парочке - тройке западных областей
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 12:03
      +2
      Цитата: japan-k
      Что то лихо они замахнулись на такую перспективу, как аж целых 2 ГОДА. Ну, если конечно речь идёт о парочке - тройке западных областей

      Те области скорее войдут в прилегающие страны.
    2. Ulan.1812
      Ulan.1812 Сегодня, 12:43
      0
      Цитата: japan-k
      Что то лихо они замахнулись на такую перспективу, как аж целых 2 ГОДА. Ну, если конечно речь идёт о парочке - тройке западных областей

      Широко ребята мыслят... масштабно. lol
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:47
    +2
    примерные сроки подписания соглашения о вступлении в Евросоюз озвучил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
    С(т)ранная власть, с(т)ранные люди. У них война, теряют ежедневно сотнями своих граждан при этом не переставая кидать их в мясорубку, проблемы с электроснабжением, экономика стремится к 0, а они все о вступлении В ЕС и НАТО. Зато ЕС (они же НАТО) "красавцы" - обещают уже завтра, ну послезавтра точно, не забывая подбрасывать оружие и технику, только воюйте.
  7. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 11:47
    +2
    Пока глава Е. С. не подтвердит эту новость всё это влажные хотелки Киевской хунты! Тут два интересных факта один принимать в союз государство без экономики находящееся полностью на игле импорто вливания и являющееся убыточным решение мягко говоря не умное, тем более в самом Е. С. не все благополучно с экономикой. И второй фактик на фоне происходящего мы не раз видели как Европа действовала в ущерб себе но во благо Вашингтона и его интересов.
  8. Machete
    Machete Сегодня, 11:50
    +2
    Если эти бредни из разных уст постоянно продолжают сыпаться, то мы реально можем оценить сегодняшний умственный потенциал населения бывшей Украины. Значит, как говорится, "пипл хавает".

    Никто никогда не верил в здравом уме в то, что они могут куда-то войти. Уж, тем более, европейцы, которые устроили там полный "здец".
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 11:56
      0
      Machete hi, да ладно вон Европа сколь раз себе и в ногу выстрелила ради Киевских неонаци, да и по выше стреляло, а уж они то денежки считать умеют. Так что если Хозяин Киева прикажет и в Е. С. примут и в НАТО. Всё зависит от целей Вашингтона.
      1. Machete
        Machete Сегодня, 13:16
        0
        Это понятно. Но эуропейцы по приказу себя убивают, а украинцы зомбированы сверх всякой меры.
  9. FPEDDI_KPYGEP
    FPEDDI_KPYGEP Сегодня, 11:58
    0
    K черту ec! От ec одни проблемы! Дaeшь СНГ для Украины!
    1. far diu
      far diu Сегодня, 12:09
      +2
      СНГ? Ааа, эта та самая организация, которая Казахстан периодически средний палец показывает несмотря на помощь, которую оказала Россия в январе того года.
      Армения тоже самое. Постоянно гонит на Россию, что, мол, Россия не выполняет договорённости ОДКБ.
      Азербайджан в последнее время в сфере влияния Турции.
      Кыргызстан, который недоволен тем, что Россия поддерживает Таджикистан.
      Таджикистан недоволен тем, что бабки Россия мало даёт.
  10. Авторитет
    Авторитет Сегодня, 12:02
    +1
    Так вступили же в 2015.
    Еще раз вступят, чи шо?
  11. ИВЗ
    ИВЗ Сегодня, 12:09
    +2
    Возьмите меня, ну возьмите меня, ну хоть куда - нибудь ... мы же скоро кончимся из-за вас.
  12. svp67
    svp67 Сегодня, 12:10
    +1
    Премьер-министр Украины назвал примерные сроки подписания соглашения о вступлении в Евросоюз
    ... в ближайший четверг, после дождика.
  13. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 12:10
    +1
    Пока Украина вляпается в этот союз, есть вероятность что он сам развалится.
  14. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 12:28
    0
    подписания соглашения о вступлении в Евросоюз

    Соглашения с чертями нужно подписывать без указания сроков, бессрочное... Вперед в ад!!!
  15. sanik2020
    sanik2020 Сегодня, 12:29
    0
    Главное требование к вступлению в ес и нато,отсутствие территориальных споров с соседями,пусть это условие сначала выполнят.
    А на счёт про два года,так Турцию и при более выгодных позициях,десятилетиями мурыжат и не пускают в свой ес.
  16. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 12:48
    0
    Что-то это мне напоминает. Притчу про осла, которого Ходжа обещал научить говорить и султана.
    Кто первый помрёт или ЕС или Украина.
  17. lopvlad
    lopvlad Сегодня, 12:52
    0
    Украина может завершить обсуждение возможного вступления в состав Евросоюза и подписать соглашение о членстве в нем через два года. Такие примерные сроки подписания соглашения о вступлении в Евросоюз озвучил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства страны.


    сейчас как-раз ежедневно растут кладбища тех на Украине кто уже вступил в Евросоюз.Так и вступят.Мужики своими трупами за интересы Запада а их жены и дочери прислугой и проститутками.И вот тут наконец воплотится та самая мечта о об ажурных трусах.
  18. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:04
    0
    Украина может
    . Больше соглашений, всяких разных. Толку от них ноль, зато скакуасы вибрирует активнее.
  19. Дмитрий Карабанов
    Дмитрий Карабанов Сегодня, 13:17
    0
    Ну-ну, конечно Укрорейх примут в ЕС - сразу после Турции!
  20. flint
    flint Сегодня, 13:20
    0
    Морковка болталась перед носом свинорылых 9-й год, а они так и не смогли понять, что их ведут не в тёплый свинарник, а на убой
  21. isv000
    isv000 Сегодня, 13:21
    0
    А к тому времени ЕС то будет вообще? Уж про Завалящую вообще молчу...