Премьер-министр Украины назвал примерные сроки подписания соглашения о вступлении в Евросоюз

Украина может завершить обсуждение возможного вступления в состав Евросоюза и подписать соглашение о членстве в нем через два года. Такие примерные сроки подписания соглашения о вступлении в Евросоюз озвучил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства страны.По утверждению Шмыгаля, в настоящее время киевский режим завершает выполнение семи рекомендаций, выдвинутых ранее Евросоюзом. Затем Украина начнет следующие шаги в направлении евроинтеграции. Так, предстоит проанализировать украинское законодательство на соответствие законодательству Евросоюза.Кроме того, глава украинского правительства анонсировал и начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Правда, ранее вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил о невозможности вступления Украины в Евросоюз, пока продолжается вооруженный конфликт с Россией. Следовательно, все будет определяться и длительностью конфликта. Маловероятно, что он завершится в ближайшее время.К тому же, в Европе, несмотря на формальную поддержку евроинтеграции Украины, относятся с опаской к перспективе присоединения страны к союзу. Ведь в этом случае на ЕС еще и ляжет непосильным бременем полное содержание украинского государства с его многочисленными проблемами.На самом деле, перспективы интеграции Украины в ЕС выглядят весьма туманными. За многие десятилетия в Евросоюз не была принята даже Турция, несмотря на ее членство в Североатлантическом альянсе и явно больший политический и экономический вес, чем у Украины, а также присутствие многочисленных и влиятельных турецких диаспор в ключевых странах Евросоюза.