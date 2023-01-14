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Минобороны Белоруссии опровергло информацию о запрете на выезд из страны для некоторых категорий военнообязанных

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Минобороны Белоруссии опровергло информацию о запрете на выезд из страны для некоторых категорий военнообязанных

Министерство обороны Белоруссии опровергло прозвучавшее ранее заявление военного комиссара Брестской области Олега Коновалова о запрете на выезд из страны для военнообязанных граждан, не прошедших проверку учетных данных.


Как сообщает пресс-служба ведомства, к белорусским гражданам, не прошедших вышеназванную проверку, никаких ограничений на выезд за пределы страны применяться не будет.

Также в сообщении отмечается, что лица, по тем или иным причинам не имевшие возможность прибыть в военкоматы для прохождения проверки, могут это сделать сейчас.

Процедура сверки данных белорусских военнообязанных проходила в стране в период с октября по декабрь прошлого года. Также сообщается, что некоторым гражданам были выданы мобилизационные предписания.

Белорусское Минобороны также сообщает о наращивании совместных с Россией сил ПВО в регионе. Российские и белорусские военнослужащие проходят интенсивную совместную подготовку и боевое слаживание на расположенных на территории республики полигонах.

Ранее сообщалось о запланированном в период с 16 января по 1 февраля текущего года проведении летно-тактических учений входящих в состав совместной региональной группировки войск авиационных подразделений РФ и Белоруссии.

Украинские власти, в свою очередь, укрепляют северные границы своей страны, активно возводят фортификационные сооружения и устанавливают минные поля.
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Использованы фотографии:
Минобороны Республики Беларусь
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3 комментария
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 13:03
    +1
    Все правильно. Один чиновник дает "утечку" другой ее опровергает. А противник пусть сокращается а чего это сябры вдруг призывников не выпускают уж не готовятся ли к чему? и вот опять надо группировку держать на севере и окопы копать.
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 13:11
      0
      Голос, тебя разжаловали что ли ?)
      Вот я редко выступаю и изредка цепляюсь к откровенной глупости, а ты ведь в каждой бочке затычка.)
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:26
    0
    Украинские власти, в свою очередь, укрепляют северные границы своей страны, активно возводят фортификационные сооружения и устанавливают минные поля.
    И в этом им оказывается помогают бобры, о чем с воодушевлением сообщили английские СМИ со ссылкой на украинские источники. Так может англичанам стоило вместо своих танков отправить на Украину пару бобровых семейств?