Минобороны Белоруссии опровергло информацию о запрете на выезд из страны для некоторых категорий военнообязанных

Министерство обороны Белоруссии опровергло прозвучавшее ранее заявление военного комиссара Брестской области Олега Коновалова о запрете на выезд из страны для военнообязанных граждан, не прошедших проверку учетных данных.
Как сообщает пресс-служба ведомства, к белорусским гражданам, не прошедших вышеназванную проверку, никаких ограничений на выезд за пределы страны применяться не будет.
Также в сообщении отмечается, что лица, по тем или иным причинам не имевшие возможность прибыть в военкоматы для прохождения проверки, могут это сделать сейчас.
Процедура сверки данных белорусских военнообязанных проходила в стране в период с октября по декабрь прошлого года. Также сообщается, что некоторым гражданам были выданы мобилизационные предписания.
Белорусское Минобороны также сообщает о наращивании совместных с Россией сил ПВО в регионе. Российские и белорусские военнослужащие проходят интенсивную совместную подготовку и боевое слаживание на расположенных на территории республики полигонах.
Ранее сообщалось о запланированном в период с 16 января по 1 февраля текущего года проведении летно-тактических учений входящих в состав совместной региональной группировки войск авиационных подразделений РФ и Белоруссии.
Украинские власти, в свою очередь, укрепляют северные границы своей страны, активно возводят фортификационные сооружения и устанавливают минные поля.