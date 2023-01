The New York Times: Западные товары в большом количестве идут в Россию через Грузию

Для многих это война, но другие получают прибыль

Сейчас здесь все: белорусы, казахи, узбеки, их здесь раньше никогда не было

Из-за западных санкций, запрещающих импорт многих товаров, многое из того, что нужно России, теперь доставляется медленным, переполненным грузовым транспортом маршрутом через Кавказские горы, пишет американское издание The New York Times.Издание отмечает, что Грузия стала страной транзита западных товаров в Россию, и пишет, что на горном шоссе в Грузии близ границы с Россией скопилась масса грузовиков, растянувшийся на многие километры. Речь идёт о дороге ведущей к российскому КПП «Верхний Ларс».По словам репортера The New York Times, количество грузовых автомобилей на границе постоянно увеличивается и им приходится ждать по несколько дней. Грузовики везут в Россию автозапчасти, промышленные материалы, химикаты и многое другое, пишет американская газета.После ввода антироссийских санкций приток западных товаров в Россию значительно сократился, но не прекратился. Товары поставляются через третьи страны, такие как Белоруссия, Грузия, Армения и др.В Грузию западные товары попадают в основном из Турции. По словам владельца небольшой транспортной компании из Грузии, везут всё – от электроники до строительных материалов.- приводит слова сотрудника компании The New York Times.Издание отмечает, что Грузия предлагает самый быстрый сухопутный маршрут в Турцию, которая стала одним из основных торговых путей России на Запад. Согласно исследованию, проведенному ведущим инвестиционным банком Грузии TBC Capital, за первые шесть месяцев 2022 года объем транзита грузов между Турцией и Россией увеличился в три раза, и большая его часть проходила по грузинским дорогам.The New York Times также ссылается на данные Федеральной таможенной службы России, по котором в декабре 2022 года очередь из грузовиков, следовавших из Грузии в Россию более чем в два раза длиннее, чем годом ранее. При этом отмечается, что среди водителей грузовиков представители многих бывших советских республик.- сказал водитель Алик Оганесян в интервью изданию.Водители жалуются, что из-за долгого простоя на границе некоторые грузы приходят в негодность, пишет The New York Times.Газета обращает внимание, что очередь из грузовиков порой тянется с небольшими промежутками, вплоть до столицы Грузии Тбилиси, расположенной в 160 километрах от границы.По предварительным данным, рост экономики Грузии по итогам 2022 года составил 9,8%, показав рекорд всех последних лет.