В районе пяти часов утра подразделениями ПВО ВС РФ были сбиты несколько ракет, выпущенных с позиций ВСУ в направлении, где нет военных объектов

Сегодня рано утром ВСУ попытались нанести удар в Запорожской области по территории, где отсутствовали военные объекты. Но российские силы ПВО сбили над Мелитополем несколько украинских ракет, тем самым устранив опасность.Об этом журналистам сообщили в местных силовых ведомствах.- сказано в сообщении.Силовики подчеркивают преступный характер действий украинских военных, которые продолжают атаковать гражданскую инфраструктуру региона. При этом они не обращают внимания на возможные жертвы среди мирного населения. В сообщении силовых ведомств Мелитополя методы ведения военных действий киевским режимом были названы террористическими, а отношение к местным жителям – наплевательским.Попытки, подобные сегодняшней, украинские военные предпринимают далеко не впервые. К примеру, в августе прошлого года по Мелитополю было выпущено с их стороны несколько баллистических ракет «Точка-У», а также применены РСЗО, о чем сообщал представитель Запорожской администрации Владимир Рогов. К счастью, тогда российским силам ПВО удалось сбить две «Точки-У», но несколько жилых домов все же получили повреждения, а один человек был ранен.Спецоперация Вооруженных сил РФ на территории Украины и новых российских регионов продолжается с 24 февраля прошлого года.