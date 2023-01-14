Военное обозрение
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Российские силы ПВО сбили над Мелитополем несколько украинских ракет

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Российские силы ПВО сбили над Мелитополем несколько украинских ракет

Сегодня рано утром ВСУ попытались нанести удар в Запорожской области по территории, где отсутствовали военные объекты. Но российские силы ПВО сбили над Мелитополем несколько украинских ракет, тем самым устранив опасность.

Об этом журналистам сообщили в местных силовых ведомствах.

В районе пяти часов утра подразделениями ПВО ВС РФ были сбиты несколько ракет, выпущенных с позиций ВСУ в направлении, где нет военных объектов

- сказано в сообщении.

Силовики подчеркивают преступный характер действий украинских военных, которые продолжают атаковать гражданскую инфраструктуру региона. При этом они не обращают внимания на возможные жертвы среди мирного населения. В сообщении силовых ведомств Мелитополя методы ведения военных действий киевским режимом были названы террористическими, а отношение к местным жителям – наплевательским.

Попытки, подобные сегодняшней, украинские военные предпринимают далеко не впервые. К примеру, в августе прошлого года по Мелитополю было выпущено с их стороны несколько баллистических ракет «Точка-У», а также применены РСЗО, о чем сообщал представитель Запорожской администрации Владимир Рогов. К счастью, тогда российским силам ПВО удалось сбить две «Точки-У», но несколько жилых домов все же получили повреждения, а один человек был ранен.

Спецоперация Вооруженных сил РФ на территории Украины и новых российских регионов продолжается с 24 февраля прошлого года.
Использованы фотографии:
Минобороны США
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5 комментариев
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  1. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 12:54
    0
    Сейчас начали делать РСЗО на базе пикапов.Вот как раз для таких обстрелов.Расстояние маленькое и залп несколькими ракетами,попробуй сбей.Обстрелял-ушел.
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 12:54
    -1
    Можно считать, что мелитопольское направление надежно прикрыто ПВО. А укровермах возможно пробует силы чтоб провести пиарнаступ чтоб смыть позор Соледарского провала
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:02
    -1
    Ни у кого не найдётся столько систем ПВО шоб прикрыть всех и все на большом ТВД.
    Противодействие должно осуществляется целым комплексом мер...
    Самое надёжное, это уничтожение ударных систем противника, только так.
  4. антивирус
    антивирус Сегодня, 13:05
    -4
    По прежнему дивлюсь целыммостам по збручу.
    .....
    Плохой лапин, скровикин, герасимов.
    Плохие пригожин, кадыров.
    Один медведчук хороший-защитник земли окраинной
    1. aleksejkabanets
      aleksejkabanets Сегодня, 13:22
      0
      Цитата: антивирус
      По прежнему дивлюсь целыммостам по збручу.

      Да, это видимо одна из самых странных "невойн", которые когда либо были.)))