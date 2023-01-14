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Украинские военные переделали огнетушители с возможной боевой химической «начинкой» в выстрелы для РПГ

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Украинские военные переделали огнетушители с возможной боевой химической «начинкой» в выстрелы для РПГ

В сети появились кадры применения украинскими военными самодельных боеприпасов при ведении огня из РПГ-7. Выстрелы изготавливаются из огнетушителей и используются боевиками в районе Артёмовска, который штурмуют российские войска.


Как утверждается украинской стороной, эффективная дальность действия боеприпасов приближается к ста метрам, а их мощность в три раза превосходит типовой осколочный выстрел ОГ-7В. При этом возникают вопросы об истинном назначении рассматриваемых изделий.

Украинские военнослужащие не испытывают нужды в стандартных выстрелах к РПГ. При этом боевики ВСУ уже уличались в использовании химического оружия. В этой связи вполне возможно, что в качестве реальной боевой начинки самодельных выстрелов выступает отравляющий газ. Для этого достаточно поместить колбы с ним в огнетушитель и оснастить изготовленное изделие взрывателем.

При этом уже публиковались кадры, на которых показано создание украинскими военными в Соледаре боеприпасов из огнетушителей для их применения с беспилотников. При съёмке демонстрировались хранящиеся в холодильнике контейнеры с неизвестным содержимым. Как полагает ряд обозревателей, в них могла храниться синильная кислота HCN, отравление которой в 85-90% заканчивается летальным исходом. Именно из неё нацисты в годы Второй мировой создавали «Циклон-Б», которым умертвляли узников концлагерей.



В подписи к видео сказано, что это «грязные бомбы» и это явно уже перебор. Нас русские обвиняют в «грязной» игре, а подобными видео мы подтверждаем их слова

- заявляют сами украинские военные, критикуя не применение химического оружия, а публикацию кадров с ним.

Автор:
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2 комментария
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 13:15
    +1
    да, тоже мастрячат как могут из всего подручного. Вообще осколочных выстрелов к РПГ не хватает конечно в штатной комплектации. А насчет малых дронов со сбросами так обе стороны самоделки делают. Эту сторону военных операций официальные военные конструкторы обошли вниманием. А вообще в последнее время после захвата позиций укропов в Соледара там были найдены свидетельства попыток использования отравляющих веществ вроде синильной кислоты.
  2. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 13:17
    0
    Это все повара три дня как мобилизованные, вернувшиеся из польши к жене и детям