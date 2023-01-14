Медведев: Премьеру Японии Кисиде после заявлений о России и ядерном оружии следует совершить сеппуку

В пятницу премьер-министр Японии Фумио Кисида, совершающий турне по странам G7 в преддверии саммита «Большой семерки», посетил Вашингтон, где встретился с президентом США Джо Байденом. Основной темой переговоров стало дальнейшее укрепление стратегического партнерства Вашингтона и Токио в экономической и военной сферах, а также совместное противостояние Китаю. В заявлении по итогам саммита была дана негативная оценка «растущему и провокационному стратегическому военному сотрудничеству России с Китаем».
Но одними сожалениями на тему сближения Москвы и Пекина главы государств не ограничились. От нейтральных выражений новые союзники быстро скатились к прямым угрозам в адрес РФ, подняв ставшую в последнее время очень модной на Западе тему возможного применения Россией ядерного оружия в ходе украинского конфликта. В распространенном по итогам саммита совместном коммюнике главы государств заявили, что любое возможное применение Россией ядерного оружия на Украине означало бы враждебный акт против всего человечества, который ничем нельзя оправдать.
Это высказывание Байдена и Кисиды возмутило заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, который прокомментировал слова американского президента и японского премьера в своем телеграм-канале.
Медведев назвал поведение главы правительства Японии унизительным и верноподданническим экстазом, находясь в котором Кисида «несет чушь про Россию». Этим он предает память сотен тысяч японцев, погибших в результате атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Японского премьера абсолютно не волнует тот факт, что единственной страной, когда-либо применившей ядерное оружие, были как раз Соединенные Штаты, а единственной жертвой — его Родина.
Вместо того чтобы напомнить президенту США об этом чудовищном преступлении против человечности и потребовать покаяния, так и не принесенного Штатами японскому народу, Кисида раболепствует перед американским лидером и ведет себя как слуга, отметил Медведев. Но для этого нужна смелость, которой у слуг по отношению к господину быть не может.
Завершая свой пост, зампред Совбеза пишет, что после такого позора Кисиде следовало бы по возвращении на Родину совершить сеппуку (акт ритуального самоубийства японских самураев, более известен как «харакири») прямо на заседания кабмина. Но для этого нужна честь, которая нынешним правителям Японии, ставшим американскими вассалами, не свойственна, подмечает Медведев.
Остаётся только пожалеть японцев
— констатирует российский политик.