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Медведев: Премьеру Японии Кисиде после заявлений о России и ядерном оружии следует совершить сеппуку

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Медведев: Премьеру Японии Кисиде после заявлений о России и ядерном оружии следует совершить сеппуку

В пятницу премьер-министр Японии Фумио Кисида, совершающий турне по странам G7 в преддверии саммита «Большой семерки», посетил Вашингтон, где встретился с президентом США Джо Байденом. Основной темой переговоров стало дальнейшее укрепление стратегического партнерства Вашингтона и Токио в экономической и военной сферах, а также совместное противостояние Китаю. В заявлении по итогам саммита была дана негативная оценка «растущему и провокационному стратегическому военному сотрудничеству России с Китаем».


Но одними сожалениями на тему сближения Москвы и Пекина главы государств не ограничились. От нейтральных выражений новые союзники быстро скатились к прямым угрозам в адрес РФ, подняв ставшую в последнее время очень модной на Западе тему возможного применения Россией ядерного оружия в ходе украинского конфликта. В распространенном по итогам саммита совместном коммюнике главы государств заявили, что любое возможное применение Россией ядерного оружия на Украине означало бы враждебный акт против всего человечества, который ничем нельзя оправдать.

Это высказывание Байдена и Кисиды возмутило заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, который прокомментировал слова американского президента и японского премьера в своем телеграм-канале.

Медведев назвал поведение главы правительства Японии унизительным и верноподданническим экстазом, находясь в котором Кисида «несет чушь про Россию». Этим он предает память сотен тысяч японцев, погибших в результате атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Японского премьера абсолютно не волнует тот факт, что единственной страной, когда-либо применившей ядерное оружие, были как раз Соединенные Штаты, а единственной жертвой — его Родина.

Вместо того чтобы напомнить президенту США об этом чудовищном преступлении против человечности и потребовать покаяния, так и не принесенного Штатами японскому народу, Кисида раболепствует перед американским лидером и ведет себя как слуга, отметил Медведев. Но для этого нужна смелость, которой у слуг по отношению к господину быть не может.

Завершая свой пост, зампред Совбеза пишет, что после такого позора Кисиде следовало бы по возвращении на Родину совершить сеппуку (акт ритуального самоубийства японских самураев, более известен как «харакири») прямо на заседания кабмина. Но для этого нужна честь, которая нынешним правителям Японии, ставшим американскими вассалами, не свойственна, подмечает Медведев.

Остаётся только пожалеть японцев

— констатирует российский политик.
Автор:
Использованы фотографии:
Сайт правительства Японии
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9 комментариев
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  1. Mitroha
    Mitroha Сегодня, 13:05
    +1
    Так то, идея хорошая))
    За языком следить надо
  2. Злой 55
    Злой 55 Сегодня, 13:05
    +3
    Какое-то явно мазохистское желание..Видать, приучили америГАДцы японцев, что у каждого их поколения должна быть своя "ядерная волнушка".. hi
  3. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 13:08
    +3
    Да уж, этот недосамурай потерял лицо конечно! позорнейшее заявление и собачья преданность заокеанским хозяевам. никакого достоинства и самоуважения!
  4. антивирус
    антивирус Сегодня, 13:10
    +1
    Медведеву виднее.
    Кто куда сувать руки должен... и будет.
    Однако, можно и почаще ездить по заводам, концернам в 07-20гг.было бы.
    Че ж щас то "наращивать"? Можно было испугать мощью еще в 17г.
    +И сдулись бы всякие киски сегодня.
    Не судьба.
    бюджетное правило-святая святых.
  5. Жук1991
    Жук1991 Сегодня, 13:14
    0
    А Димон оказывается знатный тролль.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 13:23
      0
      Цитата: Жук1991
      А Димон оказывается знатный тролль.

      Не спящий зимой медвед = шатун. laughing
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:16
    +2
    применение Россией ядерного оружия на Украине означало бы враждебный акт против всего человечества, который ничем нельзя оправдать.
    И это говорит японец, страна которого хоть и отмечает день памяти жертв Хиросимы и Нагасаки, но уже давно по тихому не только простила американцев, но и оправдала их. Про сеппуку Анатолий Дмитриевич подметил к месту - опозорился, замарал свою честь (если она у тебя имеется) пожалуй к храму на вспарывание живота.

    Оооо, хозяина руку положила на мое плечо!
  7. Служу_отечеству
    Служу_отечеству Сегодня, 13:17
    0
    Цитата: голос_разуma
    Да уж, этот недосамурай потерял лицо конечно! позорнейшее заявление и собачья преданность заокеанским хозяевам. никакого достоинства и самоуважения!

    Согласен. Куда члены якудзы смотрят? request Позорит всю нацию.
  8. sagitovich
    sagitovich Сегодня, 13:18
    0
    Надо было сразу писать "харакири", а то получилось "сеп в пуку".