Депутат Народного собрания Гагаузии: Попытки ослабления автономии – крайне недружественный шаг со стороны правящей партии

Все эти действия никак не идут во благо. Напротив, становится всё более очевидной вещью попытки Кишинёва ослабить автономию, а также наши институты власти

Я полагаю, что всё это звенья одной цепи, так как у центральных властей имеется план по упрощению автономии, либо же и вовсе её ликвидации, так что они будут прилагать все усилия для его претворения в жизнь



Депутат Народного собрания Гагаузии (НСГ) Виктор Петров заявил о том, что попытки ослабления автономии – крайне недружественный шаг со стороны правящей партии. В качестве примера, народный избранник привёл исключение башкана (главы) региона Ирины Влах из состава Высшего совета безопасности Молдовы, а главного прокурора Гагаузии – из состава Высшего совета прокуроров Республики Молдова.– подчеркнул политик.По его мнению, не лишним было бы вспомнить и про недавние провокационные заявления, звучащие из уст представителей партии «Действие и солидарность» (PAS) о ликвидации автономии.Депутат НСГ:В то же время Петров выразил обеспокоенность в связи с предстоящими выборами башкана, намеченными на апрель 2023-го года, которые официальный Кишинёв планирует передвинуть на более поздний срок, вплоть до сентября. Он связал это с вмешательством властей в избирательный процесс, возможная цель которого – снять неугодных им кандидатов, заменив их на «своих».Напомним, что жёсткая реакция Комрата (центр Гагаузии) в связи с дальнейшей судьбой региона последовала сразу же после заявления депутата от PAS Оазу Нантоя о том, что руководство республики относится критически к особому статусу региона. По его словам, у правящего большинства достаточно голосов в парламенте для его пересмотра.Отметим, что не оставил без внимания эту проблему и бывший президент РМ Игорь Додон, считающий, что подобные заявления недопустимы, так как давление на Гагаузскую автономию – опасный прецедент для страны. Он также подверг критике нынешнюю главу государства Майю Санду, обвинив её в нежелании вести конструктивный диалог с властями Гагаузии.