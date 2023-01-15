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Депутат Народного собрания Гагаузии: Попытки ослабления автономии – крайне недружественный шаг со стороны правящей партии

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Депутат Народного собрания Гагаузии: Попытки ослабления автономии – крайне недружественный шаг со стороны правящей партии

Депутат Народного собрания Гагаузии (НСГ) Виктор Петров заявил о том, что попытки ослабления автономии – крайне недружественный шаг со стороны правящей партии. В качестве примера, народный избранник привёл исключение башкана (главы) региона Ирины Влах из состава Высшего совета безопасности Молдовы, а главного прокурора Гагаузии – из состава Высшего совета прокуроров Республики Молдова.


Все эти действия никак не идут во благо. Напротив, становится всё более очевидной вещью попытки Кишинёва ослабить автономию, а также наши институты власти

– подчеркнул политик.

По его мнению, не лишним было бы вспомнить и про недавние провокационные заявления, звучащие из уст представителей партии «Действие и солидарность» (PAS) о ликвидации автономии.

Депутат НСГ:

Я полагаю, что всё это звенья одной цепи, так как у центральных властей имеется план по упрощению автономии, либо же и вовсе её ликвидации, так что они будут прилагать все усилия для его претворения в жизнь

В то же время Петров выразил обеспокоенность в связи с предстоящими выборами башкана, намеченными на апрель 2023-го года, которые официальный Кишинёв планирует передвинуть на более поздний срок, вплоть до сентября. Он связал это с вмешательством властей в избирательный процесс, возможная цель которого – снять неугодных им кандидатов, заменив их на «своих».

Напомним, что жёсткая реакция Комрата (центр Гагаузии) в связи с дальнейшей судьбой региона последовала сразу же после заявления депутата от PAS Оазу Нантоя о том, что руководство республики относится критически к особому статусу региона. По его словам, у правящего большинства достаточно голосов в парламенте для его пересмотра.

Отметим, что не оставил без внимания эту проблему и бывший президент РМ Игорь Додон, считающий, что подобные заявления недопустимы, так как давление на Гагаузскую автономию – опасный прецедент для страны. Он также подверг критике нынешнюю главу государства Майю Санду, обвинив её в нежелании вести конструктивный диалог с властями Гагаузии.
Автор:
Использованы фотографии:
Соцсети/Петров
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15 комментариев
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  1. Теренин
    Теренин Сегодня, 10:19
    +3
    Гагаузия, Молдова, Приднестровье... впрочем, как и все постсоветские республики запад будет раскачивать с одной целью: ослабить и уничтожить Россию.
    Но, в итоге, всему западу "Искандер" в печень!
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 10:38
      0
      Россия скоро коридор туда пробьет И вот тогда поговорим и разброр полетов будет !!! А пока орите и лижите там западу и т.д.
      Русские идут уже !!!! Мы там быстро все разрулим
    2. aleksejkabanets
      aleksejkabanets Сегодня, 10:43
      0
      Цитата: Теренин
      впрочем, как и все постсоветские республики запад будет раскачивать

      Запад, конечно раскачивает, не без этого, однако собственные "элиты" раскачивают гораздо успешней, недавний пример Казахстана очень показателен. Там клан Токаева скинул клан Назарбаева, предварительно раскачав ситуацию в стране, теперь спокойненько отжимает их собственность. Только деньги, ничего личного.))))
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 10:20
    -1
    Тоже какое то бурление и брожение. Автономии, понимаешь, и свободы...И фамилии такие гагаузские. Петров там.
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 10:53
      0
      ..И фамилии такие гагаузские. Петров там.
      ...хорошо что не Сидоров..а то ещё страшней Иванов
    2. bars042
      bars042 Сегодня, 11:18
      0
      И фамилии
      Если есть желание загляните на "этот" сайтик: https://human-nonhuman.info/ , созданный людьми "с красивыми лицами". Там такиеее имена и фамилия у тех кто слева, не чета людям с права.
  3. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 10:21
    0
    я как то полгода назад ванговал что гагаузы для гендеров будет огромная проблема...по ходу это сбывается
  4. anjey
    anjey Сегодня, 10:23
    +2
    Еще раз доказывает,что России ,стратегически жизненно необходим коридор к границам ПНР и Гагаузии drinksСаулык Аллаверсы ! drinks
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:23
    -1
    Депутат Народного собрания Гагаузии (НСГ) Виктор Петров заявил о том, что попытки ослабления автономии – крайне недружественный шаг со стороны правящей партии.
    . Вах, вах, вах, какие недружественные у них "друзья", оказались...
    Обсуждать ЭТО... даже не смешно.
    Продолжайте ай нэ нэ нэ дальше... если долго "мучится", что ни будь все равно не получится!
  6. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 10:27
    +1
    Власти Молдовы плохо головой думают. Гагаузскую автономию зажимать опасно - они этнически близки Турции, Эрдоган (собиратель земель тюрских) может вписаться.
    1. anjey
      anjey Сегодня, 10:33
      +3
      Гагаузы и к России всегда не плохо относились,они православные и будут рады граничить с Россией laughing Осталось только взять снова Измаил(хороший троллинг для Эрдогана будет laughing )....
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 10:48
        0
        Народ Гагаузии здесь, как бы, не причём, но по факту, получается при чем!
        Они выбрали тех, кто мутит, крутит по своему и не понятно, в чьих интЭрЭсах.
        Всё как всегда, все как везде!
    2. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 10:56
      0
      Власти Молдовы плохо головой думают.
      ...а им думать нет необходимости...за них хоздеп уса думает..а им выбора нет кроме как исполнять...чё зря пчёлку маю поставили..но по ходу реально гагаузов трогать за причинное место крайне опасно
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:55
    +1
    Гагаузы - тюркоязычный, православный народ. Компактно проживают на юге Молдавии, Одесской обл., есть в Болгарии, Греции, Румынии... Общая численность около 250 тыс. чел. Имеется единственное автономное образование в Молдавии (112 с лишним тыс. в Гагаузии и 126 тыс. в Молдавии). Поэтому понятна боязнь лишения автономии.
  8. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 11:04
    0
    Как только Молдова откажется от российского газа, тут же закончится автономия Гагаузии и Приднестровья. Эти образования заложники для Молдовы что б не платить или мало платить за наш газ. Первый шаг сделан, дорогим газом уменьшат потребление и приучат население, СПГ Польши достаточно будет в скором времени, так что в 25 году закончатся эти островки, Румыния поглотит Молдову, пару лет достаточно будет для слома менталитета остатков молдован и у нас руки будут развязаны. Запад играет в долгую.