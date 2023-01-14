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Бывший офицер армии США оценил сроки обучения бойцов ВСУ работе с БМП Bradley

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Бывший офицер армии США оценил сроки обучения бойцов ВСУ работе с БМП Bradley

На обучение украинских военнослужащих использованию американских БМП Bradley, поставки которых пообещали осуществить власти США, потребуется около года.


Офицер армии США в отставке Джефф Джагер в материале для портала 19FortyFive отметил, что эти боевые машины пехоты являются сложной и высокотехнологичной системой, для эксплуатации которой необходим высокий уровень технических и тактических навыков.

По мнению американского военного, даже если бы поставки БМП были осуществлены уже сейчас, срок их развертывания в условиях вооруженного конфликта составит довольно продолжительное время. Кроме того, украинские военнослужащие неминуемо столкнутся с трудностями в техобслуживании и поддержки американской военной техники. Также им потребуется значительное количество запчастей и необходимого для обслуживания этой техники оборудования.

Джагер предположил, что поставки американских БМП будут осуществляться аналогично поставкам для Ливана и Хорватии, что потребует также ремонта предоставленной техники. Для этого понадобится заключение контрактов с разными подрядчиками, что увеличит сроки ввода боевых машин в эксплуатацию.

Исходя из вышеназванных факторов, бывший офицер армии США подчеркнул, что приблизительные сроки полной подготовки Украиной американских БМП и обслуживающих их военнослужащих составят около года. Но есть ли это время у ВСУ, чтобы удержать фронтна Донбассе...
Автор:
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13 комментариев
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  1. Alien From
    Alien From Сегодня, 13:53
    +2
    Да что матрасник распереживался то, кувалда все проблемы решает, останутся лишние гайки и хрен с ними. Ну или пусть своих негров присылают на ремонт, один фиг их утилизируют.
  2. Простой
    Простой Сегодня, 13:55
    0
    Времени у США километер.
    И своего пациента они будут поддерживать в жизнеспособном состоянии столько, сколько они считают реалистичным.
    Нонешние правители на Западе тоже кровно заинтересовваны в этом, в противном случае можно получить люстрацию.
    Россия на Донбассе еще до Днепра не дошла.
  3. ВАШ
    ВАШ Сегодня, 13:59
    +1
    На обучение украинских военнослужащих использованию американских БМП Bradley, поставки которых пообещали осуществить власти США, потребуется около года.

    Захотелось посмеяться. Это они так отказывают Зеле в поставках?
  4. Vyacheslav57
    Vyacheslav57 Сегодня, 14:00
    -1
    Бывший офицер армии США подчеркнул, что приблизительные сроки полной подготовки Украиной американских БМП и обслуживающих их военнослужащих составят около года.

    Вот это сроки планирования ! Тут не знаешь что через полгода будет . А на второй год , за неуспеваемость в учёбе , их оставить никак нельзя ?
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:00
    +1
    потребуется около года.
    Что-то он со сроком обучения перемудрил. У нас за полгода в учебке готовят механиков-водителей и наводчиков-операторов БМП.
    1. Fachmann
      Fachmann Сегодня, 14:15
      0
      Так ведь американцы и подобные им, считают себя высшей кастой.
      Все остальные, по их мнению, особенно из стран Африки, Азии и восточной Европы, просто генетически не способны осваивать "сложную американскую технику". Ведь мы, славянской рассы, для них как Чунга-Чанги, с острова Лимпопо.
      В Германии, кстати, также. Знаю на своём опыте.
      Вот откуда год, чтобы освоить БМП.
    2. Простой
      Простой Сегодня, 14:19
      -1
      Ну и что они могут за пол года?

      А этот американский генерал мыслит правильно, т.к. год -это минимум создания боевого соединения. На его месте я бы натаскивал хохов на конфликте меньшей напряженности после года слаживания еще пол года реальных боевых действий - только не с Россией.
    3. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 14:34
      0
      rotmistr60 hi, согласен, слишком долго загнул "эксперт", вон Ирисы посложнее будут а уже на дежурстве(хотя не факт что с украинцами за пультом) а тут БМП тем более 100%возьмут мех. водов и наводчиков с советских машин так что базовые навыки у обучаемых уже есть, так что от силы месяц и в бой. Хотя сдается мне что все эти Брэдли, Мердеры, Леопарды и Челенджеры, АRX, поберегут до весенне-летней компании (если наши позволят).
  6. sanik2020
    sanik2020 Сегодня, 14:01
    -1
    Технику поставляли и будут поставлять,экипажи учили и будут учить,просто это бизнес и ничего личного.Но главный вопрос,почему всё это беспрепятственно до фронта доходит,?остаётся без ответа.
    Может тоже бизнес и ничего личного?
  7. svp67
    svp67 Сегодня, 14:08
    0
    Ага, значит к апрелю, когда распутица начнет сходить на нет, они будут готовы... Не надо расслабляться
  8. михаилл
    михаилл Сегодня, 14:09
    +1
    Год!!! Там, что? Два часа в сутки на обучение закладывают, что бы не травмировать нежные души обучаемых? Медведя учат на велосипеде кататься буквально за пару месяцев.
  9. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 15:00
    0
    Не ясно сколько они уже в США обучались до анонса постановок, поэтому думаю что через пару месяцев техника уже будет на поле боя.
  10. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 15:32
    0
    Про эту БМП даже есть комедийный фильм: