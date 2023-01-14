Президент Венесуэлы: Создание блока союзников РФ и КНР в Латинской Америке - успех на пути к многополярному миру

Настаёт новое время, особое время для того, чтобы консолидировать усилия и пути Латинской Америки и Карибского бассейна, дабы приблизиться к созданию мощного блока политических сил, экономической силы, которая будет разговаривать с миром.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в беседе со своими коллегами из Бразилии, Колумбии и Аргентины, Луисом Инасиу Лулой да Силвой, Густаво Петро и Альберто Фернандесом обсудил идею созданию блока союзников РФ и КНР в Латинской Америке. По его словам, это стало бы успехом на пути к многополярному миру.Вот как прокомментировал своё предложение глава венесуэльского государства:По мнению Мадуро, «политический блок» стран Латинской Америки при непосредственном участии России и Китая может стать неким «новым полюсом силы». В этой связи, он полностью солидарен со своими коллегами из Китая и России Си Цзиньпином и Владимиром Путиным по поводу того, что все эти усилия будут способствовать созданию многополярного мира.Отметим, что после долгих лет натянутых отношений Каракаса с Вашингтоном, Венесуэле всё же удалось добиться ослабления санкций со стороны Соединённых Штатов. Американские власти, в конечном итоге, дали разрешение крупнейшей энергетической компании Chevron на добычу в этой стране нефти. Решение было принято на фоне возобновления диалога венесуэльских властей с оппозицией.Напомним, что венесуэльский лидер неоднократно обвинял Запад в намеренной эскалации конфликта с целью расчленения и уничтожения России, назвав санкции Вашингтона против Москвы – сумасшествием.