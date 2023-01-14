Военное обозрение
Войти Регистрация

Президент Венесуэлы: Создание блока союзников РФ и КНР в Латинской Америке - успех на пути к многополярному миру

10
Президент Венесуэлы: Создание блока союзников РФ и КНР в Латинской Америке - успех на пути к многополярному миру

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в беседе со своими коллегами из Бразилии, Колумбии и Аргентины, Луисом Инасиу Лулой да Силвой, Густаво Петро и Альберто Фернандесом обсудил идею созданию блока союзников РФ и КНР в Латинской Америке. По его словам, это стало бы успехом на пути к многополярному миру.


Вот как прокомментировал своё предложение глава венесуэльского государства:

Настаёт новое время, особое время для того, чтобы консолидировать усилия и пути Латинской Америки и Карибского бассейна, дабы приблизиться к созданию мощного блока политических сил, экономической силы, которая будет разговаривать с миром.

По мнению Мадуро, «политический блок» стран Латинской Америки при непосредственном участии России и Китая может стать неким «новым полюсом силы». В этой связи, он полностью солидарен со своими коллегами из Китая и России Си Цзиньпином и Владимиром Путиным по поводу того, что все эти усилия будут способствовать созданию многополярного мира.

Отметим, что после долгих лет натянутых отношений Каракаса с Вашингтоном, Венесуэле всё же удалось добиться ослабления санкций со стороны Соединённых Штатов. Американские власти, в конечном итоге, дали разрешение крупнейшей энергетической компании Chevron на добычу в этой стране нефти. Решение было принято на фоне возобновления диалога венесуэльских властей с оппозицией.

Напомним, что венесуэльский лидер неоднократно обвинял Запад в намеренной эскалации конфликта с целью расчленения и уничтожения России, назвав санкции Вашингтона против Москвы – сумасшествием.
Автор:
Использованы фотографии:
Соцсети/Мадуро
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
10 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Fisherman
    Fisherman Сегодня, 15:47
    +7
    Бразилия+Аргентина+Венесуэлла с поддержкой России и КНР создаст тьму проблем янкесам под брюхом....а ведь еще Никарагуа и Куба!!!
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 15:53
      +7
      Цитата: Fisherman
      Бразилия+Аргентина+Венесуэлла с поддержкой России и КНР создаст тьму проблем янкесам под брюхом....а ведь еще Никарагуа и Куба!!!

      Даже проблемы создавать не надо, а только собрать силы для прекращения грабежа себя со стороны США, без чего англосаксам будет как "коту без Масленицы" yes
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 15:47
    +6
    ну вот наконец-то здравые мысли озвучиваются и нашим союзниками самостоятельно. Уже когда ЧВК Вагнер не позволили американцам Гуайдо поставить, уже тогда было ясно что только Россия может создать и защитить антиамериканскую коалицию. А в Южной Америке сильна антиамериканская традиция еще со времен Че Гевары. А вон Аргентина, персонально к мелкобритании территориальные претензии имеет.
  3. Служу_отечеству
    Служу_отечеству Сегодня, 15:47
    +3
    Понеслось! Вива ревальсьон! Вина Мадура! hi В удивительный век живём товарищи! Осталось немного потерпеть!
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 16:16
      0
      Не вина Мадуро. А виват Мадуро, наверное, исправьте
  4. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 15:48
    0
    Странно, почему Куба не упомянута.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 16:11
      +2
      Цитата: ДымОк_в_дЫмке
      Странно, почему Куба не упомянута.

      Не было представителя Кубы, а только инфа, что
      Мадуро в беседе со своими коллегами из Бразилии, Колумбии и Аргентины, Луисом Инасиу Лулой да Силвой, Густаво Петро и Альберто Фернандесом
  5. вадим_иванов
    вадим_иванов Сегодня, 15:55
    0
    Жаль но это надо было делать до СВО, и главное все останется только на словах, в отличии от амеров
  6. zontov79
    zontov79 Сегодня, 16:10
    +3
    Давно пора это было сделать !!! Нужна база в Венесуэле. И Мадуро спокоен, и американские уblyuдки плохо спят.
  7. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 16:16
    +2
    Президент Венесуэлы Николас Мадуро в беседе со своими коллегами из Бразилии, Колумбии и Аргентины, Луисом Инасиу Лулой да Силвой, Густаво Петро и Альберто Фернандесом обсудил идею созданию блока союзников РФ и КНР в Латинской...

    Очень интересно и смело.
    Однако, неплохо бы для начала самим латиноамериканским странам найти между собой хотя бы точки притяжения, не говоря уже о полном взаимопонимании и заключении союза...
    Что до Китая, он там давно.
    Что до России, она там тоже давно, но складывается неоднозначное впечатление, что ведет себя излишне осторожно. А можно было бы неплохой рынок освоить....