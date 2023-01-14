Официальный представитель правительства Венгрии: 97 процентов венгров не поддерживают антироссийские санкции ЕС

По словам официального представителя правительства Венгрии Александры Сенткирайи, на прошедших в стране национальных консультациях почти всё население Венгрии высказалось против санкционной политики ЕС в отношении России.Сенткирайи отметила, что 97% жителей страны не поддержало европейские санкции против России, справедливо считая, что они наносят членам ЕС серьёзный ущерб. Представитель венгерского правительства сказала, что эти цифры ясно дают понять необходимость пересмотра Брюсселем санкционной политики.Напомним, что Венгрия одна из немногих стран Европы, которая отказалась поддержать новые санкции против России, что вызвало сильное недовольство в ЕС и постоянное давление на правительство страны во главе с Виктором Орбаном.Орбан же, чтобы узнать мнения граждан страны относительно антироссийских санкций и заручиться их поддержкой, еще в сентябре прошлого года объявил о запуске так называемых национальных консультаций.В октябре гражданам страны стали рассылать первые анкеты с семью вопросами, связанными с санкциями против России. Также сообщалось, что венгры смогут пройти опрос и в онлайн-режиме. Результаты и были озвучены в Будапеште. Причём уровень неприятия антироссийских санкций венграми оказался даже выше, чем прогнозировали социологи. Причём существенно выше. Прогноз был таков: около 76%.Венгрия продолжает получать доступный российский газ, что помогает стране сохранять стабильность на фоне развития энергетического кризиса в других странах ЕС.