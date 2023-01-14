ВСУ попытались нанести удар по территории Брянской области с применением ракеты «Точка-У»

Пострадавших нет, на месте работают оперативные службы.

Губернатор Брянской области сообщил о попытке противника атаковать территорию этого региона Российской Федерации. По заявлению Александра Богомаза, ВСУ использовали ракету оперативно-тактического комплекса «Точка-У».О том, куда именно была направлена ракета противником, не сообщается. Однако есть информация о том, что сбита она была средствами противовоздушной-противоракетной обороны в воздушном пространстве над Клинцовским районом Брянской области. Эту информацию подтвердил брянский губернатор.Александр Богомаз:Клинцовский и Климовский районы Брянской области – наиболее часто подвергающиеся обстрелам со стороны Украины территории региона. Неоднократно противник использовал средства артиллерии и беспилотники для ударов по объектам в этих районах. Нередко под обстрелы попадали частные домовладения, объекты гражданской инфраструктуры.На Украине попытку нанесения удара по Брянской области РФ на данный момент не комментируют.Напомним, что «Точка-У» - ракетный комплекс, который остаётся на вооружении ВСУ. При этом число его применений противником за последнее время заметно снизилось.