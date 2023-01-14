Военное обозрение
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ВСУ попытались нанести удар по территории Брянской области с применением ракеты «Точка-У»

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ВСУ попытались нанести удар по территории Брянской области с применением ракеты «Точка-У»

Губернатор Брянской области сообщил о попытке противника атаковать территорию этого региона Российской Федерации. По заявлению Александра Богомаза, ВСУ использовали ракету оперативно-тактического комплекса «Точка-У».


О том, куда именно была направлена ракета противником, не сообщается. Однако есть информация о том, что сбита она была средствами противовоздушной-противоракетной обороны в воздушном пространстве над Клинцовским районом Брянской области. Эту информацию подтвердил брянский губернатор.

Александр Богомаз:

Пострадавших нет, на месте работают оперативные службы.

Клинцовский и Климовский районы Брянской области – наиболее часто подвергающиеся обстрелам со стороны Украины территории региона. Неоднократно противник использовал средства артиллерии и беспилотники для ударов по объектам в этих районах. Нередко под обстрелы попадали частные домовладения, объекты гражданской инфраструктуры.

На Украине попытку нанесения удара по Брянской области РФ на данный момент не комментируют.

Напомним, что «Точка-У» - ракетный комплекс, который остаётся на вооружении ВСУ. При этом число его применений противником за последнее время заметно снизилось.
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17 комментариев
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  1. Alien From
    Alien From Сегодня, 14:28
    +1
    Меня одно смущает, почему мы их точками не долбим???
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 14:30
      +1
      Ракеты старые. Их, походу, перезаправлять надо. Иначе полетят куда попало. украинцы потому свою в Бровары в жилой дом и воткнули - и запретили к применению. Так что их применение Точки-У по умолчанию военное преступление уже
      1. Советский Молдаван
        Советский Молдаван Сегодня, 14:44
        -1
        Лупит он Точками по Брянщине пытаясь достать ППД, пока пехота 488 убивает хохла под Кременной.
      2. S.K.Vichyakow
        S.K.Vichyakow Сегодня, 14:53
        -1
        Цитата: Bingo
        Ракеты старые. Их, походу, перезаправлять надо. Иначе полетят куда попало. украинцы потому свою в Бровары в жилой дом и воткнули - и запретили к применению. Так что их применение Точки-У по умолчанию военное преступление уже

        Военное преступление не потому что старые ракеты используют, а потому что бьют ими по населению.
      3. Veter5757
        Veter5757 Сегодня, 15:24
        0
        они свой арсенал снарядный и ракетный с 2015-16 года переснаряжали
    2. Грац
      Грац Сегодня, 14:31
      -1
      вроде была инфа все оставшиеся точки У мы несколько лет назад отдали сирийцам
    3. Бонифаций
      Бонифаций Сегодня, 14:32
      -1
      Наши боятся провокаций! Если начнем стрелять Точками , то Свиновойны начнут стрелять по своим - обвиняя Россию в геноциде!
      1. S.K.Vichyakow
        S.K.Vichyakow Сегодня, 14:57
        -1
        Цитата: Бонифаций
        Наши боятся провокаций! Если начнем стрелять Точками , то Свиновоины начнут стрелять по своим - обвиняя Россию в геноциде!

        Так они и так это уже делали. Помните, созвали народ для эвакуации, и долбанули "Точкой-У" по станции Краматорска 8 апреля 2022 года.
    4. ВАШ
      ВАШ Сегодня, 14:39
      -1
      На вооружении у нас они имеются. Вполне возможно что и долбим ими, не все ж объявляют. В сводках слышим только нанесены удары ракетами воздушного, морского и наземного базирования, а что за ракеты ..... Да и вообще оно вам это надо. Влупили, поразили и отлично.
    5. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 15:09
      -1
      Цитата: Alien From
      Меня одно смущает, почему мы их точками не долбим???

      Да доллбим Но сша с евреями bully
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 14:29
    -1
    Так и будет продолжаться, меняться будут названия пунктов и оружие которое по ним применяется, пока ВСУ в силе , тут возможен только силовой вариант решения.
  3. svp67
    svp67 Сегодня, 14:31
    0
    После таких вот новостей все больше и больше уважаешь Союз, качественные "калоши" делал и много...
  4. Грац
    Грац Сегодня, 14:32
    +1
    чего ждем ? правительственный квартал в Киеве давно уже должен представлять из себя груду кирпичей и щебёнки
  5. КолВизин
    КолВизин Сегодня, 14:32
    -1
    Устаревшая ракета не сложный объект для современного ПВО. Но всё равно молодцы, что не спят.
  6. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 14:33
    -1
    про Точки не было слухов уж пол года как , писали что запасы окончились. Где Свинорейх набрал ракет?
    1. МЮД
      МЮД Сегодня, 14:41
      0
      Где Свинорейх набрал ракет?

      Думаю для Южмаша сделать ее, не проблема.
      1. alekc75
        alekc75 Сегодня, 14:47
        -1
        что южмышь еще не разнесли разве???