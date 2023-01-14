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Представитель командования ВСУ заявил, что ракетные удары по Киеву «возможно, нанесены иранскими аналогами ракет ОТРК «Искандер»

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Представитель командования ВСУ заявил, что ракетные удары по Киеву «возможно, нанесены иранскими аналогами ракет ОТРК «Искандер»

Спикер ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что утренний ракетный удар по Киеву наносился с северного направления по баллистической траектории, что указывает на то, что это были "Искандеры" либо их аналоги иранского производства. Однако представители действующих на территории Белоруссии оппозиционных мониторинговых групп отрицают запуски ракет с территории Белоруссии.


По словам представителя киевского режима, пуски ракет подобного типа представляют серьезную опасность для Украины, так как имеющиеся в распоряжении ВСУ системы ПВО не в состоянии их сбивать, в отличие от ракет, летящих на малых высотах, и дронов-камикадзе, к тому же уведомления о пусках таких ракет поступают со значительным опозданием.

Также украинские источники сообщают, что в настоящее время в акватории Черного моря находятся надводные носители ракет типа "Калибр". Общий боезапас оценивается в 20 ракет. Кроме того, по данным военного командования Украины, в Мурманске был зафиксирован вылет 17 стратегических бомбардировщиков Ту-160, каждый из которых способен нести до 8 крылатых ракет Х-101.

В результате сегодняшних ракетных ударов, по сообщениям украинских официальных лиц, были повреждены объекты критической инфраструктуры, в результате чего в 11 областях страны применяются аварийные отключения электроэнергии. Кроме того, из-за упавших обломков одной из ракет произошло возгорание складского помещения в одном из районов украинской столицы.

Заявления о том, что удары могли быть нанесены с применением "иранских аналогов ракет ОТРК "Искандер", представитель командования ВСУ, конечно же, ничем не подкрепляет.
Автор:
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19 комментариев
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  1. Appraiser
    Appraiser Сегодня, 14:53
    +5
    А какая им разница чем нанесли удар по Киеву? Главное что им нанесли ракетный удар и не в последний раз....
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 15:02
      +2
      Цитата: Appraiser
      А какая им разница чем нанесли удар по Киеву? Главное что им нанесли ракетный удар и не в последний раз....

      Очень большая разница ...Запад и Израиль ,хотят замочить Иран !! А Россия против
      Вся эта окраинв ,только претендент ..
      Иран нужно и Сирию держать !!!
  2. marchcat
    marchcat Сегодня, 14:55
    +4
    удары могли быть нанесены с применением "иранских аналогов ракет ОТРК "Искандер", представитель командования ВСУ, конечно же, ничем не подкрепляет
    Наверняка хозяева заставили так говорить...Им то видно не всё равно какими ракетами был нанесен удар.Лишний раз будет повод предъявить Ирану.
  3. AVA77
    AVA77 Сегодня, 14:56
    +4
    Иранские, Северокорейские да хоть Монгольские wassat Жрите не обляпайтесь.
    1. Falx
      Falx Сегодня, 15:01
      +4
      теперь правда без соли придётся жрать...
    2. Баюн
      Баюн Сегодня, 15:21
      0
      На Руси стоит ОТКРЫТО объявить 100-летнюю программу выдавливания англо-саксов из Евразии. Бедолаг из ЕС можно и нужно побудить действовать в интересах стран континента, а не заморских хозяев.

      Люди-у и страна-у - первые в списке жертв. США м Англия готовы кинуть в "топку" весь ЕС ради собственного благополучия.
  4. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 15:00
    0
    Ну началось, тень на плетень, как говорит нач. фин - "Получите-распишитесь".
  5. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 15:00
    +1
    Тут главное то, что ПВО проспало. И поначалу даже отрицали факт воздушного удара. А теперь наоборот объясняют: так тож иранские... а что это объясняет? да ничего!
    1. KCA
      KCA Сегодня, 15:15
      0
      Хоть один факт перехвата 9К720, 9К723 Искандер-М или 9К728 Искандер-К был? Если-бы хоть чуть чуть обломков нашли, тут-же представили как успех краинских ПВО, ан нет, ни разу, если-б Россия продала Ирану лицензию на Искандеры, то хрен-бы и их хоть раз сбили, точных данных по ракетам Искандера нет, везде или Искандер-Э, или просто от балды, но пикируют на цель баллистические ракеты со скоростью не менее 7МАХ, при этом постоянно маневрируя и отстреливая ложные цели, что там в голове ещё из РЭБ не знаю
  6. Bingo
    Bingo Сегодня, 15:01
    0
    так как имеющиеся в распоряжении ВСУ системы ПВО не в состоянии их сбивать, в отличие от ракет, летящих на малых высотах, и дронов-камикадзе

    А, ну да, из 40 геранек сбито 77, а почему света нет - веришь, сами не в курсе laughing
    А вообще логичный ход - менять и комбинировать средства поражения, а также направления прилетов, вот этим и заняты.
    Сколько раз говорили этим "по стандартам НАТО" - не бывает войны в одну калитку. Но они не развивали ПВО - европейцев не жалко, а матрасы на земле воевать и не собирались, они за океаном
  7. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 15:02
    0
    А они чего так переживают? Ну, а если это новые "Искандеры", которые, после отказа ов от РСМД, внезапно прибавили в дальности? ИМХО, это было бы логичней, чем мифичесие иранские...
  8. Falx
    Falx Сегодня, 15:02
    +1
    Салют в честь освобождения Соледара! неплохо!
  9. KCA
    KCA Сегодня, 15:03
    +1
    У Ирана если и может быть, то только аналог Точка-У
  10. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 15:03
    0
    А так артиллерия туда добить не могла он же недалеко от границ.
  11. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:13
    0
    Подтверждаю,из Аэропорта г Мурманска им.Николая Второго (Мурмаши)вылетело в неизвестном направлении ,после застолья на Старый Новый Год, 17 ТУ 160 в первой волне и 17 ТУ160 во второй волне(полетели за горючим).Водки много не бывает.Всех со Старым Новым Годом(иностранцам не замлрачиваться).Просто пей! hi drinks
  12. Роман Ефремов
    Роман Ефремов Сегодня, 15:14
    0
    А разве в Мурманске базируются Ту-160?
  13. Роман Ефремов
    Роман Ефремов Сегодня, 15:15
    0
    Ну конечно иранскими аналогами - свои-то у России закончились, как и предсказывал Арестович! laughing
  14. Mazunga
    Mazunga Сегодня, 15:17
    0
    то есть бошам англичанке янки пшекам и прочим чухонцам можно требуху Украине подтягивать а нам брацкую помощь подтягивать стремно)))?болт вам "партнеры" и от катафалка уши
  15. Пауль Зиберт
    Пауль Зиберт Сегодня, 15:20
    +1
    Xoxлы объявили нашего Чебурашку "вне закона".
    Наши парни на фронте отреагировали мгновенно:

    И слово держат! wink