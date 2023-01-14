Представитель командования ВСУ заявил, что ракетные удары по Киеву «возможно, нанесены иранскими аналогами ракет ОТРК «Искандер»

Спикер ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что утренний ракетный удар по Киеву наносился с северного направления по баллистической траектории, что указывает на то, что это были "Искандеры" либо их аналоги иранского производства. Однако представители действующих на территории Белоруссии оппозиционных мониторинговых групп отрицают запуски ракет с территории Белоруссии.По словам представителя киевского режима, пуски ракет подобного типа представляют серьезную опасность для Украины, так как имеющиеся в распоряжении ВСУ системы ПВО не в состоянии их сбивать, в отличие от ракет, летящих на малых высотах, и дронов-камикадзе, к тому же уведомления о пусках таких ракет поступают со значительным опозданием.Также украинские источники сообщают, что в настоящее время в акватории Черного моря находятся надводные носители ракет типа "Калибр". Общий боезапас оценивается в 20 ракет. Кроме того, по данным военного командования Украины, в Мурманске был зафиксирован вылет 17 стратегических бомбардировщиков Ту-160, каждый из которых способен нести до 8 крылатых ракет Х-101.В результате сегодняшних ракетных ударов, по сообщениям украинских официальных лиц, были повреждены объекты критической инфраструктуры, в результате чего в 11 областях страны применяются аварийные отключения электроэнергии. Кроме того, из-за упавших обломков одной из ракет произошло возгорание складского помещения в одном из районов украинской столицы.Заявления о том, что удары могли быть нанесены с применением "иранских аналогов ракет ОТРК "Искандер", представитель командования ВСУ, конечно же, ничем не подкрепляет.