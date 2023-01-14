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Западная компания разработала систему обнаружения подводных лодок, которую можно устанавливать на любые суда

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Западная компания разработала систему обнаружения подводных лодок, которую можно устанавливать на любые суда

Международная военно-техническая компания Thales на конференции Ассоциации надводного флота в Арлингтоне, штат Вирджиния, продемонстрировала видео, на котором буксируемые датчики CAPTAS для обнаружения подводных объектов устанавливаются на гражданское судно. Представитель компании утверждает, что датчики могут быть смонтированы на любом судне в течение 48 часов, что позволит даже коммерческим кораблям обнаруживать подводные лодки.


В настоящее время гидролокационная система устанавливается на новые фрегаты класса Constellation ВМС США, а также используется на кораблях некоторых союзников по НАТО.

Это модульная система, которую можно устанавливать на любые суда

— рассказал военно-аналитическому изданию Defense One вице-президент по стратегии и развитию бизнеса компании Thales Марк Бок.

Система CAPTAS состоит из длинного кабеля с датчиком, который находясь под водой сигнализирует о подводных лодках. В отличие от нынешних носовых гидролокаторов, применяемых ВМС для обнаружения подлодок, низкочастотный гидролокатор переменной глубины может быть размещен на глубине, которая имеет наибольшую вероятность обнаружения цели.

Ранее начальник Транспортного командования ВС США генерал Жаклин Ван Овост рассказала, что американская армия планирует активно использовать гражданские корабли и самолеты в военных целях на обширных просторах Тихого океана. Генерал заявила, что Пентагон рассматривает возможность размещения военных советников на торговых судах вместе со специальными средствами связи, которые дают кораблям лучшую картину расположения противника.

Автор статьи в Defense One задается вопросом, будет ли означать использование гражданских судов в военных целях, что они могут быть атакованы противником. Оказывается, по действующему международному праву четкой классификации, какие корабли можно считать военными, а какие гражданскими, нет. Все зависит от конкретной ситуации.

Между тем, в командовании ВМС США заявляют, что торговые суда, включенные в систему разведки вооруженных сил противника или каким-либо образом помогающие ей, могут быть атакованы и уничтожены самолетами или надводными военными кораблями с предварительным предупреждением или без него.

За скобками остается и вопрос о том, будет ли устанавливаться оборудование от западной компании для использования в военных целях на коммерческие суда с согласия капитанов и владельцев, либо, особенно в условиях реальных военных действий, такое дооснащение будет происходить принудительно.
Автор:
Использованы фотографии:
Thales
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5 комментариев
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  1. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 15:12
    +1
    Система CAPTAS состоит из длинного кабеля с датчиком, который находясь под водой сигнализирует о подводных лодках. В отличие от нынешних носовых гидролокаторов, применяемых ВМС для обнаружения подлодок, низкочастотный гидролокатор переменной глубины может быть размещен на глубине, которая имеет наибольшую вероятность обнаружения цели.

    Ну если не понимаешь суть вопроса - не пиши или сначала разберись, а потом только пиши.
    Иначе получается вышеприведенный технический бред.
  2. Hagen
    Hagen Сегодня, 15:17
    0
    Автор статьи в Defense One задается вопросом, будет ли означать использование гражданских судов в военных целях, что они могут быть атакованы противником. Оказывается, по действующему международному праву четкой классификации, какие корабли можно считать военными, а какие гражданскими, нет.

    Протокол I к Женевским конвенциям, статья 52, предусматривает общую защиту гражданских объектов, препятствуя нападениям на военные объекты в войне между двумя или более воюющими сторонами. Статья 52 гласит: «Что касается объектов, то военные объекты ограничиваются теми объектами, которые по своему характеру, расположению, назначению или использованию вносят эффективный вклад в военные действия и полное или частичное уничтожение, захват или обезвреживание которых в обстоятельствах того времени дают определённое военное преимущество». Так что скорее всего если гражданское судно будет осуществлять поиск ПЛ в интересах какой-то из сторон, она имеет все шансы оцениваться как законная военная цель. Конечный вердикт вынесет победитель в войне, который откажется признавать преступлением действия командира своего корабля/ПЛ, утопившего сухогруз вражеской страны с ГАС за бортом.
  3. Passeur
    Passeur Сегодня, 15:22
    0
    Я понимаю пропагандистский угар сайтовских авторов, к тому же невежественных как в техническом, так и в историческом плане. Но пропаганда не должна быть тупой, потому что тупая пропаганда имеет совершенно обратный эффект. Неужели эту элементарную вещь не довели местным пропагандистам.
    Система Advanced Acoustic Concepts, кроме использования в ВМФ, предназначена для решения вопросов ПЛО в военное время за счет гражданских судов. Методика эта стара, как мир. Командование РККФ и всех остальных стран, имеющих торговый флот, предусматривало использование «рыбаков» (равно как и других гражданских судов) в своих мобилизационных планах уже с первой половины 1930-х гг.
    Командующий Северным флотом в 1940 — 1946 гг. адмирал А.Г. Головко писал о боевой работе рыбаков в военные годы: «Моряки Северного промыслового флота обладали особенностями, которые выделяли их среди других моряков. Находясь на промысле по нескольку недель, команды траулеров привыкли к длительному пребыванию в море, к штормам, которые так часты и сильны на Севере. Как моряки они были подготовлены отлично. Выносливость и, как говорят, «втянутость в плавание» — характерные черты рыбников-моряков. Вот почему они легко перешли от мирного к военному труду в море и в короткое время научились владеть оружием, разбираться в тактике противника и быстро находить правильное решение в любой трудной обстановке. Команды и командиры траулеров зарекомендовали себя умелыми и смелыми моряками."
    Лучше бы авторы, вместо пропагандистского суесловия, осветили, что в этом плане могут предложить российские разработчики.
  4. Havoc
    Havoc Сегодня, 15:28
    0

    Не ужели правда. А по инверсионному следу , отслеживать подводные лодки они уже научились
  5. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 15:28
    0
    Судя по тексту протокола к Женевской Конвенции такие гражданские суда однозначно будут подходить под определение военных объектов. Впрочем как и гражданские спутники, которые используются западными военными в украинском конфликте, но в качестве "жеста доброй воли" не уничтожаются нашими ВКС. А если их не признавать военными объектами, то так можно и корректировщиков огня тоже начать считать гражданскими не участвующими в конфликте.