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В Литве заявили, что причиной взрыва на газопроводе не является диверсия

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В Литве заявили, что причиной взрыва на газопроводе не является диверсия

По словам генерального директора предприятия Amber Grid, являющегося оператором газовых сетей Литвы, Нямунаса Бикнюса, заявления о диверсии на магистральном газопроводе не подтверждаются.


Бикнюс отметил, что первичный осмотр места происшествия, а также газового оборудования показал, что причиной взрыва на трубопроводе, вероятнее всего, стали технические неполадки.

Возможно, был нарушен один из швов на месте стыка труб

- сказал гендиректор Amber Grid.

При этом Бикнюс добавил, что точные сведения о причинах взрыва будут известны в ближайшие дни.

Взрыв на магистральном газопроводе в Литве произошёл 13 января в Пасвальском районе, находящемся на севере страны и граничащем с Латвией. Как сообщалось, пламя от взрыва достигало в высоту до 50 метров. Властям пришлось эвакуировать жителей ближайших населённых пунктов. О жертвах и пострадавших не сообщалось.

Газопровод, соединяющий Литву и Латвию, был построен в 1978 году, а совсем недавно на нём производились ремонтные работы.

На фоне украинского конфликта, любые события подобного характера начинают расцениваться как диверсия. И на этот раз пошли слухи о диверсии, за которой отдельным лицам мерещится рука Москвы. Однако эти слухи не подтверждаются.
Автор:
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4 комментария
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 15:24
    0
    Так или иначе трафик газа прекращен из-за происшествия на территории Литвы. Главное - результат.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 15:28
      0
      Возможно, был нарушен один из швов на месте стыка труб
      Это утечка газа, но никак не взрыв !
  2. BARKAS
    BARKAS Сегодня, 15:29
    0
    Всё завтра его уволят ещё и агентом Путина обзовут.
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 15:29
    0
    Дело было не в бобине...
    А как вы думали - кто им ГТС ремонтировать будет, оставшуюся от СССР? Я лично рад, что у них АЭС нет