В Литве заявили, что причиной взрыва на газопроводе не является диверсия

Возможно, был нарушен один из швов на месте стыка труб

По словам генерального директора предприятия Amber Grid, являющегося оператором газовых сетей Литвы, Нямунаса Бикнюса, заявления о диверсии на магистральном газопроводе не подтверждаются.Бикнюс отметил, что первичный осмотр места происшествия, а также газового оборудования показал, что причиной взрыва на трубопроводе, вероятнее всего, стали технические неполадки.- сказал гендиректор Amber Grid.При этом Бикнюс добавил, что точные сведения о причинах взрыва будут известны в ближайшие дни.Взрыв на магистральном газопроводе в Литве произошёл 13 января в Пасвальском районе, находящемся на севере страны и граничащем с Латвией. Как сообщалось, пламя от взрыва достигало в высоту до 50 метров. Властям пришлось эвакуировать жителей ближайших населённых пунктов. О жертвах и пострадавших не сообщалось.Газопровод, соединяющий Литву и Латвию, был построен в 1978 году, а совсем недавно на нём производились ремонтные работы.На фоне украинского конфликта, любые события подобного характера начинают расцениваться как диверсия. И на этот раз пошли слухи о диверсии, за которой отдельным лицам мерещится рука Москвы. Однако эти слухи не подтверждаются.