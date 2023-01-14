Южная Корея неоднократно подвергалась подобным вторжениям, и каждый раз военные заявляют, что будут совершенствовать свои системы борьбы с беспилотниками

Пять северокорейских беспилотников ранним утром 26 декабря пересекли южнокорейскую границу. Один из них даже сумел долететь до столицы страны – Сеула.О том, как на данное событие отреагировали в Южной Корее, рассуждает Элизабет Госселин-Мало в статье, опубликованной американским журналом Defense News.После вторжения дронов КНДР в воздушное пространство Южной Кореи в Сеуле пытаются усилить ПВО страны, чтобы подобные инциденты больше не повторялись. И хотя это далеко не первый такой случай, каких-то существенных изменений не наблюдается.- отмечает автор серии статей о борьбе с дронами Дэвид Хэмблинг.А военный эксперт аналитического центра Rand Брюс Беннет заявил, что неудачи Южной Кореи в борьбе с беспилотниками вызваны прежде всего недостаточным вниманием, уделяемым данной проблеме.Спустя три дня после декабрьского вторжения в воздушное пространство южнокорейские военные провели крупномасштабные учения по имитации сбивания беспилотников. В них были задействованы наземные зенитные установки, БПЛА, играющие роль вражеских объектов, а также в общей сложности 20 самолетов, ударных вертолетов и дронов. По утверждению военных Южной Кореи, хотя боевых стрельб не было, это были первые с 2017 года крупные учения по борьбе с беспилотниками.