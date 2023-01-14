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После вторжения дронов КНДР в воздушное пространство Южной Кореи в Сеуле пытаются усилить ПВО страны

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После вторжения дронов КНДР в воздушное пространство Южной Кореи в Сеуле пытаются усилить ПВО страны

Пять северокорейских беспилотников ранним утром 26 декабря пересекли южнокорейскую границу. Один из них даже сумел долететь до столицы страны – Сеула.


О том, как на данное событие отреагировали в Южной Корее, рассуждает Элизабет Госселин-Мало в статье, опубликованной американским журналом Defense News.

После вторжения дронов КНДР в воздушное пространство Южной Кореи в Сеуле пытаются усилить ПВО страны, чтобы подобные инциденты больше не повторялись. И хотя это далеко не первый такой случай, каких-то существенных изменений не наблюдается.

Южная Корея неоднократно подвергалась подобным вторжениям, и каждый раз военные заявляют, что будут совершенствовать свои системы борьбы с беспилотниками

- отмечает автор серии статей о борьбе с дронами Дэвид Хэмблинг.

А военный эксперт аналитического центра Rand Брюс Беннет заявил, что неудачи Южной Кореи в борьбе с беспилотниками вызваны прежде всего недостаточным вниманием, уделяемым данной проблеме.

Спустя три дня после декабрьского вторжения в воздушное пространство южнокорейские военные провели крупномасштабные учения по имитации сбивания беспилотников. В них были задействованы наземные зенитные установки, БПЛА, играющие роль вражеских объектов, а также в общей сложности 20 самолетов, ударных вертолетов и дронов. По утверждению военных Южной Кореи, хотя боевых стрельб не было, это были первые с 2017 года крупные учения по борьбе с беспилотниками.
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Использованы фотографии:
Армия Республики Корея
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2 комментария
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 15:10
    +1
    Главная сила северной Кореи многочисленная ствольная артиллерия. Опыт СВО показал, что этот род войск по прежнему является существенным фактором победы на поле боя. А так же большое количество мотивированных пехотных подразделений , при грамотном их использовании и соответствующей тактике , имея насыщенность противотанковыми средствами и прикрытыми ПВО, уничтожают любое технологическое превосходство в механизации армии противника.
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 15:21
    +2
    Позорище, конечно, получилось эпичным))) Зато всем понятно, что американское ПВО, на которое они корейцев разорили - не для защиты, а для продажи)))
    ПиСи: кажется, НАСАМС корейцы теперь точно не поставят wassat