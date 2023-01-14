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Показано архивное видео «угрожающего полёта» российских бомбардировщиков над авианосцем Queen Elizabeth

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Показано архивное видео «угрожающего полёта» российских бомбардировщиков над авианосцем Queen Elizabeth

В Британии запланирован показ нового фильма «The Warship: Tour of Duty», посвящённый походу авианосца Queen Elizabeth в Азию, который состоялся в 2021 году. В связи с этим публикуются отдельные фрагменты киноленты, в частности, показано архивное видео «столкновения» корабля с группой российских боевых самолётов.


Это был драматический момент, когда эскадрилья российских бомбардировщиков «прожужжала» над HMS Queen Elizabeth, совершая угрожающий манёвр

- отмечается в издании The Sun.

Как указывается, инцидент произошёл, когда авианосец находился недалеко от Суэцкого канала, направляясь на Дальний Восток в семимесячный поход. Три российских Су-24, поднявшись в воздух с сирийской авиабазы, были обнаружены на расстоянии 10 км, совершая полёт на высоте 2 км. С борта авианосца их экипажам был послан сигнал об опасном сближении:

Это боевой корабль коалиции. Ваши действия кажутся угрожающими. Немедленно смените курс, или я могу принять против вас меры.

Несмотря на предупреждения российские бомбардировщики продолжили своё движение и в итоге пролетели над Queen Elizabeth.

Чтобы отогнать их, в воздух с борта британского корабля были подняты истребители-«невидимки» F-35, а экипаж перешёл в полную боевую готовность

- говорится в фильме.

Как сообщается, другим инцидентом стало «преследование» авианосца российскими кораблями:

HMS Portland [фрегат проекта Type 23 из группы охранения АУГ] обнаружил в Северном море «Адмирала Горшкова» - российский боевой корабль с новыми, неперехватываемыми, гиперзвуковыми ракетами, летящими со скоростью 11 тыс. км/час. Portland следовал за ним, пока тот с большой помпой не ушёл в Атлантику.

Что значит в данном случае «с большой помпой», не конкретизируется

Использованы фотографии:
Минобороны Британии
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8 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 15:17
    0
    Да, это все были демонстрации из другой эпохи "до СВО" так сказать...
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 15:25
      0
      показано архивное видео «столкновения» корабля с группой российских боевых самолётов.
      Да уж ! "Бой был кровавый, но победил сильнейший" ! bully
  2. Serg Koma
    Serg Koma Сегодня, 15:19
    0
    Это боевой корабль коалиции. Ваши действия кажутся угрожающими. Немедленно смените курс, или я могу принять против вас меры.

    Интересно, наши тоже такие конкретные предупреждения делают?
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 15:23
    0
    Ну, обнаружение в 10 км - это сильно. ПКР они обнаружат уже после взрыва
    1. DMFalke
      DMFalke Сегодня, 15:33
      0
      В военное время в воздухе была бы дежурная пара F-35, черта лысого бы Сушки так близко подошли. Как показала СВО, вся наша РЭБ им до одного места - ведут чуть не со взлета. Да и авианосец бы был в составе флота поддержки.
  4. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 15:26
    0
    Можно бы и длиннее, но комментировать нечего.
  5. dnestr74
    dnestr74 Сегодня, 15:29
    0
    С 10 км? Они у нас стали СТЕЛС???? Приятно, что СУ-24 такие)
    1. chimik70
      chimik70 Сегодня, 15:36
      0
      Видимо вместо радаров вахтенные с биноклями стоят