Украинские войска, похоже, все больше переходят к действиям малыми тактическими группами, усиленными бронетехникой, реальных предпосылок на масштабное наступление ВСУ не наблюдается ни на одном направлении. Согласно сегодняшней сводки Министерства обороны РФ, за сутки были выявлены и обезврежены несколько разведывательно-диверсионных групп на различных участках фронта.
В Харьковской области в районе Табаевки и Першотравневое (Первомайского) ликвидированы две ДРГ. Вблизи села Шипиловка, расположенном на реке Северской Донец в ЛНР, ликвидирована еще одна группа украинских боевиков, уничтожено 50 диверсантов, четыре БМП и два пикапа. Деятельность двух ДРГ выявлена и пресечена морской пехотой ВС РФ в районах населенных пунктов Водяное, Доброволье и Пречистовка ДНР.
На Донецком направлении российские десантники, взаимодействуя с бойцами группы «Вагнер» (Минобороны называет их добровольцами), при поддержке армейской авиации, ракетных войск и артиллерии ЮВО развивали успех в направлении пгт Соль вблизи с освобожденным и уже зачищенным Соледаром. За сутки здесь уничтожено более 70-ти украинских военнослужащих, один танк, пять боевых бронированных машин и четыре автомобиля.
Наша артиллерия, в свою очередь, изматывает массированными обстрелами оборону противника. В ДНР артподготовка ведется по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Доброволье и Пречистовка. Вблизи города Курахово Донецкой республики и села Зеленый Гай на подконтрольной украинским войскам территории Запорожской области уничтожены по одному складу ВСУ с боеприпасами.
На Купянском направлении армейская авиация и артиллерия ЗВО нанесли массированные удары по местам дислокации 14-й механизированной бригады и 103-й бригады территориальной обороны ВСУ. О количестве уничтоженных националистов пока не сообщается.
Всего за сутки в ходе контрбатарейной борьбы по всей линии фронта уничтожены: одна гаубица М777, три орудия Д-20, две САУ 2С3 «Акация», гаубица Д-30 и самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика».
Средствами ПВО ВС РФ сбиты четыре украинских беспилотника, перехвачены семь реактивных снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха».