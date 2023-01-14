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Минобороны: На Купянском направлении нанесены массированные артиллерийский и авиаудары по местам дислокации двух бригад ВСУ

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Минобороны: На Купянском направлении нанесены массированные артиллерийский и авиаудары по местам дислокации двух бригад ВСУ

Украинские войска, похоже, все больше переходят к действиям малыми тактическими группами, усиленными бронетехникой, реальных предпосылок на масштабное наступление ВСУ не наблюдается ни на одном направлении. Согласно сегодняшней сводки Министерства обороны РФ, за сутки были выявлены и обезврежены несколько разведывательно-диверсионных групп на различных участках фронта.


В Харьковской области в районе Табаевки и Першотравневое (Первомайского) ликвидированы две ДРГ. Вблизи села Шипиловка, расположенном на реке Северской Донец в ЛНР, ликвидирована еще одна группа украинских боевиков, уничтожено 50 диверсантов, четыре БМП и два пикапа. Деятельность двух ДРГ выявлена и пресечена морской пехотой ВС РФ в районах населенных пунктов Водяное, Доброволье и Пречистовка ДНР.

На Донецком направлении российские десантники, взаимодействуя с бойцами группы «Вагнер» (Минобороны называет их добровольцами), при поддержке армейской авиации, ракетных войск и артиллерии ЮВО развивали успех в направлении пгт Соль вблизи с освобожденным и уже зачищенным Соледаром. За сутки здесь уничтожено более 70-ти украинских военнослужащих, один танк, пять боевых бронированных машин и четыре автомобиля.

Наша артиллерия, в свою очередь, изматывает массированными обстрелами оборону противника. В ДНР артподготовка ведется по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Доброволье и Пречистовка. Вблизи города Курахово Донецкой республики и села Зеленый Гай на подконтрольной украинским войскам территории Запорожской области уничтожены по одному складу ВСУ с боеприпасами.

На Купянском направлении армейская авиация и артиллерия ЗВО нанесли массированные удары по местам дислокации 14-й механизированной бригады и 103-й бригады территориальной обороны ВСУ. О количестве уничтоженных националистов пока не сообщается.

Всего за сутки в ходе контрбатарейной борьбы по всей линии фронта уничтожены: одна гаубица М777, три орудия Д-20, две САУ 2С3 «Акация», гаубица Д-30 и самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика».

Средствами ПВО ВС РФ сбиты четыре украинских беспилотника, перехвачены семь реактивных снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха».

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Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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5 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 16:00
    +5
    Мочите чертей ...А я бухаю мужики ..Твари англосаксы и .. drinks
    Мы поняли кто рзвязывает все это
  3. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 16:19
    +1
    Да! Как, встали в жесткую оборону по всей линии фронта, так перестала действовать НАТОвская тактика, малыми группами на лёгкой технике, просачиваться на флангах, в глубь обороны!)))
  4. антивирус
    антивирус Сегодня, 16:19
    0
    Проверка перегруппирровка сдача-нет в отчете. Уже хорошо.
    Видимо нет денег в мо оплачивать 20т солдат т в гостиницах запорижье и Днепропетровска.
    Др причины не занимать эти города я за год не нашел
  5. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 16:29
    0
    В Шипиловский лес их обратно запускать нельзя. ну и на станции "Соль" получается они в ноль сточились и оборона развалилась. тут главное успех развивать своевременно, пока не заштопали.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:34
    +1
    Украинские войска, похоже, все больше переходят к действиям малыми тактическими группами, усиленными бронетехникой,
    . Когда передовая насыщен войсками, эффективность действия малых групп, очень сомнительная.
    Понятно, что просто сидеть в обороне им противопоказано, все начнёт разваливается ещё ещё быстрее... тогда как действовать, НАТОшкины стратегии этого не представляют совсем, такого опыта у них просто нет!
    Наглы могли б, обратится к опыту прежних войн, но... у них тоже засилье/приоритет на действие спец подразделений, диверсантов, против более слабого противника.