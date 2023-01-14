Представитель Эрдогана назвал «абсолютной ложью» сообщения в СМИ о поставках Турцией кассетных боеприпасов Украине

Представитель президента Турции Реджепа Тайип Эрдогана назвал "абсолютной ложью" появившиеся в ряде западных СМИ сообщения о поставках Украине кассетных боеприпасов из Турции.
О том, что Турция осуществляет поставки Украине кассетных бомб американского производства, со ссылкой на неназванные источники сообщало издание Foreign Policy. Сообщалось, что боеприпасы поставляются украинским войскам с конца 2022 года.
Речь шла о боеприпасах двойного назначения (DPICM), разработанным и изготовленным в Турции совместно с США в годы холодной войны. Из-за низкого качества и высокого процента бракованных изделий, согласно американскому законодательству, в США экспорт боеприпасов этого типа находится под запретом.
Источник сообщал, что после отказа США поставлять Украине кассетные боеприпасы, единственным их источником осталась Турция. Однако, официальные власти ни в Турции, ни в США не подтвердили возможность подобных поставок.
Как сообщалось в материале американского издания, кассетные боеприпасы являются наиболее эффективным способом для нанесения ударов по российским укрепрайонам в степях Донбасса. Истощение имевшихся в распоряжении США запасов артиллерийских боеприпасов осколочно-фугасного типа лишь усугубляет потребность украинской армии в них.
Представитель турецкого лидера также отметил, что в настоящее время в мире превалирует готовность в продолжении конфликта на Украине, а потому начало переговоров между Москвой и Киевом находится под большим вопросом.