Представитель Эрдогана назвал «абсолютной ложью» сообщения в СМИ о поставках Турцией кассетных боеприпасов Украине

Представитель президента Турции Реджепа Тайип Эрдогана назвал "абсолютной ложью" появившиеся в ряде западных СМИ сообщения о поставках Украине кассетных боеприпасов из Турции.О том, что Турция осуществляет поставки Украине кассетных бомб американского производства, со ссылкой на неназванные источники сообщало издание Foreign Policy. Сообщалось, что боеприпасы поставляются украинским войскам с конца 2022 года.Речь шла о боеприпасах двойного назначения (DPICM), разработанным и изготовленным в Турции совместно с США в годы холодной войны. Из-за низкого качества и высокого процента бракованных изделий, согласно американскому законодательству, в США экспорт боеприпасов этого типа находится под запретом.Источник сообщал, что после отказа США поставлять Украине кассетные боеприпасы, единственным их источником осталась Турция. Однако, официальные власти ни в Турции, ни в США не подтвердили возможность подобных поставок.Как сообщалось в материале американского издания, кассетные боеприпасы являются наиболее эффективным способом для нанесения ударов по российским укрепрайонам в степях Донбасса. Истощение имевшихся в распоряжении США запасов артиллерийских боеприпасов осколочно-фугасного типа лишь усугубляет потребность украинской армии в них.Представитель турецкого лидера также отметил, что в настоящее время в мире превалирует готовность в продолжении конфликта на Украине, а потому начало переговоров между Москвой и Киевом находится под большим вопросом.