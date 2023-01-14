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Представитель Эрдогана назвал «абсолютной ложью» сообщения в СМИ о поставках Турцией кассетных боеприпасов Украине

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Представитель Эрдогана назвал «абсолютной ложью» сообщения в СМИ о поставках Турцией кассетных боеприпасов Украине

Представитель президента Турции Реджепа Тайип Эрдогана назвал "абсолютной ложью" появившиеся в ряде западных СМИ сообщения о поставках Украине кассетных боеприпасов из Турции.


О том, что Турция осуществляет поставки Украине кассетных бомб американского производства, со ссылкой на неназванные источники сообщало издание Foreign Policy. Сообщалось, что боеприпасы поставляются украинским войскам с конца 2022 года.

Речь шла о боеприпасах двойного назначения (DPICM), разработанным и изготовленным в Турции совместно с США в годы холодной войны. Из-за низкого качества и высокого процента бракованных изделий, согласно американскому законодательству, в США экспорт боеприпасов этого типа находится под запретом.

Источник сообщал, что после отказа США поставлять Украине кассетные боеприпасы, единственным их источником осталась Турция. Однако, официальные власти ни в Турции, ни в США не подтвердили возможность подобных поставок.

Как сообщалось в материале американского издания, кассетные боеприпасы являются наиболее эффективным способом для нанесения ударов по российским укрепрайонам в степях Донбасса. Истощение имевшихся в распоряжении США запасов артиллерийских боеприпасов осколочно-фугасного типа лишь усугубляет потребность украинской армии в них.

Представитель турецкого лидера также отметил, что в настоящее время в мире превалирует готовность в продолжении конфликта на Украине, а потому начало переговоров между Москвой и Киевом находится под большим вопросом.
Автор:
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11 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 16:09
    +1
    Кто-то всерьёз думал что турки во всём слёзно признаются что-ли? laughing Ага, ЩАЗ.

    Эрдоган тоже не против денежку заработать, пока проект Украина ещё действует... Уж ему то ой как надо зарабатывать при нынешнем состоянии его турецкой экономики.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 16:29
      +1
      Представитель Эрдогана назвал «абсолютной ложью» сообщения в СМИ

      От этих товарищей в мирное то время правды не добиться, а тут по деликатному вопросу, как боеприпасы stop
  2. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 16:10
    +1
    официальные власти ни в Турции, ни в США не подтвердили возможность подобных поставок.
    Значит кто-то врет !
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:13
    +1
    Представитель Эрдогана назвал «абсолютной ложью» сообщения в СМИ о поставках Турцией кассетных боеприпасов Украине
    . Как оно на самом деле желательно услышать заявления официальных лиц...
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 16:14
      +1
      а представитель Султана - неоффициальное лицо что-ли? belay
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 16:32
      +1
      Цитата: rocket757
      Представитель Эрдогана назвал «абсолютной ложью» сообщения в СМИ о поставках Турцией кассетных боеприпасов Украине
      . Как оно на самом деле желательно услышать заявления официальных лиц...

      Виктор, hi после заявлений некоторых официальных лиц вопросов возникает ещё больше.
  4. Николай310
    Николай310 Сегодня, 16:17
    +4
    броневики турецкие на Украине тоже почудились? как и байрактары,которые пропали только потому,что наше ПВО их деклассировало
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 16:19
      0
      да ваапще-то и броневики турецкие там жгут тоже только в путь.....
  5. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 16:27
    -2
    А помаленьку-то поддержка шумеров начинает становиться токсичным фактом получается...
  6. Батько_Махно
    Батько_Махно Сегодня, 16:47
    0
    Если говорят абсолютная ложь, то значит это абсолютная правда
  7. HattinGokbori88
    HattinGokbori88 Сегодня, 16:57
    -1
    Эрдоган, скорее всего, не будет рисковать своим газовым хабом с запрещенными кассетными бомбами американского производства. Однако, если Украина начнет их использовать, имя поставщика в конечном итоге выйдет наружу.