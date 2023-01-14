Почти по всей Украине объявлена воздушная тревога, сообщается о взрывах в Николаевской области

Украинские чиновники заявляют о том, что воздушная тревога после 14:00 по киевскому времени охватила почти всю территорию Украины. Заявления последовали после того, как было объявлено о выходе в море нескольких кораблей Черноморского флота – носителей крылатых ракет «Калибр».
Сирены воздушной тревоги звучат в Одесской и Николаевской областях, а также от Харькова до Винницы и Житомира. «Красным» на интерактивной карте территории возможных ударов отмечены Полтавская, Черкасская, Днепропетровская, Кировоградская области.
Приходят сообщения о взрывах на объектах в Николаевской области. По некоторым данным, нанесено поражение военному объекту в Очакове, куда недавно были переброшены несколько подготовленных британскими инструкторами диверсионных групп. Предполагалось, что они собираются осуществить попытку высадки на Кинбурнскую косу, находящуюся под российским контролем.
Тем временем, украинские СМИ пишут, что как минимум 6 крылатых ракет со стороны Чёрного моря вошли в воздушное пространство над Николаевской и Одесской областями. Большая часть из них продолжает полёт в сторону центральных регионов, подконтрольных киевскому режиму.
Напомним, что сегодня утром были нанесены удары по объектам противника в Харькове и Киеве. В результате одного из ударов, который, по утверждению представителя ВС ВСУ Юрия Игната, был нанесен «либо ракетой ОТРК «Искандер», либо её иранским аналогом», в украинской столице был уничтожен военный объект. Игнат подтвердил, что ракету перехватить не смогли.