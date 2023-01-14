Военное обозрение
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Почти по всей Украине объявлена воздушная тревога, сообщается о взрывах в Николаевской области

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Почти по всей Украине объявлена воздушная тревога, сообщается о взрывах в Николаевской области

Украинские чиновники заявляют о том, что воздушная тревога после 14:00 по киевскому времени охватила почти всю территорию Украины. Заявления последовали после того, как было объявлено о выходе в море нескольких кораблей Черноморского флота – носителей крылатых ракет «Калибр».

Сирены воздушной тревоги звучат в Одесской и Николаевской областях, а также от Харькова до Винницы и Житомира. «Красным» на интерактивной карте территории возможных ударов отмечены Полтавская, Черкасская, Днепропетровская, Кировоградская области.

Приходят сообщения о взрывах на объектах в Николаевской области. По некоторым данным, нанесено поражение военному объекту в Очакове, куда недавно были переброшены несколько подготовленных британскими инструкторами диверсионных групп. Предполагалось, что они собираются осуществить попытку высадки на Кинбурнскую косу, находящуюся под российским контролем.

Тем временем, украинские СМИ пишут, что как минимум 6 крылатых ракет со стороны Чёрного моря вошли в воздушное пространство над Николаевской и Одесской областями. Большая часть из них продолжает полёт в сторону центральных регионов, подконтрольных киевскому режиму.

Напомним, что сегодня утром были нанесены удары по объектам противника в Харькове и Киеве. В результате одного из ударов, который, по утверждению представителя ВС ВСУ Юрия Игната, был нанесен «либо ракетой ОТРК «Искандер», либо её иранским аналогом», в украинской столице был уничтожен военный объект. Игнат подтвердил, что ракету перехватить не смогли.
Использованы фотографии:
Минобороны России
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26 комментариев
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  1. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 16:11
    +14
    Пошла волна ...Бегите падлы ..Россия идет уже серьезно..
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 16:21
      +13
      Приходят сообщения о взрывах на объектах в Николаевской области

      Чьих же будут эти ракеты? what В России они давно кончились. Не иначе - польские!
      1. 4ekist
        4ekist Сегодня, 16:26
        +3
        По поводу ракетного удара по куеву у меня сомнение. Может это банальное несоблюдение техники безопасности при сварочных работах, просто надо внимательнее быть.
      2. Авиатор_
        Авиатор_ Сегодня, 16:42
        +5
        В России они давно кончились. Не иначе - польские!
        Ну да, естессно, это ответка за польский трактор и тележку с навозом.
      3. Советский Молдаван
        Советский Молдаван Сегодня, 16:52
        +5
        По данным «Иди и смотри», запуски были с авиации, земли и моря. Сейчас ракеты, в основном, летят над Западной Украиной.

        Также было несколько удачных вбросов. Российская авиация несколько раз пускала в эфир дезинформацию про запуск.

        Таким образом удалось получить информацию про ПВО и усыпить бдительность украинских расчетов.

        Ждем результатов, так как далеко не факт, что целями будут исключительно объекты инфраструктуры.
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 16:22
      -1
      Да.. Теперь война началась. А то как шаромыжники топтались. Оттуда кто смог уже убежал. Кто не смог. Хоть как нибудь надо, там не выжить больше
      1. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 16:33
        +4
        Сирены воздушной тревоги звучат в Одесской и Николаевской областях, а также от Харькова до Винницы и Житомира. «Красным» на интерактивной карте территории возможных ударов отмечены Полтавская, Черкасская, Днепропетровская, Кировоградская области.
        густо покраснело !
    3. Советский Молдаван
      Советский Молдаван Сегодня, 16:40
      +4
      В Одесской области минус склад с БК станция Усатово
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 16:15
    +8
    Ну, отдохнули... хватит, пошла работа.
    1. 4ekist
      4ekist Сегодня, 16:30
      +4
      svp67 ........Ну, отдохнули... хватит, пошла работа.

      Все праздники закончились, пора на работу.
      1. Alien From
        Alien From Сегодня, 16:51
        +5
        Погуляли, погуляли и будя! По норам пусть шкерятся!
  3. BARKAS
    BARKAS Сегодня, 16:17
    +2
    Хорошо если и правда иранские аналоги поступили.
  4. антивирус
    антивирус Сегодня, 16:21
    -3
    Как флот ухрии? Где спрятать смогли.
    Или отдадим его после победы в анголу или Мозамбик? Потому и бережнм
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:22
    +4
    Интересно до Львива долетит.Очень хотелось бы,именно сейчас.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 16:31
      0
      Так-то долелетит. Чего бы нет? Стал он целью сейчас? В восемь часов узнаем
      1. Ramzaj99
        Ramzaj99 Сегодня, 16:49
        +2
        Цитата: igorbrsv
        Так-то долелетит. Чего бы нет? Стал он целью сейчас? В восемь часов узнаем

        В целом уже понятно.
        Судя по укро пабликам летят калибры и что то баллистическое , предположительно эскандеры.
        Прилёты начались по Одессе и Очакову. Далее пошло :

        + взрывы в Винницкой области
        + Взрывы в Кривом Роге
        + Взрывы в Днепропетровской области
        + Взрывы в Хмельницкой области
        + Взрывы в Запорожской области
        + Взрывы в Ивано-Франковской области
        + Взрывы в Тернопольской области
        + Взрывы в Харькове и Харьковской области
        + Взрывы в Днепропетровске
        + Взрывы в Киевской области
        + прилёты по Киеву район жд вокзала.
        + Взрывы во Львовской области (Зеленский там сегодня?)
        Сообщают о еще одной волне ракет......
        Из последнего , конкретно прилетело по ЮжМашу.(Днепропетровск)
    2. Fisherman
      Fisherman Сегодня, 16:42
      +3
      скорее всего нет, маловато ракет запущено сейчас, общий залп ракетоносцев, поднятых в небо может быть около 100 ракет, плюс порядка 14 Калибров вышедшие из портов корали ЧФ могут шваркнуть, а ночные были типа Искандеров - так тех неограниченное количество, но более ограниченная дальность, чем у КР. Ждём и надеемся, что удар будет очень массированным, эффективным и будет прелюдией к мощному наступлению!
      P/S: Львовская область "приняля" ракеты таки.
  6. Silver99
    Silver99 Сегодня, 16:24
    +5
    Они там у себя пишут, что ракеты идут по баллистической траектории постоянно меняя курс и обходят систему ПВО ВСУ в следствии чего их не возможно сбить и ракеты те иранского производства, ну надо же как-то оправдать прошлые заявления, что свои ракеты у России закончились, Видимо это им новую отмазку Виталик написал, только забыл пояснить как иранские ракеты русские к ТУ-95 приделали, но для свидомых и это сойдет за оправдание.
  7. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 16:24
    +5
    Ну вот посидели при электричестве и хватит. сейчас резко исчезнут укротролли с сайта)
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 16:51
      0
      Дык, вроде, только про военные объекты пишут. По электрику молчат...
  8. sifgame
    sifgame Сегодня, 16:25
    +6
    Выключатели в воздухе! Всем врагам боятся.
  9. Bingo
    Bingo Сегодня, 16:25
    +5
    Да это не опасно - они по военным объектам... Тут вона чо

    Красный крест является защитной эмблемой и зарегистрированным знаком Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца, поэтому использование этой символики другими организациями запрещено международным законодательством. Женевская конвенция 1949 года закрепила правовой статус МККК, поэтому знак Красного Креста (и Красного Полумесяца) охраняется во всём мире.

    Так что еще одна статейка для трибунала. Хотя у лохлов и не крест, тащемто
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 17:09
      0
      Да вроде не только повестки. Сразу туда грузят
  10. Теренин
    Теренин Сегодня, 16:26
    +3
    нанесено поражение военному объекту в Очакове, куда недавно были переброшены несколько подготовленных британскими инструкторами диверсионных групп. Предполагалось, что они собираются осуществить попытку высадки на Кинбурнскую косу

    Извиняйте, пока курортный сезон для иностранцев на Кинбурнской косе закрыт.
  11. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 16:26
    +4
    Носители есть, БК есть, надеюсь целеуказание не подкачает. Да здравствует разведка и ВКС!
  12. Gogol
    Gogol Сегодня, 16:29
    +1
    Побольше бы системообразующих целей уничтожать!