Военное обозрение
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Ожидавшая в Соледаре «деблокирования» крупная группа украинских военных была ликвидирована бойцами ЧВК «Вагнер», отказавшись сдаться

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Ожидавшая в Соледаре «деблокирования» крупная группа украинских военных была ликвидирована бойцами ЧВК «Вагнер», отказавшись сдаться

По результатам ожесточенных боёв за Соледар город был взят под контроль российских войск. При этом в населённом пункте оставались разрозненные группы противника, засевшие в отдельных подвалах.


Российские бойцы предлагали решившим таким образом отсидеться сдаваться в плен. В ряде случаев неприятель отвечал категорическим отказом, продолжая оказывать противодействие. В итоге штурмовикам из ЧВК «Вагнер», освобождавшим город, приходилось ликвидировать угрозу.

Военные ВСУ попали в окружение ЧВК «Вагнер». Им было предложено сдаться и сложить оружие, на что они ответили отказом и открыли ответный огонь. После этого поступила команда на уничтожение противника. Противник был уничтожен

- сообщает российский боец, заснявший многочисленных «двухсотых» солдат неприятеля, оставшихся после зачистки одного из очагов сопротивления.

Упорное противодействие попавших в окружение вражеских сил объясняется их неосведомлённостью о реальной боевой обстановке.

Командование, выходившее на связь с попавшими в «котёл» войсками, требовало удерживать позиции, обещая при этом деблокировать их в ближайшее время силами якобы уже отправленных в бой подкреплений. Подразделения ВСУ, поверившие в скорую поддержку, в итоге были полностью истреблены, став жертвой обмана со стороны своего военного руководства.
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19 комментариев
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  1. Аэродромный
    Аэродромный Сегодня, 16:35
    +15
    в "телеге" видео...жесть,реально укропа накосили.https://t.me/voenacher/37707
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 17:16
      -1
      40 человек убитых ВСУщников я насчиталана видео только в одном подвале!
      См. - https://t.me/vorposte/33537

      Вот уж воистину кому война - беда, а трёхдоллровому миллиардеру еврею Зеленскому - мать родна!
  2. Николай310
    Николай310 Сегодня, 16:36
    +13
    сильное,конечно,там видео...человек 50,наверно...Вагнер молодцы,конечно. в отличие от сказок Конашенкова про его мифические ДРГ всё чётко и по делу. а самое главное с доказательствами
  3. Fisherman
    Fisherman Сегодня, 16:37
    +11
    Упоротым свидомым - смерть! Более умным и менее свидомым - плен. А больше ТАМ никого и не осталось....бойцы Вагнера сообщали, что ещё во время боёв к ним выходили группами нежелающие воевать и сдавались САМИ, этих ждёт мирная жизнь. Остальным "воинам света" и "лыцарям" - могила.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:39
    +5
    Ожидавшая в Соледаре «деблокирования» крупная группа украинских военных была ликвидирована бойцами ЧВК «Вагнер», отказавшись сдаться
    . Ладно, скакуасов история ничему не научила... плевать, в общем-то.
    Главное, что б мы/наши учились на чужих и своих ошибках.
    Если враг не сдаётся, его надо уничтожать...
  5. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 16:40
    +3
    Ага все в рядок лежат ждут гуманитарного коридора. Пусть шумеры своих 200х собирают если хотят. Иначе пойдут на удобрение донецких черноземов. Все таки не врал Люся и зелебобик действительно шумеров в Соледаре "дюже багато". Правда не уточнили что в мороженом состоянии...
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:42
    +7
    От пиар команды Вагнера,правда прелесть?Вот до чего Чебурашку довела старуха Шапокляк.Шапокляк сами знаете кто ,их много на западе.
    Представляю какой друг у Чебурашки,Крокодил МИ(милашка) - Гена.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 16:47
      +10
      И это они еще Гену не видели...
      Поправка, Гена - в ВКС

      Шапокляк, говорят - вообще в батальонной разведке
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 16:53
        +1
        Спасибо за оперативность!Гена милашка,так и хочется его пузико почесать. soldier
  7. Cap.Nemo58rus
    Cap.Nemo58rus Сегодня, 16:43
    +3
    Если враг не сдаётся-его уничтожают! Всё правильно. Молодцы!
    1. ИВЗ
      ИВЗ Сегодня, 17:04
      -2
      Если враг не сдаётся-его уничтожают! Всё правильно. Молодцы!
      Если враг не сдаётся - он сражается. Ну скажите, ради чего они гибнут, что такого им обещали за это? А самое поганое. наши тоже из-за них гибнут. Пропаганда? А у нас что пропагандисты перевелись?.
      1. Andobor
        Andobor Сегодня, 17:14
        +1
        Цитата: ИВЗ
        Ну скажите, ради чего они гибнут, что такого им обещали за это?

        Они уверены что побеждают, из котла их вызволят, а к лету они Крым возьмут, - такой праздник жизни, - а тут глупые предложения сдаваться.
  8. Silver99
    Silver99 Сегодня, 16:44
    +3
    "Вагнеровцы" молодчики !!!!! не берут эту мразоту в плен, сразу зеленый коридор им к бандере,побольше бы таких.
  9. Bingo
    Bingo Сегодня, 16:45
    +4
    Экстракшен. Короче, новый юмор - поляки, а отправились к Бандере laughing
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 17:06
      +2
      Ничего, он там уже договорился с чертями, чтобы размещали в одни котлы и пшецких панов и их окраинских рабов...
  10. agoran
    agoran Сегодня, 17:11
    +1
    Обратил внимание на изменение тактики Если раньше шумеров выдавливали, предоставляли коридоры, то сейчас только на уничтожение. Минируют все пути отхода, всех бегущих уничтожают.
  11. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 17:14
    +4
    Уничтожены это самое лучшее что можно сделать с бандеровскими фашистами.
  12. НСВ
    НСВ Сегодня, 17:18
    0
    Как приятно знать,что укропа столько покосили!Честь нашим бойцам!!!
  13. О. Бендер
    О. Бендер Сегодня, 17:19
    0
    У Вагнера с пленными что то не ладится,не смогли укронациков словами убедить.Надо на мове было,а то они орут москаля не розумием!И то ладно.Учите русский,Минздрав рекомендует.