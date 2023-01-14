Ожидавшая в Соледаре «деблокирования» крупная группа украинских военных была ликвидирована бойцами ЧВК «Вагнер», отказавшись сдаться

По результатам ожесточенных боёв за Соледар город был взят под контроль российских войск. При этом в населённом пункте оставались разрозненные группы противника, засевшие в отдельных подвалах.
Российские бойцы предлагали решившим таким образом отсидеться сдаваться в плен. В ряде случаев неприятель отвечал категорическим отказом, продолжая оказывать противодействие. В итоге штурмовикам из ЧВК «Вагнер», освобождавшим город, приходилось ликвидировать угрозу.
Военные ВСУ попали в окружение ЧВК «Вагнер». Им было предложено сдаться и сложить оружие, на что они ответили отказом и открыли ответный огонь. После этого поступила команда на уничтожение противника. Противник был уничтожен
- сообщает российский боец, заснявший многочисленных «двухсотых» солдат неприятеля, оставшихся после зачистки одного из очагов сопротивления.
Упорное противодействие попавших в окружение вражеских сил объясняется их неосведомлённостью о реальной боевой обстановке.
Командование, выходившее на связь с попавшими в «котёл» войсками, требовало удерживать позиции, обещая при этом деблокировать их в ближайшее время силами якобы уже отправленных в бой подкреплений. Подразделения ВСУ, поверившие в скорую поддержку, в итоге были полностью истреблены, став жертвой обмана со стороны своего военного руководства.