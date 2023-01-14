Украинский пропагандист фабрикует «доказательство» того, что ВСУ якобы ещё не сдали Соледар

Очевидно, что если тряпка и висит, то в боевых условиях нет смысла лезть наверх, на простреливаемую вышку

Находясь примерно в десяти километрах от линии боевого соприкосновения, украинский пропагандист Мадяр фабрикует «доказательство» того, что ВСУ якобы еще не сдали Соледар. Он снял видео, на котором на одном из промышленных сооружений соляного рудника на западной окраине населенного пункта развевается желто-синий флаг.Видео было опубликовано Telegram-каналом «Операция Z. Военкоры Русской Весны».Хотя нет никаких признаков того, что кадры были сняты сегодня, именно это утверждает голос за кадром, называя дату и точное время. Рядом с вышкой никого не видно, как и на предыдущих поделках автора. Видимо, он старается держаться подальше от опасных локаций, не приближаясь к местам, где идут бои, поэтому на видео и не заметно никого из «захисныкив».Единственным «доказательством» того, что это место, показанное на видео, якобы контролирует ВСУ, является наличие на вышке украинского флага. Можно предположить, что его просто не стали убирать, чтобы не подвергать никого из бойцов ненужному риску, ведь данное место наверняка может простреливаться.- пишут военкоры.О цели этого «произведения» догадаться несложно. Наверняка его создавали для того, чтобы убедить украинских граждан, что какая-то часть Соледара все еще занята подразделениями ВСУ. То есть «оборона» города Вооруженными силами Украины продолжается исключительно в сети интернет.