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Украинский пропагандист фабрикует «доказательство» того, что ВСУ якобы ещё не сдали Соледар

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Украинский пропагандист фабрикует «доказательство» того, что ВСУ якобы ещё не сдали Соледар

Находясь примерно в десяти километрах от линии боевого соприкосновения, украинский пропагандист Мадяр фабрикует «доказательство» того, что ВСУ якобы еще не сдали Соледар. Он снял видео, на котором на одном из промышленных сооружений соляного рудника на западной окраине населенного пункта развевается желто-синий флаг.


Видео было опубликовано Telegram-каналом «Операция Z. Военкоры Русской Весны».

Хотя нет никаких признаков того, что кадры были сняты сегодня, именно это утверждает голос за кадром, называя дату и точное время. Рядом с вышкой никого не видно, как и на предыдущих поделках автора. Видимо, он старается держаться подальше от опасных локаций, не приближаясь к местам, где идут бои, поэтому на видео и не заметно никого из «захисныкив».

Единственным «доказательством» того, что это место, показанное на видео, якобы контролирует ВСУ, является наличие на вышке украинского флага. Можно предположить, что его просто не стали убирать, чтобы не подвергать никого из бойцов ненужному риску, ведь данное место наверняка может простреливаться.

Очевидно, что если тряпка и висит, то в боевых условиях нет смысла лезть наверх, на простреливаемую вышку

- пишут военкоры.


О цели этого «произведения» догадаться несложно. Наверняка его создавали для того, чтобы убедить украинских граждан, что какая-то часть Соледара все еще занята подразделениями ВСУ. То есть «оборона» города Вооруженными силами Украины продолжается исключительно в сети интернет.

Автор:
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11 комментариев
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  1. 4ekist
    4ekist Сегодня, 16:49
    +8
    Мадяр фабрикует «доказательство» того, что ВСУ якобы еще не сдали Соледар.

    Хммм, что ему мешает приехать в сам Соледар. От туда и сделал бы свой репортаж, понравилось бы всем.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 17:02
      +3
      Цитата: 4ekist
      Мадяр фабрикует «доказательство» того, что ВСУ якобы еще не сдали Соледар.

      Хммм, что ему мешает приехать в сам Соледар. От туда и сделал бы свой репортаж, понравилось бы всем.

      Мешают Мадяру 9 граммов между глаз.
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 17:04
        +1
        Цитата: Теренин
        Мешают Мадяру 9 граммов между глаз.

        Фамилия мешает))) В этих, что в Соледаре были, лозунг-то "мадьяров - на ножи"
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 16:49
    0
    Да от этих медийных клоунов можно всяких видеотрюков ожидать. Я после того как зеленского на хромакее увидел в первые дни СВО уже ничему не удивляюсь. Вот они к примеру могут сделать впрок несколько записей с группами военным в центре или возле знаковых зданий Соледара или любого другого населенного пункта и будут потом говорить март месяц Соледар наш. Апрель Соледар все еще наш или что-то в этом роде. В телеге уже гуляет ролик где 11 числа они говорили что облет 12 -го совершают на дроне...
  3. Аэродромный
    Аэродромный Сегодня, 16:50
    +3
    дурень думкой богатеет... пущай "переможит" что с него взять.
  4. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 16:50
    +4
    Уже и немцы по телеку говорят о том, что Соледар ффсё...
    А этот гнёт линию госпропаганды Украины. Вот же упёртые!
  5. GriggoT
    GriggoT Сегодня, 16:57
    +2
    Это действительно Соледар? Всё что нужно знать о "захисныках", - для них только картинка важна, и лозунги, остальное значения не имеет.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:58
    +1
    Украинский пропагандист фабрикует
    . За денюшку малую стараются... все такое скоро закончится, когда денюшки перестанут давать за такие поделки.
  7. Havoc
    Havoc Сегодня, 17:01
    +3
    Ну если предположить , что ещё не всех по подвалам и шахтам отловили, то да украинские солдаты ещё находятся в Соледаре.
  8. Vladimirovich_7
    Vladimirovich_7 Сегодня, 17:16
    +1
    В интересное время живём. Вроде телевизор, телефоны, интернет. А правды так и не увидеть как в средние века.
  9. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 17:20
    0
    А в то же время , "беженцы" из Украины, очень скромненько отметили, старый Новый год:
    На горнолыжном курорте Куршевель в элитном ресторане Bagatelle прошла вечеринка под украинским флагом. Об этом журналистка и телеведущая Ксения Собчак написала у себя в телеграм-канале.
    Куршевель, роскошный ресторан Bagatelle, большой стол людей, говорящих по-украински. И вынос шести бутылок "Кристалла" с украинским флагом под нецензурную песню.
    Собчак обратила внимание на высокую стоимость подобного отдыха:
    "Спросила даже у официанта, сколько стоит организовать такой вот вынос с флагом. Сказали 20 тысяч евро", – прокомментировала она.

    А также кадры из того же ресторана в своих соцсетях выложила и российская телеведущая, актриса Алла Михеева. Позднее она объяснила, что каждый год ездит в Куршевель покататься на лыжах.
    Ну, ну !