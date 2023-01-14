Военкор: Возможности снабжения украинской группировки в Артёмовске стремительно снижаются

Соледар уже полностью под контролем российских военных и теперь на очереди Артёмовск (Бахмут) пишет военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков у себя в Телеграм-канале.Этот населённый пункт как минимум в три раза больше Соледара по территории, имеющий, кроме того, множество комплексов крупных производств, что усложняет штурмовые действия.Однако в случае с Артёмовском есть и положительные для российских военных моменты. Сладков отмечает, что с падением Соледара значительно снижаются возможности снабжения сил ВСУ в Артёмовске. В город всё труднее подвозить подкрепление, боеприпасы и продовольствие, а также вывозить оттуда раненых, пишет военкор. Кроме того, по его словам, падение соседнего Соледара сильно подрывает моральный дух украинских военных в Артёмовске.Сладков также напомнил, что в этом городе Донбасса находится одна из главных тюрем, где содержались захваченные в плен ополченцы из ДНР и ЛНР.Артёмовск (на Украине его называют Бахмут) – это город в ДНР, в котором проживало до конфликта более 70 000 человек. Несмотря на относительно небольшое количество жителей, город занимает значительную территорию в более чем 40 квадратных километров, так как здесь находилось множество промышленных предприятий.