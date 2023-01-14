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Представитель президента Турции: Реализация мирного плана по Украине без России невозможна

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Представитель президента Турции: Реализация мирного плана по Украине без России невозможна

Представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын рассказал о реализации мирного плана по Украине, отметив и роль США и ЕС в этом вопросе. Тем не менее, он признал, что у мирового сообщества недостаточно желания по созданию условий для проведения переговоров на серьёзном уровне между Россией и Украиной.


В то же время, представитель главы турецкого государства не исключил того, что в результате дальнейшего затягивания конфликта Европа ослабнет, а значит, ей будет не до поддержки Украины. Калын подчеркнул невозможность реализации мирного плана без непосредственного участия России и учёта российского мнения.

Представитель президента Турции указал на то, что должны учитываться интересы всех сторон конфликта.

Отметим, что ранее турецкий омбудсмен Шереф Малкоч рассказал о предстоящей встрече со своими коллегами из России и Украины для обсуждения вопроса, связанного с открытием гуманитарного коридора в Соледарско-Бахмутской агломерации. Более того, он отметил желание и стремление Анкары оказывать всю необходимую помощь людям, пострадавшим в результате боевых действий, а также тем, кто получил ранения. Только Россия уже давно открыла такой коридор для мирных жителей Соледара. А украинским военным, которые сами не пожелали сложить оружие, теперь такой коридор уже ни к чему...
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Использованы фотографии:
Соцсети/Калын
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7 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 17:03
    +2
    Ну вот, надували надували щеки и ...пшик. от чего ушли к тому и вернулись. без России никто ничего по украине решить не может. А Россия пока своего не добьется СВО не закончит.
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 17:20
      0
      Представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын рассказал о реализации мирного плана по Украине, отметив и роль США и ЕС в этом вопросе

      Это уж точно.
      Без США и ЕС не то, что война давно бы кончилась, она бы даже не началась
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:06
    +1
    Представитель президента Турции: Реализация мирного плана по Украине без России невозможна
    . Так то сложилось, что без России, не так много дел на земле можно реализовать успешно...
    А уж против неё, что то реализовать, что б получилось, от и до, не реально вообще. На каком то этапе вешается и перекорячат рализаторам все их планы. Так было, так будет.
  3. hohohol
    hohohol Сегодня, 17:13
    0
    .....о реализации мирного плана по Украине, отметив и роль США и ЕС в этом вопросе.

    Усатьца, поставка оружия США и ЕС стало считаться мирным планом и борьбой за мир во всём мире.
  4. Maxim G
    Maxim G Сегодня, 17:15
    0
    Представитель президента Турции: Реализация мирного плана по Украине без России невозможна

    А без Турции возможна.
    Турция, Польша, Прибалтика, Украина - пусть сидят под лавкой, разговаривать стоит только с США.
  5. Пленник
    Пленник Сегодня, 17:17
    0
    Это Шо? Трудности перевода или бзик у парня на почве недосыпа? "Реализация мирного плана по Украине без России невозможна"(с) Открыл америку, ЕПРСТ!
  6. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 17:20
    0
    Турецкие, да и другие "миротворцы" по сути своей не могут "въехать", что России нужна только Победа и безоговорочная капитуляции Украины. Всё. Потом будет мир.