Представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын рассказал о реализации мирного плана по Украине, отметив и роль США и ЕС в этом вопросе. Тем не менее, он признал, что у мирового сообщества недостаточно желания по созданию условий для проведения переговоров на серьёзном уровне между Россией и Украиной.
В то же время, представитель главы турецкого государства не исключил того, что в результате дальнейшего затягивания конфликта Европа ослабнет, а значит, ей будет не до поддержки Украины. Калын подчеркнул невозможность реализации мирного плана без непосредственного участия России и учёта российского мнения.
Представитель президента Турции указал на то, что должны учитываться интересы всех сторон конфликта.
Отметим, что ранее турецкий омбудсмен Шереф Малкоч рассказал о предстоящей встрече со своими коллегами из России и Украины для обсуждения вопроса, связанного с открытием гуманитарного коридора в Соледарско-Бахмутской агломерации. Более того, он отметил желание и стремление Анкары оказывать всю необходимую помощь людям, пострадавшим в результате боевых действий, а также тем, кто получил ранения. Только Россия уже давно открыла такой коридор для мирных жителей Соледара. А украинским военным, которые сами не пожелали сложить оружие, теперь такой коридор уже ни к чему...