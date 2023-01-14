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Украинские СМИ сообщают о взрывах и работе ПВО в Киевской, Винницкой, Хмельницкой, Львовской и других областях

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Украинские СМИ сообщают о взрывах и работе ПВО в Киевской, Винницкой, Хмельницкой, Львовской и других областях

После утреннего ракетного обстрела ВС РФ по объектам в Киеве и Харькове, последовала вторая, а может и третья, волна прилетов. На Украине привычно включают, отменяют и снова запускают систему оповещения о воздушных ударах, соответствующая интерактивная карта по областям постоянно то окрашивается в красный цвет, то возвращается к исходной гамме. Вот что известно, в основном из украинских пабликов, о текущей ситуации с прилетами по незалежной.


Сообщается о взрывах в Одессе, местная ПВО пытается поразить воздушные цели. Зенитные установки работают в Винницкой области, оттуда также поступает информация о нескольких взрывах. Прилеты по объектам в Синельниковском районе Днепропетровской области, а также в Хмельницкой области. Местные паблики Харькова пишут о разрывах и отключении света практически во всех районах города, метро не работает.

Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, в том числе в западных областях. Глава Львовской ОВА предупредил население об угрозе ракетных ударов. Позже начали поступать сообщения о взрывах в этом городе, власти подтверждают попадание по объекту критической инфраструктуры, предупреждают об отключении света и воды.

В нескольких микрорайонах Херсона и 35 населенных пунктах подконтрольной Киеву территории правобережья Днепра отключена электроэнергия в связи с возможными ракетными ударами. Работают наши РСЗО.

Вестибюли киевского метро переполнены людьми, в городе отключают свет. Сообщается, что работает ПВО. Есть прилеты в столице, в районе центрального вокзала поднимается столб дыма. Наверняка, было попадание по военной технике, дым поднимается от железнодорожных путей, видны крыши товарных вагонов.

Мэр Киева Виталий Кличко:

В Киеве раздаются взрывы. Сейчас работает ПВО. Будьте в укрытиях!

Пользователи соцсетей в Днепре (Днепропетровске) публикуют фотографии и видео дыма в нескольких районах города. Есть снимок попадания в жилой дом, скорее всего, украинские зенитчики снова промахнулись. На других кадрах люди убегают от места попадания, судя по видео, прилет пришелся по какому-то промышленному объекту.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович пишет в своем ТГ-канале, что сегодняшний обстрел может стать одним из самых масштабных. Призывает не публиковать результаты попаданий и работу ПВО. Насчет последнего, скорее всего, речь идет как раз о разрушении целого подъезда многоэтажки в Днепре в результате «меткой» работы украинских зенитчиков. От киевских властей уже поступила информация, что пролет дома в Днепре якобы разрушен в результате падения обломков сбитой ракеты Х-101.
Автор:
Использованы фотографии:
Украинские соцсети
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19 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 17:50
    +1
    Да, навскидку атака крупная получается, до 70 ракет. Наверное удары не только по энергетике. Может быть в этот раз такая массовая атака будет сопровождаться активными наступательными действиями. Не зря вед Герасимова назначали...
    1. Советский Молдаван
      Советский Молдаван Сегодня, 17:54
      +7
      Местные гауляйтеры подтверждают успешное поражение крылатыми ракетами объектов критической инфраструктуры в Харьковской, Львовской и Днепропетровской областях, что уже вызвало отключение подачи электроэнергии и переход на аварийные отключения в других областях

      Нанесены удары по объектам в следующих городах и областях
      ▪️Киев и область
      ▪️Харьков
      ▪️Одесса и область
      ▪️Николаевская область
      ▪️Днепропетровск и область
      ▪️Кривой Рог
      ▪️Винница и область
      ▪️Тернопольская область
      ▪️Ивано-Франковская область
      ▪️Сумская область
      ▪️Львовская область

      Известно об отключениях и перебоях с электричеством в следующих городах и областях:
      ▪️Киев
      ▪️Харьков
      ▪️Кировоград
      ▪️Днепропетровск
      ▪️Запорожская область
      ▪️Ивано-Франковск
      ▪️Житомирская область
      ▪️Винницкая область
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 17:55
    +8
    У них АЛЬТЕРНАТИВНАЯ математика, нам её не понять, ждём заявлений от Киева о том что ПОЧТИ все и вся сбили, дякованья Западу за комплексы ПВО, намеки на увеличения поставок всего, всего и побольше.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:56
    +4
    Уже пишут о 80 ракетах,выбухов очень много.Самое главное ракеты по прежнему летят.Отбоя тревог нет.В куеве крайне возмущены над смайликами большой палец вверх.
    1. инженер74
      инженер74 Сегодня, 18:21
      +3
      Похоже, занялись вскрытием ПВО, может и до подавления дело дойдёт. Утром, надеюсь узнаем.
      ИМХО hi
  4. KCA
    KCA Сегодня, 17:59
    +6
    А кто-то до сих пор плачет о наступлении ВС РФ на Донбасс в 2014, сколько тогда было ракет? Или надо было мясом вопрос решать? У нас уже полгода как нет ракет, а они всё летят и летят, потери мирных жителей, конечно, печальны, а какие были-бы потери ВС? Тупо гнать танки и пехтуру в бой? Я вот удивляюсь, где Ураганов столько нашли? Ведь явный хлам, теперича, отстрелять и бросить
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:40
      +1
      Ураган-хлам,по Вашему?А что такое тоода "Град",который массово используется.Не говоря уже о ствольной артиллерии.Про2014 год уже Сам признал ошибку.
  5. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 18:00
    +1
    Не понял, что значит "видны крыши товарных вагонов". Кто-то понял?
    1. инженер74
      инженер74 Сегодня, 18:26
      0
      Вероятно, из описания какого-то секретного фото/видео... Хотя, когда, кажется в Арзамасе, вагоны с ВВ взорвались, там, по слухам, крыши вагонов, почти целые, по окрестностям разлетелись ... recourse
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 18:36
      +3
      Это реальный паровоз на вокзале в Киеве дымил.
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 18:40
        +1
        Tralflot1832 hi, давно пора вокзал прикрыть чтоб импортные спонсоры поменьше мотались.
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 18:44
        0
        Кстати,инфраструктуры для эксплуатации паровозов сейчас уже нет.Это просто геммор-заправлять водой каждые сотрю верст и топливом в тендер.Держать круглосуточно под парами и раз в месяц проводить котлоочистку.Раньше это все было организовано и расчитано.Сейчас-только еденичные поездки
        1. Ропот 55
          Ропот 55 Сегодня, 19:07
          0
          dmi pris 1 hi, да если импортные подпевалы узнают про удары по вокзалу прибытия, думаю у многих прыти по убавиться, и придётся Зеленскому жить во Львове.
  6. Bingo
    Bingo Сегодня, 18:04
    +8
    Сейчас работает ПВО. Будьте в укрытиях!

    Сам не заметив, правду сказал. Герани что? Прилетят по целям - и все. А ПВО пол-города раздолбает
  7. Prjanik
    Prjanik Сегодня, 18:30
    +1
    Укропчики отчитаются, что всё сбили. Ну кроме ракет С300, прилетевших в жилые дома, естессно
    1. Ghost1
      Ghost1 Сегодня, 18:38
      +1
      Попадание в дом будет раскручиваться Украиной и Западом как удар РФ, тут даже гадать нечего даже, снова визги про геноцид и тд.
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 19:10
        0
        Ghost1 hi, эту тему пытаются с весны раскручивать, так что это не ново, да и не особо она катируется для Западного обывателя а руководство этих спонсоров прекрасно знают кто по жилым домам попадает, так же как и кто устроил Бучу и прочие подобные.
  8. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 18:37
    -1
    Про неработающее метро можно и не писать уже, ёжику понятно что экономия электричества метро коснется в первую очередь как и электротранспорт весь впринципе. Ну насосы разве оставят и вентиляцию.
  9. Комментарий был удален.
  10. alexoff
    alexoff Сегодня, 18:57
    0
    Ну Залужный говорил в декабре что еще 2-3 атаки и всё, ракеты кончатся. Это не то последняя, не то предпоследняя атака, можно перемогу праздновать же! Кстати на завтра запланирована вторая в этом году мобилизация в РФ, первую на 5 января в Киеве назначили, вторая волна завтра стартует. Волнуюсь