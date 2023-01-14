Украинские СМИ сообщают о взрывах и работе ПВО в Киевской, Винницкой, Хмельницкой, Львовской и других областях

В Киеве раздаются взрывы. Сейчас работает ПВО. Будьте в укрытиях!

После утреннего ракетного обстрела ВС РФ по объектам в Киеве и Харькове, последовала вторая, а может и третья, волна прилетов. На Украине привычно включают, отменяют и снова запускают систему оповещения о воздушных ударах, соответствующая интерактивная карта по областям постоянно то окрашивается в красный цвет, то возвращается к исходной гамме. Вот что известно, в основном из украинских пабликов, о текущей ситуации с прилетами по незалежной.Сообщается о взрывах в Одессе, местная ПВО пытается поразить воздушные цели. Зенитные установки работают в Винницкой области, оттуда также поступает информация о нескольких взрывах. Прилеты по объектам в Синельниковском районе Днепропетровской области, а также в Хмельницкой области. Местные паблики Харькова пишут о разрывах и отключении света практически во всех районах города, метро не работает.Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, в том числе в западных областях. Глава Львовской ОВА предупредил население об угрозе ракетных ударов. Позже начали поступать сообщения о взрывах в этом городе, власти подтверждают попадание по объекту критической инфраструктуры, предупреждают об отключении света и воды.В нескольких микрорайонах Херсона и 35 населенных пунктах подконтрольной Киеву территории правобережья Днепра отключена электроэнергия в связи с возможными ракетными ударами. Работают наши РСЗО.Вестибюли киевского метро переполнены людьми, в городе отключают свет. Сообщается, что работает ПВО. Есть прилеты в столице, в районе центрального вокзала поднимается столб дыма. Наверняка, было попадание по военной технике, дым поднимается от железнодорожных путей, видны крыши товарных вагонов.Мэр Киева Виталий Кличко:Пользователи соцсетей в Днепре (Днепропетровске) публикуют фотографии и видео дыма в нескольких районах города. Есть снимок попадания в жилой дом, скорее всего, украинские зенитчики снова промахнулись. На других кадрах люди убегают от места попадания, судя по видео, прилет пришелся по какому-то промышленному объекту.Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович пишет в своем ТГ-канале, что сегодняшний обстрел может стать одним из самых масштабных. Призывает не публиковать результаты попаданий и работу ПВО. Насчет последнего, скорее всего, речь идет как раз о разрушении целого подъезда многоэтажки в Днепре в результате «меткой» работы украинских зенитчиков. От киевских властей уже поступила информация, что пролет дома в Днепре якобы разрушен в результате падения обломков сбитой ракеты Х-101.