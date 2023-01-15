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Больше только «Искандер»: КНДР вооружается крупногабаритной оперативно-тактической ракетой

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Больше только «Искандер»: КНДР вооружается крупногабаритной оперативно-тактической ракетой

В ходе Холодной войны обладателями самых крупных оперативно-тактических ракет были США и СССР, имевшие на вооружении соответственно MGM–52 Lance (диаметр 557 мм) и «Точка» (650 мм). К настоящему времени их заменили MGM-140 ATACMS (610 мм) и «Искандер-М» (920 мм), который является лидером в этом классе оружия.


В КНДР смогли создать систему, превзошедшую американский ATACMS по габаритам. Лидер государства Ким Чен Ын накануне Нового года заявил о массовом производстве передового типа оружия. Новая ракета имеет диаметр 600 мм, однако существенно длиннее аналога из США. Кроме того, на пусковых установках размещается сразу несколько ОТР: на колёсной платформе – пять единиц, на гусеничной базе с поворотной установкой – шесть.


Предполагается, что каждая из этих 600-мм ракет достигает цели на расстоянии от 300 до 400 км, то есть критическая инфраструктура Южной Кореи находится в пределах их досягаемости. Это с лихвой компенсирует незначительный наступательный потенциал ВВС КНДР

- отмечается в издании 21AAR, указывая, что только на церемонии в честь Нового года было выставлено несколько десятков пусковых установок.

В процессе обновления своих войск в 2010-х годах северокорейские войска обзавелись многослойной ракетной артиллерией. В первом ряду стоят системы калибром 107 мм, 130 мм и 122 мм, которые массово производятся с 1960-х годов; во втором – более тяжелые 240-мм и 333-мм ракеты, а также новый 300-мм боеприпас; третий класс ускоренно насыщается указанной 600-мм ОТР, больше которой только российский «Искандер».

Автор:
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19 комментариев
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  1. Николай310
    Николай310 Сегодня, 10:07
    +9
    а так можно было??? в условиях жесточайших санкций,не самого лучшего климата и природы...кхм...Мантурова что ли туда послать на переподготовку??? ах да,там же смертная казнь для подобных "импортозамещателей"...
    1. aleksejkabanets
      aleksejkabanets Сегодня, 10:32
      +6
      Цитата: Николай310
      ах да,там же смертная казнь для подобных "импортозамещателей"...

      И поделом ...
      1. LukaNord
        LukaNord Сегодня, 10:58
        +2
        КНДР вооружается крупногабаритной оперативно-тактической ракетой

        России это все выгодно и мы им помогаем втихую .!
        Так что хоспода ,вы окраине а мы КНДР и Хесболле wassat
        И в случае чего так рванет ,что вы падлы молится будете ,что русского медведя разозлили Мы в России,это все умеем !
        Отвалите твари бесоглнские иначемы за себя не отвечаем
    2. KCA
      KCA Сегодня, 11:42
      0
      А что, ракета КНДР так-же управляется и маневрирует до попадания в цель? Скорость такая-же, РЭБ такая же? Не смешите мои тапочки. Нихреново для КНДР создать ракету в атаке на цель 7МАХ, которая ещё ложные цели отстреливает, и имеет ГСН, это как полёт на Луну по технологиям, КНДР могут тупо болванку запустить по траектории. Лицензию на БР и КР Искандера им и за деньги не продадут, тем более не подарят
      1. Storog Dvornik
        Storog Dvornik Сегодня, 12:21
        0
        У Ына нет Голливуда, и Незнайки с коротышками, поэтому на Луну корейцам не слетать, это правда...
        Что касается "7МАХ", технологии дальнобойных баллистических ракет, с выходом боеголовки на высоту выше 200 км у КНДР в наличии уже как лет 15, это подразумевает как минимум сверхзвук, а рули на головной части ракеты, говорят о возможности маневра...
        Баллистическая цель в принципе трудно сбиваемая, салоеды буквально вчера на Искандеры жаловались, да и старинные Точки-У ПВО не всегда удается сбить...
        Дорогу осилит идущий, а под лежачий камень коньяк не течёт...
    3. MinskFox
      MinskFox Сегодня, 12:15
      0
      Уважаемый, в КНДР не пишут в интернете с дивана, лично вы готовы жить как северокорейский гражданин, а ваши друзья, родственники? Только честно.
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 10:16
    -1
    Хм ну а они то из каких стиральных машинок чипы берут? или не все так однозначно в ракетостроении?
    1. aleksejkabanets
      aleksejkabanets Сегодня, 10:31
      +3
      Цитата: голос_разуma
      Хм ну а они то из каких стиральных машинок чипы берут? или не все так однозначно в ракетостроении?

      Они их сами производят. В отличии от некоторых в военном производстве они рассчитывают только на себя.
    2. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 11:01
      +2
      Цитата: голос_разуma
      Хм ну а они то из каких стиральных машинок чипы берут? или не все так однозначно в ракетостроении?

      Слышь голос ? Я за тобой наблюдаю и не быть тебе маршалом тут
      Твоя сущность тут проскальзывает во всей красе хе хе
      Надеюсь я не ошибся мужики ..Этих чую bully
      1. Простой
        Простой Сегодня, 11:51
        0
        Цитата: LukaNord
        Надеюсь я не ошибся мужики ..Этих чую






        wassat
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:30
    +3
    У КНДР есть большой брат с общей границей.Кто нибудь слышал о взаимоотношениях КНДР и КНР,кроме южнокорейских слухов.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:31
    +2
    Больше только «Искандер»: КНДР вооружается крупногабаритной оперативно-тактической ракетой
    . Ракетные вооружения, это мощная ударная сила, но только в сочетании со всеми остальными вооружениями ...
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 10:35
      +3
      Цитата: rocket757
      Ракетные вооружения, это мощная ударная сила, но только в сочетании со всеми остальными вооружениями

      Они в курсе. У них Хрущевых давят тапком)
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 12:19
        0
        У них свои тараканы в головах... а как их называют, значения не имеет.
  5. Koronik
    Koronik Сегодня, 10:43
    +6
    "В процессе обновления своих войск в 2010-х годах северокорейские войска обзавелись многослойной ракетной артиллерией." - Что сказать уважуха Ы-ну Страна в полной изоляции,по сообщениям сми умирающая с голоду,а они в науке далека впереди развитых стран, 100% бесплатное образование,думаю что не всё известно нам о перспективах развития КНДР.
  6. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 10:54
    +1
    Будем диаметрами мериться? Искандер вырос из ракеты другого класса, отсюда диаметр.
  7. Kuroneko
    Kuroneko Сегодня, 10:59
    +1
    Фигня, а не новость. КНДР и до ядерок не трогали потому, что у неё дичайшее количество ствольной артиллерии ещё от СССР, которое с лёгкостью достреливает до Сеула. Т.е. чучхе до сих пор держат за яйца своих оппонентов (хотя народ един, и обе стороны в этом согласны) И ничего тут не изменилось.
    Ну новый ОТРК - это, естественно, дополнительный плюс.
  8. Сергей Викторович Королев
    Сергей Викторович Королев Сегодня, 11:00
    +4
    Вот и видно кто мужик и у кого фаберже есть.
  9. Luminman
    Luminman Сегодня, 11:23
    +2
    Надеюсь, до США долетит?
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