В ДНР опровергли информацию о переносе столицы

Столицей ДНР был и будет город-герой Донецк

Глава ДНР Денис Пушилин опроверг в Telegram слухи о том, что административный центр республики хотят перенести из Донецка на юг в город Мариуполь.Пушилин отметил, что эти слухи не соответствуют действительности и этот вопрос даже не обсуждался.— подчеркнул глава республики.Таким образом Пушилин отреагировал на распространившиеся в интернете слухи, в которых утверждалось, что после восстановления разрушенного Мариуполя он станет новым административным центром ДНР.Напомним, что в ноябре прошлого года Мариуполю было присвоено звание «Города воинской славы». Город был занят российскими военными в мае 2022 года после долгих кровопролитных боёв. До начала конфликта в Мариуполе проживало до полумиллиона жителей. В результате военных действий, по данным ООН, было разрушено до 90% домов города. Сейчас городская инфраструктура постепенно восстанавливается российскими властями.Вероятно, слухи о переносе столицы основываются на том, что нынешняя столица ДНР, город Донецк находится под постоянным обстрелом ВСУ, так как расположен в прифронтовой зоне, что сильно затрудняет управление регионом. Временный перенос административного центра республики в более безопасный Мариуполь, на данном этапе, возможно, был бы целесообразен.