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В ДНР опровергли информацию о переносе столицы

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В ДНР опровергли информацию о переносе столицы

Глава ДНР Денис Пушилин опроверг в Telegram слухи о том, что административный центр республики хотят перенести из Донецка на юг в город Мариуполь.


Пушилин отметил, что эти слухи не соответствуют действительности и этот вопрос даже не обсуждался.

Столицей ДНР был и будет город-герой Донецк

— подчеркнул глава республики.

Таким образом Пушилин отреагировал на распространившиеся в интернете слухи, в которых утверждалось, что после восстановления разрушенного Мариуполя он станет новым административным центром ДНР.

Напомним, что в ноябре прошлого года Мариуполю было присвоено звание «Города воинской славы». Город был занят российскими военными в мае 2022 года после долгих кровопролитных боёв. До начала конфликта в Мариуполе проживало до полумиллиона жителей. В результате военных действий, по данным ООН, было разрушено до 90% домов города. Сейчас городская инфраструктура постепенно восстанавливается российскими властями.

Вероятно, слухи о переносе столицы основываются на том, что нынешняя столица ДНР, город Донецк находится под постоянным обстрелом ВСУ, так как расположен в прифронтовой зоне, что сильно затрудняет управление регионом. Временный перенос административного центра республики в более безопасный Мариуполь, на данном этапе, возможно, был бы целесообразен.
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Использованы фотографии:
vsednr.ru
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3 комментария
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  1. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 18:35
    -1
    Все по по прежнему Идет падлы...Россия идет вперед
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 18:39
    +1
    У Донецкой народной республики в составе Российской Федерации естесвенно столица в Донецке останется. А вот после освобождения от оккупации нацистским киевским режимом остальной территории, возможно и будут какие-то территориально-административное преобразования с течением времени и с учетом мнения самих граждан новых регионов России.
  3. BARKAS
    BARKAS Сегодня, 18:44
    +1
    Администрация в военное время может где угодно находится столица при этом не меняется.