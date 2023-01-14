Перед массированным ракетным ударом по объектам на Украине ВС РФ использовали ложные цели

Российские ВКСи ВМФ нанесли самый массовый за последнее время ракетный удар по объектам на Украине. Сообщается об успешных попаданиях по целям в Днепропетровской, Одесской, Винницкой, Киевской, Харьковской, Николаевской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Львовской областях. Сообщается, что пуски совершались с морских, воздушных и наземных носителей. Всего было выпущено, по разным оценкам, около 80 ракет.Силами украинской ПВО было сбито ничтожно малое количество ракет из-за того, что ВС РФ сначала были запущены ложные цели, выявившие размещение систем ПВО и вынудившие ВСУ сворачивать и передислоцировать их. Кроме того, сообщается об удачной дезинформации о якобы уже запущенных ракетах. Эту дезинформацию подхватил, например, губернатор Николаевской области Ким.В результате очередной волны ракетной атаки полностью обесточен крупный железнодорожный узел Лозовая в Харьковской области. Через него резервы ВСУ перебрасывались в направлении Сватово. В самом Харькове также наблюдаются проблемы с электроснабжением, сотовой связью и интернетом, а также не работает метрополитен. Сообщается о поражении как минимум двух объектов инфраструктуры.Огневое поражение нанесено объектам размещения украинских войск в Днепропетровской области.На западе Украины, включая Ивано-Франковскую область, поражены военные цели, в том числе объекты размещения переброшенной из стран НАТО военной техники.