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Перед массированным ракетным ударом по объектам на Украине ВС РФ использовали ложные цели

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Перед массированным ракетным ударом по объектам на Украине ВС РФ использовали ложные цели

Российские ВКСи ВМФ нанесли самый массовый за последнее время ракетный удар по объектам на Украине. Сообщается об успешных попаданиях по целям в Днепропетровской, Одесской, Винницкой, Киевской, Харьковской, Николаевской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Львовской областях. Сообщается, что пуски совершались с морских, воздушных и наземных носителей. Всего было выпущено, по разным оценкам, около 80 ракет.


Силами украинской ПВО было сбито ничтожно малое количество ракет из-за того, что ВС РФ сначала были запущены ложные цели, выявившие размещение систем ПВО и вынудившие ВСУ сворачивать и передислоцировать их. Кроме того, сообщается об удачной дезинформации о якобы уже запущенных ракетах. Эту дезинформацию подхватил, например, губернатор Николаевской области Ким.

В результате очередной волны ракетной атаки полностью обесточен крупный железнодорожный узел Лозовая в Харьковской области. Через него резервы ВСУ перебрасывались в направлении Сватово. В самом Харькове также наблюдаются проблемы с электроснабжением, сотовой связью и интернетом, а также не работает метрополитен. Сообщается о поражении как минимум двух объектов инфраструктуры.

Огневое поражение нанесено объектам размещения украинских войск в Днепропетровской области.

На западе Украины, включая Ивано-Франковскую область, поражены военные цели, в том числе объекты размещения переброшенной из стран НАТО военной техники.
Автор:
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9 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 18:58
    +1
    Удары по инфраструктуре, пошли. по местам скопление техники. И мороз прошел. И Вагнера Соледар зачистили. Ох что-то будет, значит успеем еще и зимнее наступление до весенне-летней кампании. М не погает ни западное ПВО ни поставки древних бмпшек и танков в гомеопатических дозах. да возможно вон они и горят сейчас на узловых станциях...
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:00
    0
    За лесю могу сказать,сегодня у нас точно ракеты кончились,на сегодня.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 19:00
    +1
    Использование ложных целей-это азы,основа нанесения ракетных ударов,их планирование и осуществление
  4. svp67
    svp67 Сегодня, 19:01
    +1
    Главное по Львову ударили, когда там Зе и ДудА сходняк устраивали...
  5. VladimirNET
    VladimirNET Сегодня, 19:02
    -1
    Кто пропустил:

    И.Стрелков/В.Квачков: о положении в РФ и на фронте
    https://www.youtube.com/watch?v=qiN4bHqmj7I
  6. BARKAS
    BARKAS Сегодня, 19:02
    -1
    Опять медленно летели и их полёт в прямом эфире отслеживали.
  7. Bingo
    Bingo Сегодня, 19:09
    +1
    Нигадяйи!!!
    Вообще можно запускать Герань - и пусть восьмерки крутит над объектом. ВСУ пока ее собьют - перемолотят и сам объект в труху, и пол-района впридачу, чтоб дважды не вставать
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:12
    0
    Перед массированным ракетным ударом по объектам на Украине ВС РФ использовали ложные цели
    . Перегрузить с помощью ложных целей ПВО противника, нормальная тактика.
  9. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 19:12
    0
    Какой раз по Лозовой прилетает, видать нужная станция раз опять восстановить успели, пора менять подход.