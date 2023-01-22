Когда «Банши» дико воет в небе…

Буря мглою небо кроет,

Вихри снежные крутя;

То, как зверь, она завоет,

То заплачет, как дитя…

А. С. Пушкин «Зимний вечер»

Шахед-136

Жук Кеттеринга



Первый в мире БПЛА «Жук Кеттеринга» – потому что жужжал в небе, словно большой жук



Современная реплика «Жука»



Еще один американский БПЛА периода Первой мировой войны конструктора Сперри



А вот так этими БПЛА тогда управляли…

Новый виток войны роботов

Банши



Самолет-снаряд Фау-1. Музей в Пенемюнде, Германия



Внутреннее устройство самолета-снаряда Фау-1



Устройство простейшего бесклапанного пульсирующего воздушно-реактивного двигателя. Вверху: двигатель, изготовленный в 2013 году коллективом журнала «Популярная механика». Внизу слева: три такта работы бесклапанного пульсирующего воздушно-реактивного двигателя. Внизу справа: схема работы клапанного двигателя, стоявшего на самолете-снаряде Фау-1. Рис. А. Шепса