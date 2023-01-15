Куда приедут «Челленджер» и «Леопард» на Украине?

Сегодня многие говорят о том, что ВСУ в скором времени получит новые подарки в виде британских танков «Челленджер-2» от британцев и немецких «Леопард 2А4» от польских щедрот.
Вообще наше мнение – акция откровенно политическая. Западные партнеры, которые еще в прошлом году собирали по помойкам бывших соцстран старую технику советского производства, даже не заикаясь о том, чтобы дать ВСУ современное тяжелое вооружение, после череды оглушительных «успехов» российской армии страх откровенно потеряли.
И в Украину пошло вооружение если не сегодняшнего дня, то хотя бы вчерашнего. Но уже и не советское, родом из 70-х годов прошлого века.
Но во всем есть свои нюансы.
К поставкам современных артиллерийских систем типа «Краба» и PzH 2000 не стоит относиться пренебрежительно. Даже небольшое их количество может изменить ситуацию на отдельном ТВД, поскольку эти САУ запросто перестреливают по дальности и точности все российские артсистемы, которые, признаем, родом из СССР.
С танками же все несколько иначе. Танк – оружие поля боя, его применение происходит именно при соприкосновении с противником. И, если САУ работает с безопасного расстояния, из-за широкой спины того же танка, то вот танку приходится в бою несладко, ибо в него летит все, что есть у противника. Все калибры. Специфика применения…
Потому если задать вопрос «насколько много», скажем, тех же немецких САУ PzH 2000 (ВСУ получили 28 штук), то ответ будет – «прилично». Действительно, эти мобильные, точные и дальнобойные гаубицы способны наносить весьма ощутимые удары с абсолютно безопасного для себя расстояния.
Зададим другой вопрос: «25 танков «Челленджер-2» - это много»? Ответ будет отрицательным. Это всего две роты. Конечно, 25 танков на острие удара по какому-то населенному пункту – это очень чувствительно и существенно. Но сам принцип применения танков подразумевает, что при контакте с противником танки будут нести потери. Это не САУ, которая может кататься на удалении и слать свои снаряды по точкам, да еще и с корректировкой при помощи БПЛА.
Количественно 25 «Челленджеров» и 10 «Леопардов» - это немного. Собственно, это один из доводов того, что акция политическая. Просто России в открытую говорят: мы вас больше не боимся. Рисуйте свои «красные линии», пока у вас краска не закончится, а мы будем поступать так, как считаем необходимым. То есть – давать Украине все более современные образцы вооружений.
Что поделать, слабых всегда презирают, унижают и бьют. В теории, практика иной раз бывает отличается от теоретических выкладок.
Потому с политической частью мы закончим, а поговорим о полезности данных танков для ВСУ. Понятно, что любой танк, исправный и с боекомплектом, не может быть бесполезным. Это боевая машина, предназначение которой в бою уничтожать все, до чего можно дотянуться пушкой или гусеницами.
Но тут возникают такие проблемы, о которых хотелось бы поговорить в первую очередь, оставив все сравнения ТТХ на потом, хотя для кого-то это самое интересное.
Начнем (как и в случае с САУ) с логистики. Потому что, если не будет своевременного подвоза боекомплекта и запчастей – ценность танка начинает стремиться к нулю.
В плане логистики у ВСУ полный кошмар. Нет, подвозят все, что им необходимо, они вполне хорошо. Другой вопрос: а сколько и чего надо подвезти? И вот тут… Впрочем, давайте пройдемся по тому, из чего состоят танковые силы ВСУ.
А состоят они «всего» из:
1. Т-90А и М.
2. Т-80 всех модификаций.
3. Т-72 всех модификаций.
4. РТ-91 (польская модификация Т-72М1).
5. Т-64 всех модификаций.
6. Т-62М, МВ.
7. M-55S.
8. «Леопард-2А4»
9. «Челленджер-2»
Многие сейчас заметят, что в списке танков, стоящих на вооружении ВСУ отсутствует Т-84У «Оплот» и так называемый БМ «Оплот», машины разные, но одинаковые тем, что их нет. Все просто: 5 выпущенных машин – не повод отвлекаться. 12 трофейных российских Т-90 представляют много большую ценность, нежели танк, не вышедший в серийное производство. Ну как Т-14 «Армата» примерно, так что рассматривать его тут смысла нет вообще.
На девять моделей танков мы имеем:
- 7 базовых моделей двигателей (у Т-72 и Т-90 двигатель практически один и тот же, В-92);
- масла: отдельная головная боль, потому что каждый двигатель требует своего масла;
- 5 калибров орудий (100-мм (Т-55), 105-мм (М-55S), 115-мм (Т-62), 120-мм («Леопард» и «Челленджер»), 125-мм (от Т-64 до Т-90);
- у «Челленджера», Т-55 и М55 пушки нарезные, у РТ-91, Т-62, Т-64, Т-72, Т-80, Т-90 и «Леопарда» - гладкоствольные. Снаряды, естественно, тоже разные;
- трансмиссии, вентиляционное оборудование, прицелы, тепловизоры, дальномеры – список можно продолжать довольно долго.
Все это требует огромной номенклатуры, которую надо тащить к пунктам питания и заправки танков и к пунктам технического обслуживания.
Техническое обслуживание
То, как все знают, штука, без которой нельзя. Ибо танк просто может отказать, причем, сделает это в самый неподходящий момент. Потому обслуживать надо, хотелось этого или нет.
И вот здесь начинаются интересности.
Ладно, мы сразу отставим в сторону советские танки, потому что с их обслуживанием проблем никаких. Все известно и отработано начиная с 50-х годов прошлого века. Но у нас в списке есть машины, которые несколько отличны от тех, что прописаны в базовых «биосах» украинских техников.
Вот возьмем M-55S, любезно подаренный Украине Словенией. Словенцы, естественно, рассчитывают получить взамен своих танков те же «Леопарды» или БМП, но это все сегодня хотят.
Что такое M-55S? Это модернизация советского Т-55А для армии Словении, которую выполнила… израильская компания «Elbit Systems». Модернизация была весьма внушительной: динамическая защита «Блейзер», противокумулятивные экраны, 105-мм орудие L7, модульная турель на башне фирмы «Rafael» с пулемётом ДШК, новая система управления огнём Fotona SGS-55 (с интегрированным цифровым баллистическим компьютером, лазерным дальномером, прицелом наводчика SGS-55 с двухплоскостным стабилизатором и датчиком параметров атмосферы), система наблюдения для командира Fotona COMTOS-55, перископ механика-водителя Fotona CODRIS оборудованный ПНВ, два шестиствольных дымовых гранатомёта с системой лазерных датчиков LIRD-1A. Все, естественно, кроме пушки, сделано в Израиле.
А модернизация M-55S1 — это M-55S, в который воткнули двигатель МAN, мощностью 850 л. с.
Внимание, вопрос знатокам: сколько в ВСУ есть технического персонала, который может взять и провести ТО такого танка? Да, я так думаю, немного. Количество, скорее всего, стремится к нулю, как сказали бы математики. И танк довольно старый, и техдокументации может не быть. А то, что всего было сделано около полусотни таких танков, ставит под большое сомнение возможность любого быстрого ремонта или обслуживания.
С «Челленджером» все еще хуже. Танк этот вообще неизвестен «широкой публике» в промасленных комбезах.
Да, выпущено британских машин было больше четырех сотен, но вот проблема – они служили в армии Великобритании и армии Омана. И все.
Понятно, что для того, чтобы «Челленджеры» воевали, нужны либо специалисты из Британии, либо специалисты, подготовленные в Британии. Третьего, как говорится, не дано. Проблема однозначно решаемая, но требует времени и подготовленных людей.
Кстати, с «Леопардом» все еще хуже. Там, у немцев и тех, кто пользует немецкие танки, должна существовать отработанная система обслуживания и ремонта. То есть, в танковом батальоне – ремвзвод, в полку – ремрота и так далее.
Но самое главное – это даже не наличие в этих подразделениях специалистов, а наличие материальной базы. То есть, существует определенный набор оборудования, и чем он больше, тем шире регламент проводимых работ.
В СМИ, кстати, ни слова насчет того, будут ли вместе с танками передаваться и техсредства для их обслуживания и ремонта. Рота «Леопардов», а это 10-14 штук, явно не стоит того, чтобы везти в Украину дорогостоящее оборудование. Значит, можно сделать вывод о том, что польские «Леопарды» будут обслуживать поляки и на польской же территории. Что уже ставит под сомнение целесообразность затеи.
Ну логично же: существует взводный комплект ремонтного оборудования для работы в составе батальона. Там, конечно, не столько машин, как в дивизионном комплекте мастерских (30-32), но есть. Ключевое слово тут «батальонный комплект». То есть, на три роты. Как его раздербанить, чтобы можно было обслужить одну роту, сказать очень сложно, потому что если есть в составе батальонного комплекта ОДНА мастерская для ремонта гусеничной техники, то на две части ее вряд ли разберешь.
А «Леопард» - это не тот танк, который позволит себя эксплуатировать без должного обслуживания. Не будет обслуживания – потребуется ремонт. Не будет ремонта – не станет танка. В этом существенное отличие немецкой техники от советской.
И получается, что если поляки не захотят делиться ремсредствами (а там ключи есть специальные, только для «Леопарда» разработанные), то что, встанут немчики? Получается, что да. Или на тралы и в Польшу. Что даже более обоснованно.
Но что это за танк, который маячит туда-сюда? Вместо того, чтобы потратить день-два на ТО, его неделю будут катать в Польшу и обратно?
В общем, ситуация смотрится не очень продуманной, а значит – пахнет политиками. Ну а там, где политика, там сами знаете, добра не жди.
А поставкой танков для ВСУ, увы, заведуют политики. Что Риши Сунак, премьер-министр Великобритании, что Анджей Дуда, президент Польши, они мужчины серьезные и облеченные властью, но в первую очередь все-таки политики.
Демонстрация поддержки Украины? Да, это понятно. Усиление? Вопросов больше, чем ответов.
Боевое применение
«Челленджер-2» танк вроде бы неплохой, но кроме редких применений в Косово и Ираке ничем себя не проявил. Да, потери были минимальные, но вот вопрос: чем они были обусловлены, хорошими боевыми качествами машины или прекрасной подготовкой экипажа?
И второе: британцы не очень сильно утруждали себя модернизациями. Действительно, а зачем? Воевать на континенте за редкими исключениями они как-то не планировали, да и применение в Ираке и Косово, прямо скажем, было эпизодическим. Так что основная задача «Челленджера» - гипотетическая оборона островов при гипотетической же военной агрессии.
Потому, не ставя целью заработать на продаже танка, британцы муштровали экипажи и совершенно не заморачивались модернизациями. Потому «Челленджер-2» вышел такой… своеобразный.
120-мм нарезная пушка – просто прекрасная вещь для высокоточной стрельбы. Недаром рекорд подтвержденного поражения принадлежит именно «Челленджеру» - в марте 2003 года в бою с подразделением иракских Т-55 экипаж «Челленджера» поразил иракский танк с расстояния 5100 метров.
Да, есть нюансы, гладкий ствол создан для разгона оперенных «ломиков», то есть, БОПСов. Нарезной не в состоянии обеспечить скорости снарядам, сравнимые со скоростями снарядов гладких стволов. Зато обеспечивает точность на дистанциях свыше 2 км, которые и не снились гладкоствольным орудиям.
То есть, даже применение «Челленджера» - дело не простое. Хотя в целом, несмотря на просто огромные размеры (на 15 см выше М1 «Абрамс») и вес (последние версии «Челленджера» обгоняли по весу даже «Абрамс» почти на полторы тонны, танк пристойный и твердолобый. Зафиксировано множество случаев, когда признанный авторитет ближнего противотанкового боя РПГ-7 не пробивал брони британского танка.
Сказать что-то существенно новое о «Леопарде-2» не получится, танк прекрасно известен, известны его сильные и слабые стороны как в бою, так и после него.
И все-таки политика?
Да. Политика. Военная, но политика. Ничего существенного на украинский ТВД своими поставками танков Великобритания и Польша не внесут, кроме, пожалуй, Германии.
При чем здесь Германия? Ну все-таки именно Германия является крупнейшим европейским производителем танков, столь необходимых Украине. И именно от Германии зависит, получат ли украинцы танки в том количестве, которое может переломить ход военных действий.
А это нереально без технической помощи со стороны Германии, которая не только производит и модернизирует танки, в руках немецких инженеров сконцентрирован огромный многолетний опыт. Другими словами, немецкая техническая поддержка «Леопардов», предоставленных Украине, имеет решающее значение. Германия неоднократно выступала против отправки танков, но многие европейские (и не только) военные эксперты считают, что в конечном итоге Германия может пересмотреть свои ограничения, если другая страна НАТО возьмет на себя инициативу.
Без технической поддержки Германии все остальные попытки насытить ВСУ любыми танками, кроме советских, которые стаскивают со всех уголков мира.
Пожалуй, британские и польско-немецкие танки в таких количествах если и смогут что-то изменить, то точно не на поле боя, а на арене политических игр. Потому, отвечая на заданный в заголовке вопрос относительно того, куда могут приехать европейские танки в Украине, можно сказать только одно: они привезут дальнейшую политическую эскалацию, поскольку на поле боя их ценность в таких количествах более чем сомнительна.