Я выражаю возмущение неуважением к суверенитету Республики Молдова.

Украинский режим в очередной раз предпринимает попытки втянуть в вооруженный конфликт другие страны. Понимая, что ситуация складывается не в его пользу, киевскому режиму крайне важно, чтобы на его стороне уже напрямую выступили другие страны. Одной из таких стран является утратившая реальный суверенитет Молдавия, подучиняющася мнению ЕС и США.Сегодня в ходе удара по военным объектам на юго-западе Украины украинскоее ПВО осуществило сбитие российской ракеты (по крайней мере, так информацию представляют украинские источники), обломки которой упали на территории Республики Молдова.Молдавский премьер Наталья Гаврилица заявила, что, видите ли, возмущена падением обломков российской крылатой ракеты на территории Республики Молдова.Гаврилица:Примечательно, что Гаврилица не уточнила, что возмущение стоит высказать расчётам ПВО ВСУ, которые пытались сбить российскую крылатую ракету и добились того, что она пересекла границу и разорвалась (уже не в первый раз) на молдавской территории.Произошло это в районе селения Ларга Бричанского района на севере Молдовы.Примечательно ещё и то, что обломки ракеты достигли молдавской территории именно после вмешательства ПВО Украины, но молдавский премьер заявила о том, что в любом случае нужно выразить поддержку народу Украины.На данный момент на месте падения обломков ракеты идут следственные действия.