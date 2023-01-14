Военное обозрение
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Премьер Молдавии отреагировала на падение обломков российской ракеты на территории страны

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Премьер Молдавии отреагировала на падение обломков российской ракеты на территории страны

Украинский режим в очередной раз предпринимает попытки втянуть в вооруженный конфликт другие страны. Понимая, что ситуация складывается не в его пользу, киевскому режиму крайне важно, чтобы на его стороне уже напрямую выступили другие страны. Одной из таких стран является утратившая реальный суверенитет Молдавия, подучиняющася мнению ЕС и США.


Сегодня в ходе удара по военным объектам на юго-западе Украины украинскоее ПВО осуществило сбитие российской ракеты (по крайней мере, так информацию представляют украинские источники), обломки которой упали на территории Республики Молдова.

Молдавский премьер Наталья Гаврилица заявила, что, видите ли, возмущена падением обломков российской крылатой ракеты на территории Республики Молдова.

Гаврилица:

Я выражаю возмущение неуважением к суверенитету Республики Молдова.

Примечательно, что Гаврилица не уточнила, что возмущение стоит высказать расчётам ПВО ВСУ, которые пытались сбить российскую крылатую ракету и добились того, что она пересекла границу и разорвалась (уже не в первый раз) на молдавской территории.

Произошло это в районе селения Ларга Бричанского района на севере Молдовы.

Примечательно ещё и то, что обломки ракеты достигли молдавской территории именно после вмешательства ПВО Украины, но молдавский премьер заявила о том, что в любом случае нужно выразить поддержку народу Украины.

На данный момент на месте падения обломков ракеты идут следственные действия.
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14 комментариев
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  1. Аргон
    Аргон Вчера, 23:56
    +4
    Скорее всего это болванка упала. Иначе бы долетела до цели
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 00:58
      +3
      Цитата: Аргон
      Скорее всего это болванка упала.

      И наши, и молдаване, и (что удивительно!) самостийные с редким единодушием говорят, что ракета, обломки которой упали в Молдавии, С-300.
      При этом только наши говорят, что не мы ими бьём по Украине, а Украина ими сбивает наши ракеты.

      Сейчас молдаване с чубатыми в одну дуду дуют, что ракету наши выпустили.
      Завтра-послезавтра на это отреагирует Вашингтон и "будет как тогда". А "тогда" все согласились, что ракета была всё-таки украинская, но виноваты не криворукие украинские ПВОшники, а мы, против которых они "вынуждены обороняться".

      И вобще...
      Российская Федерация планирует вторжение в Республику Молдавия в начале 2023 года. Об этом в интервью TVR Moldova заявил директор Службы информации и безопасности (СИБ) Александр Мустяцэ.
      Он точно знает... fool
  2. ser580
    ser580 Сегодня, 00:08
    +6
    Эээ... Молдавия хочет объявить войну РФ?
    1. Fachmann
      Fachmann Сегодня, 00:19
      +3
      Я помню, во время боевых действий в Приднестровье, тогдашний президент (даже смешно это писать) Республики Молдова заявил, что Россия находится в состоянии войны с его государством.
      Слышал это своими ушами. fool
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 01:13
      0
      Цитата: ser580
      Эээ... Молдавия хочет объявить войну РФ?

      Им просто до истерии обидно, что в Киев такие баблосы идут. Тоже охота. Хоть немного. Они ж много не просят - у них из-за трёх украденных лярдов правительства улица разгоняет. Хоть бы немножко открошили...
  3. Falx
    Falx Сегодня, 00:10
    +3
    На данный момент на месте падения обломков ракеты идут следственные действия.
    прекрасно!
    ну что молдаванам посоветовать? сдавайте обломки на цветмет, это самое мудрое, что вы в этой ситуации можете сделать!
    1. svoroponov
      svoroponov Сегодня, 00:27
      +1
      Интересно , следствие только начато ,ещё нет его выводов, а виновник озвучен. Сразу ясно откуда методичка пришла.
  4. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 00:17
    +4
    Ой блин, обломками задело. Ваш народ хочет стать частью России. Это не предположение. Это мнение вашего народа. И он будет частью России. А за обломки извините. Придём, уберём
    1. Voronezh
      Voronezh Сегодня, 00:54
      -2
      А с чего это вы решили что ещё кто-то хочет стать частью России?
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 01:22
      0
      Цитата: igorbrsv
      за обломки извините. Придём, уберём

      good
  5. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 00:18
    +2
    Ужас! Молдова может нанести по нам ядерный удар- помидорами и яблоками! Мы это не переживём! На границах начнётся паника и айтишники, ломанутся из страны.)
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 01:31
      0
      Цитата: Андрей Николаевич
      Молдова может нанести по нам ядерный удар- помидорами и яблоками! Мы это не переживём!

      У них нет помидоров и яблок - в советское время Молдавия весь Советский Союз кормила (вместе с Литвой и Латвией) и страшный советский Мордор все помидоры и яблоки извёл на "сук де мер" и "сук де роши". Даже я в детстве в этом "разграблении" Молдавии поучаствовал.

      "Белый аист" - в дрянную дрянь превратился, "страшное советское наследие" "Букет Молдавии" не производят из принципа - наверное, в приступе "декоммунизации"...
      Так что теперь всё. Воевать им с нами нечем.
  6. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 00:48
    0
    Самое главное в сообщении не прозвучало: трактора на молдавской территории не пострадали? lol
  7. ВАШ
    ВАШ Сегодня, 03:26
    0
    На данный момент на месте падения обломков ракеты идут следственные действия.

    Какие могут быть следственные действия. Упала ракета, признано что она российская, признано что улетела туда после попадания по ней украинской ЗУР. Обломки пособирать и все действия. Когда америкосы лупили по Югославии и поразили китайское посольство какие-то действия кто-то предпринимал? Нет И сейчас не будут. Может пошипят чуток и на этом все.