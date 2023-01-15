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Пригожин после освобождения Соледара: ЧВК «Вагнер» - самая эффективная армия на сегодняшний день в мире

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Пригожин после освобождения Соледара: ЧВК «Вагнер» - самая эффективная армия на сегодняшний день в мире

Создатель и идейный вдохновитель ЧВК «Вагнер» находится в освобождённом Соледаре, принимая участие в награждении бойцов, которые нанесли поражение украинской армии, поддерживаемой силами НАТО, включая наёмников из Польши и Британии. Евгений Пригожин в освобождённом Соледаре вручил награды тем, кто их достоин, кто проявил мужество и героизм при освобождении этого города, который является узлом обороны ВСУ в Артёмовской агломерации.


Основатель ЧВК «Вагнер»:

Соледар взяли за две недели, до этого там ничего не происходило. Город взяли в клещи, затем разделили противника по частям.

Пригожин отметил, что тела погибших украинских солдат в любой момент при желании может забрать украинская сторона.

Основатель ЧВК «Вагнер» прокомментировал эффективность своих отрядов. По его словам, «Вагнер» - самая эффективная армия на сегодняшний день в мире.

Пригожин:

У них есть всё, в том числе самолёты и лётчики-герои, способные эффективно решать поставленные задачи.

На данный момент, освободив Соледар, «Вагнер» прикладывает основные усилия по нанесению поражения противнику в Бахмуте (Артёмовске). На текущий момент восточная часть города, где сосредоточены промпредприятия, находится под российским контролем.
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17 комментариев
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  1. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 00:17
    +7
    Пригожину надо присваивать генеральское звание.
    1. Анахорет
      Анахорет Сегодня, 00:21
      +5
      Спасибо мужики!
      Крепости вашим рукам, зоркости глазам и прочности броне!
    2. Советский Молдаван
      Советский Молдаван Сегодня, 01:14
      +1
      Основатель ЧВК
      «Вагнер» Евгений
      Пригожин прибыл в
      Соледар для того,
      чтобы вручить медали
      отличившимся бойцам ЧВК Вагнер при взятии этого города.

      Пригожин также
      объяснил, откуда такая эффективность у ЧВК «Вагнер»:

      ▪️Они воюют много лет. Наверное они самая опытная армия которые есть сейчас в мире;
      ▪️Они выполняют все задачи
      самостоятельно, и для
      этого у них есть
      самолёты, РСЗО всех
      видов, ПВО, артиллерия
      всех калибров, танки,
      БМП, штурмовые
      подразделения которым
      практически нет
      равных;
      ▪️Идеально
      отработанная система
      управления. Если
      принято решение, то все
      задачи выполняются,
      никто не может дать
      заднюю;
      ▪️Жесточайшая дисциплина, которая дает нам большие возможности.
    3. Sebostyuan
      Sebostyuan Сегодня, 02:19
      +1
      А, что для него лично- изменит звание?
      Не в звании дело. Как раз на оборот. Многие проблемы армии, выростают из-за того, что в армию поподают люди- цель каторых не уничтожать врагов и служить интересом Родине, а получить звание и личное благо.
      1. ВАШ
        ВАШ Сегодня, 02:56
        0
        Вооруженные силы России состоят из соединений, частей, подразделений и специальных учреждений Министерство обороны, Росгвардия, МВД, ФСБ, МЧС все.
        Хотелось бы понять какое юридически место в этом занимает ЧВК. И какими законами оно определено. Не получится что люди воевали и вдруг и почему-то окажутся на обочине жизни.
        Ещё вопрос. Почему награждает Пригожин и чем если это государственные награды то Пригожин не госслужащий.
  2. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 00:22
    +2
    Сила, спокойствие, уверенность и внутренняя дисциплина.
    Молодец!
  3. Александр Райков
    Александр Райков Сегодня, 00:26
    -8
    Десятка высшие офицеров с качества Пригожина, и СВО до 9 мая 2023г. пришла на польской границе в ГКПП Краковец!!!!
  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 00:34
    +11
    Вагнеровцы молодцы, отличные бойцы. И взятие Соледара - отличная работа чвк. Но как бы не переборщить с превозношением заслуг музыкантов и уменьшением вклада частей ВС РФ. Во всем должна быть мера. В конце концов все делают одно дело - приближают нашу победу. hi
  5. Andron78
    Andron78 Сегодня, 00:47
    +6
    Вагнеры - сила, это без обсуждений, но все же по численности это бригада, может две. Поучиться у них точно есть чему.
  6. moneron
    moneron Сегодня, 00:56
    -3
    вагнер становится опасностью для страны ..частная военная компания без правового статуса в россии.....разросшаяся до маленькой армии со своей тяжёлой техникой, которой нет ни у одной частной компании мира...со своим независимым руководителем, имеющим, видимо, приватный доступ к "телу"...и это уже войсковое подразделение подпольно - вне закона, воюет на территории соей страны...и руководство этой компании находится в конфронтации с минобороны рф. отсюда логичный вопрос:кто допускает создание незаконных независимых военных подразделений и почему допускается их использование внутри страны? всё это смахивает на махновщину илигрупповые интересы.
    1. Михаил Маслов
      Михаил Маслов Сегодня, 01:15
      +4
      Иртересный вы человек,когда президент обьявляет амнистию ни кто не возмущается,когда те же зеки живут рядом с вами тоже тишина.Сейчас ЧВК "Вагнер" показали свою эффективность на деле и все сразу за пели это чуть ли не угроза нац безопасности.Хорошо,какой значимый и важный участок отбило МО с Ген. штабом целой армией?У ЧВК потому и тяжелая техника и самолеты ,что бы как можно эффективнее решать задачи,а не бегать по штабам на поклон генералам.Кроме того именно "Вагнер"спасает жизни мобилизованных ребят,которых бы не жалели при штурме укрепрайонов.Прежде чем возмущаться посмотрите вокруг,система не справляется быстро адаптироваться к новым условиям.А на войне это ключевой момент в достижении победы
  7. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 01:18
    0
    Вагнер продемонстрировал большую универсальность и новаторство на поле боя. Прогожин дает видимые результаты. Вагнера надо укреплять и расширять.
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 02:18
      0
      Carlos Sala (Carlos Sala)
      Сегодня, 01:18
      НОВЫЙ
      +1
      Вагнер продемонстрировал большую универсальность и новаторство на поле боя. Прогожин дает видимые результаты. Вагнера надо укреплять и расширять.
      Солидарен с Вами. Особенно в подвопросе - "расширять". Сделать больше таких ЧВК ( согласен на небольшую переименовку таких организаций, более созвучную и ещё более ненавистную нашим врагам ).
      1. lubesky
        lubesky Сегодня, 02:38
        0
        Цитата: a.s.zzz888
        небольшую переименовку таких организаций

        Дружина. Низовое войско. Подольская дружина. Витязи-богатыри. Новгородская рать.
  8. Gogol
    Gogol Сегодня, 01:43
    +1
    Самое главное по человеку и его высказываниям видно, что он за родину радеет.
  9. paul3390
    paul3390 Сегодня, 02:46
    0
    На сегодняшний момент у нас в стране есть уже минимум две частных армии - пригожинская и кадыровская. Отлично обученные, вооружённые, опытные. Да - сейчас они видимо верны гаранту и действуют по его приказам. Причём действуют отлично. Но - он ведь не вечен? А что будет потом? Когда встанет вопрос о преемнике? И если этот преемник - им не понравится?

    Нет ощущения, что наши власти - вступили на довольно опасную дорожку? Где две армии - там и три, и четыре.. Уж больно пример соблазнителен. Как по мне - в стране должна быть только одна армия. ВС РФ. И любые формирования - обязаны быть встроены только в их структуру. Иначе можно далеко зайти..
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 03:11
      +2
      А у вас нет ощущения, что пригожинская армия это противовес кадыровской? Чтобы единственный "пехотинец Путина" далеко не заходил.