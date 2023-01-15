Соледар взяли за две недели, до этого там ничего не происходило. Город взяли в клещи, затем разделили противника по частям.

У них есть всё, в том числе самолёты и лётчики-герои, способные эффективно решать поставленные задачи.

Создатель и идейный вдохновитель ЧВК «Вагнер» находится в освобождённом Соледаре, принимая участие в награждении бойцов, которые нанесли поражение украинской армии, поддерживаемой силами НАТО, включая наёмников из Польши и Британии. Евгений Пригожин в освобождённом Соледаре вручил награды тем, кто их достоин, кто проявил мужество и героизм при освобождении этого города, который является узлом обороны ВСУ в Артёмовской агломерации.Основатель ЧВК «Вагнер»:Пригожин отметил, что тела погибших украинских солдат в любой момент при желании может забрать украинская сторона.Основатель ЧВК «Вагнер» прокомментировал эффективность своих отрядов. По его словам, «Вагнер» - самая эффективная армия на сегодняшний день в мире.Пригожин:На данный момент, освободив Соледар, «Вагнер» прикладывает основные усилия по нанесению поражения противнику в Бахмуте (Артёмовске). На текущий момент восточная часть города, где сосредоточены промпредприятия, находится под российским контролем.