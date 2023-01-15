Советник в офисе украинского президента признал очевидное: российская ракета, которая летела в направлении военного объекта, упала на дом в Днепропетровске исключительно после того, как её пыталась сбить ракета ЗРК ВСУ. Такое признание сделать позволил себе Алексей Арестович.Украинская ЗУР, пытаясь осуществить перехват российской крылатой ракеты, добилась того, что российская ракета сошла с траектории и упала на жилой дом в Днепре (Днепропетровске).Киевский режим растиражировал кадры с многоэтажкой, которая подверглась удару. Однако режим Зеленского ни слова не говорит о том, что именно действия расчётов ПВО ВСУ и привели к тому, что российская ракета сошла с траектории и разорвалась совсем не там, где для неё была обозначена реальная цель.Ситуация такова, что именно действия расчётов украинских ПВО были настолько непрофессиональны, что использование противоракетных средств привело к крайне негативным последствиям.По большому счёту, нужно выяснить, взрыв в доме в Днепропетровске произошёл после падения сбитой ВСУ ракеты ВС РФ или же удар по дому пришёлся в результате применения украинской стороной своей ЗУР, управляемость которой подвергается сомнению. В любом случае очевидно то, что размещают свои ЗРК украинские войска зачастую в жилых кварталах крупных городов, включая Днепр и Киев.