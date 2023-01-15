Военное обозрение
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Украинский чиновник признал причастность ВСУ к поражению жилого дома в Днепропетровске

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Украинский чиновник признал причастность ВСУ к поражению жилого дома в Днепропетровске

Советник в офисе украинского президента признал очевидное: российская ракета, которая летела в направлении военного объекта, упала на дом в Днепропетровске исключительно после того, как её пыталась сбить ракета ЗРК ВСУ. Такое признание сделать позволил себе Алексей Арестович.


Украинская ЗУР, пытаясь осуществить перехват российской крылатой ракеты, добилась того, что российская ракета сошла с траектории и упала на жилой дом в Днепре (Днепропетровске).

Киевский режим растиражировал кадры с многоэтажкой, которая подверглась удару. Однако режим Зеленского ни слова не говорит о том, что именно действия расчётов ПВО ВСУ и привели к тому, что российская ракета сошла с траектории и разорвалась совсем не там, где для неё была обозначена реальная цель.

Ситуация такова, что именно действия расчётов украинских ПВО были настолько непрофессиональны, что использование противоракетных средств привело к крайне негативным последствиям.

По большому счёту, нужно выяснить, взрыв в доме в Днепропетровске произошёл после падения сбитой ВСУ ракеты ВС РФ или же удар по дому пришёлся в результате применения украинской стороной своей ЗУР, управляемость которой подвергается сомнению. В любом случае очевидно то, что размещают свои ЗРК украинские войска зачастую в жилых кварталах крупных городов, включая Днепр и Киев.
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13 комментариев
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  1. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 00:43
    +1
    "Нужно выяснить, взрыв в доме в Днепропетровске произошёл после падения сбитой ВСУ ракеты ВС РФ или же удар по дому пришёлся в результате применения украинской стороной своей ЗУР..."

    Ээ, зачем? В обоих случаях, это случайность. Война есть война, жертвы, к сожалению, неизбежны.
    1. Комментарий был удален.
    2. Abbot
      Abbot Сегодня, 02:52
      -2
      Ситуация такова, что именно действия расчётов украинских ПВО были настолько непрофессиональны, что использование противоракетных средств привело к крайне негативным последствиям.
      ...
      В любом случае очевидно то, что размещают свои ЗРК украинские войска зачастую в жилых кварталах крупных городов, включая Днепр и Киев.

      По правде, последствия возникли от взрыва российской ракеты. Не надо торговаться со своей совестью. Это крайне опасно. Да, наша ракета. Cкорбим. Готовы оказать любую помощь пострадавшим. Но ничто и никто нас не остановит - враг будет разбит, победа будет за нами!

      пс. Тем более, унизительно и неприемлемо, когда в оправдание используют заявления этого педала Арестовича. Дно!
  2. Nord11
    Nord11 Сегодня, 00:44
    +9
    Это почему всего один дом щирые ПВО разнесли? А всё потому что у них Patriot "а не было. Скоро кварталами гасить будут..
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 01:40
      +1
      Цитата: Nord11
      Это почему всего один дом щирые ПВО разнесли? А всё потому что у них Patriot "а не было. Скоро кварталами гасить будут..

      Перефразируя
      Я почему дебильный был? Потому что у меня "Пэтриота" не было. А теперь я окончательно с ума сходить начну.
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 00:50
    +1
    "...Нужно выяснить, взрыв в доме в Днепропетровске произошёл после падения сбитой ВСУ ракеты ВС РФ или же удар по дому пришёлся в результате применения украинской стороной своей ЗУР..."

    А смысл этого выяснения? Всё равно противная сторона обвинит во всём Россию, им же всё божья роса. Как решили так и будет. Да и запад устраивает всё что выдумывает укрорейх. Это что то Люся взболтнул лишнего да и то откажется от своих слов будто и не было ничего.
  4. Комментарий был удален.
  5. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 01:00
    +3
    Беда какая... Каждый день по Донецку лупят и ничего, а тут прям горе. И выяснять тут особо нечего, сначала пусть задумаются о своем будущем идиоты...
    1. ВАШ
      ВАШ Сегодня, 03:22
      0
      Не нужно было сбивать над городом. Но в утешение можно сказать за то военный объект цел, пока.
  6. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 01:03
    +3
    На конкурсе красоты побеждает "не женщина". Как мне с этим жить? Мир мы где? Впараллельной реальности? Так не бываеет. Я таких сильных препаратов никогда не пил crying
    Сейчас обьявили. Отношения к статье это не имеет. Как жить блин? crying
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 01:50
      +1
      Цитата: igorbrsv
      На конкурсе красоты побеждает "не женщина". Как мне с этим жить?

      Не переживайте так - это всего-навсего "Мисс Невада". Не "Мисс Россия" и даже не "Мисс Америка".
      Ещё дорогой Леонид Ильич призывал их заканчивать там эксперименты с ядерными взрывами. Не послушались - вот и получили последствия воздействия радиации.

      Когда грузчик Васильич с продуктового рынка недалеко от нашего посёлка (и объёмом, и выражением лица, и интеллектом похожий на трёхдверный шифоньер) станет "Мисс Россия" - вот тогда нужно бросать всё, семью под мышку и уходить в тайгу как Лыковы.
      А пока всё нормально - Америка мутирует своим чередом....
  7. КТМ-5
    КТМ-5 Сегодня, 01:26
    +3
    Людей всё равно жалко... Судя по разрушениям, жертв там много...
    И будет ещё больше, ведь как ставили ВСУшкники ЗРК в жилых кварталах, так и будут ставить.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 02:00
      +1
      Цитата: КТМ-5
      Людей всё равно жалко... Судя по разрушениям, жертв там много...
      И будет ещё больше, ведь как ставили ВСУшкники ЗРК в жилых кварталах, так и будут ставить.

      А представляете, что будет, когда американцы дадут-таки Киеву тактическое ЯО (а я не сомневаюсь - дойдёт и до этого. Вспомните, как всё начиналось с "нелетального вооружения")! Они ради красивой картинки о "зверствах неизбирательных ударов РФ по жилым кварталам" пару микрорайонов в Киеве снесут запросто!

      Есть у кого учиться - хозяева ни броненосец "Мэй", ни "Лузитанию", ни Перл-Харбор, ни башни-близнецы не пожалели. А тут - подумаешь... Ради такого дела пару микрорайонов жалеть?
  8. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 02:03
    +1
    Людей жалко конечно,это беда.
    "Извините, я не достаточное умён, чтобы написать нормальный комментарий. ”
  9. Анадыреанец
    Анадыреанец Сегодня, 03:00
    0
    Как на Донбассе. Только теперь все наоборот.