Передача Украине «колёсных танков» AMX-10RC: далеко не бесполезные игрушки

Ну, как говорится, дождались. Если несколько месяцев назад версия о возможной передаче Украине какой-то чуть более тяжёлой, чем разного рода броневики, бронетехники западных образцов казалась маловероятной, то теперь ворота почти открылись на полную. Американцы потащили свои «Брэдли», немцы пообещали «Мардеры», а претендовавший когда-то на звание голубя мира Макрон анонсировал поставку колёсных боевых машин AMX-10RC, которые также часто называют колёсными танками.
Безусловно, можно обойтись дежурными фразами, что поставки французов ничего не изменят и вообще бесполезны. Тем не менее, несмотря на невозможность кардинально поменять ситуацию на фронтах, эти колёсные машины могут натворить немало дел, так что пренебрегать ими не стоит хотя бы с точки зрения конкретных участков боевых действий.
Диковинная штука
Честно говоря, подарок от французов в лице AMX-10RC выглядит интересно. Несмотря на обилие вооружений, поставляемых Киеву от его партнёров, какую-то чёткую грань в их классификации проследить можно. Например, отдали кучу танков советского образца и готовятся к поставкам западных – хорошо, танк есть танк, и его место в армейской иерархии понятно. То же самое с боевыми машинами пехоты, разного рода броневиками, бронетранспортёрами и прочим, включая даже ЗРК и РСЗО.
А вот AMX-10RC из этого стройного потока оружия выделяется как минимум тем, что это специфическая боевая машина, которая хоть и присутствует на вооружении Марокко и Катара, но в целом подходит под концепцию исключительно французских бронекавалерийских частей. Чему способствуют её тактико-технические характеристики, в числе которых мощное вооружение, колёсная база, слабое бронирование и отсутствие возможности перевозить десант в угоду экономии массы и высокой мобильности.
Танком в полном смысле слова AMX-10RC назвать нельзя – даже сама аббревиатура RC (Roues Canon), в переводе обозначающая «пушку на колёсах», красноречиво об этом говорит. Однако в кавалерийских полках он выполняет функцию главного калибра. Фланговые атаки, прорыв участков фронта с рассечением вражеских позиций и развитием наступления, сковывание сил противника до прибытия основных сил и разведка – далеко не полный список задач современной французской кавалерии, где нужна эта быстрая машина с крупным калибром.
Да и про Иностранный легион и боевые действия в Африке и Ближнем Востоке забывать не стоит, поскольку там «колёсники» показывали и показывают себя с лучшей стороны. Вообще, все эти колониальные и постколониальные дела наложили свой отпечаток на семейство колёсной бронетехники Франции и на AMX-10RC, в частности. Но об этом написано немало, да и в тематику данного материала это не вписывается.
Характеристики
Перед началом нужно отметить один важный факт: Украине, скорее всего, будут поставлены AMX-10RCR, которые прошли достаточно глубокую модернизацию, коснувшуюся как защищённости, так и электронной составляющей – других у Франции в существенном количестве просто не осталось. Поэтому далее речь пойдёт про обновлённую машину.
Компоновка AMX-10RC/RCR. Наводчик и командир машины находятся в башне справа от орудия, заряжающий – слева. Место механика-водителя – в левой части корпуса.
Броня
Одним из самых спорных моментов, которые подвергаются большей критике, является слишком лёгкое бронирование французского изделия. Ряд ограничений, среди которых во главу угла ставились экономия массы, мобильность и обеспечение плавучести, вынудили разработчиков использовать тот же состав брони, что и на прародителе AMX-10RC – гусеничном бронетранспортёре AMX-10P. А именно – алюминиевый сплав 7020, как наиболее сбалансированный по вязкости и твёрдости.
Из него выполнен как корпус, так и башня машины. При этом стоит отметить, что уровень стандартной защиты «француза» ниже, чем у отечественной БМП-3, поскольку максимальная толщина алюминиевых бронелистов у него не превышает 45 мм.
В общем, исключительно противопульная броня, которая в лобовой части держит крупнокалиберные пулемёты, а по бортам только лёгкую «стрелковку» 7,62-мм. Что поделать, плавучесть боевой техники не только у нас была в приоритете. Примечательно, что французские конструкторы в конце концов плюнули на неё, остановив свой выбор на повышенной защищённости.
AMX-10RCR с дополнительным бронированием
В доработанной версии AMX-10RCR корпус и башня дополнительно прикрыты стальными листами высокой твёрдости толщиной до 10 мм, в результате чего была обеспечена стойкость к 23-мм бронебойным снарядам во лбу и крупнокалиберным пулемётам – в бортах. Прирост значительный. При этом из-за возросшей с начальных 15,6 до 17 тонн массы машина полностью лишена возможности преодолевать водные преграды вплавь – даже водомёты сняли.
Какой тут можно сделать вывод?
Машина в принципе не была предназначена для прямых боестолкновений с противником, массово оснащённым тяжёлой бронетехникой и противотанковыми средствами. Из-за скромных параметров бронирования, конечно, никакой дурак AMX-10RCR в лобовую атаку на танки не погонит и сейчас, тем более негативный опыт в Ираке, где потрепало немало этих изделий, есть. Да и разведывательные БПЛА, коих над полем боя порой больше, чем птиц, эту возможность максимально исключат. Но для пехоты, даже под прикрытием БМП и БТР, этот «француз» может стать неожиданным и крайне неприятным сюрпризом.
Другой вопрос, что особенности территорий, где проходят боевые действия в рамках СВО, не везде позволят реализовать возможности французских подарков. Даже минимальная по плотности застройка – уже большое препятствие для их применения.
Вооружение
Данная машина – в какой-то мере сборник компромиссов, как по вооружению, так и по комплексу управления огнём.
Так, например, прицельная система «француза» вроде бы соответствует современным стандартам. Имеется лазерный дальномер, баллистический вычислитель и набор датчиков, выдающих данные о метеорологических условиях, собственном положении корпуса и башни машины, скорости цели и прочем. Присутствует интеграция в единую систему управления войсками со спутниковой навигацией. У командира есть панорамный прибор наблюдения с возможностью ведения огня из пушки, а у наводчика – оптический и тепловизионный прицелы.
Панорамный прицел командира и перископические приборы наблюдения
Нет только стабилизации орудия. Да, AMX-10RCR, как и ранние его варианты, не имеет никакой стабилизации пушки, поэтому наиболее эффективная стрельба из неё возможна только с остановки. При этом у самого ствола тоже есть особенность.
Часто можно увидеть информацию, что AMX-10RC и его модернизированные варианты обладают стандартной пушкой НАТО калибра 105-мм. Ну и, соответственно, хоть какая-то унификация с переданными Словенией танками M-55S может появиться по снарядам. Но нет, западные партнёры Киева постепенно начинают нагружать логистику разносортицей.
AMX-10RC с боекомплектом
На машине установлена 105-мм пушка пониженного давления F2 BK MECA с длиной ствола 48 калибров. В отличие от полноценного орудия, устанавливавшегося на «Леопарды 1» или танки М1 «Абрамс», она разработана под исключительно французский патрон 105х527R, и никакую другую номенклатуру боеприпасов, кроме «родной», переваривать не может.
В боекомплект машины, состоящий из 38 унитарных выстрелов, входят три основных снаряда:
• OE 105 F3 – классический осколочно-фугасный снаряд массой 7,2 кг и начальной скоростью 800 метров в секунду;
• OCC 105 F3 – довольно высокоскоростной кумулятивный снаряд с начальной скоростью 1 120 метров в секунду, способный пробить вертикально установленную стальную плиту толщиной около 350 мм;
• OFL 105 F3 – оперённый подкалиберный снаряд на основе вольфрамового сплава, гарантированно пробивающий 150-мм стальную плиту под углом 60 градусов с 1 200 метров. Начальная скорость 1 400 метров в секунду.
В качестве вспомогательного вооружения используются 7,62-мм спаренный с пушкой пулемёт с боекомплектом 4 000 патронов и 12,7-мм пулемёт, устанавливаемый на крыше башни у командирского люка.
Серьёзный изъян в виде нестабилизированной пушки может существенно повлиять на огневые возможности французского изделия, а это, в свою очередь, может сказаться на его живучести на поле боя. Но это на самом деле не столь важный недостаток. Даже стабилизаторы не дают хотя бы 50-процентный шанс на точное попадание в цель в движении, а нынешние реалии таковы, что гусарские атаки слёту на бронетехнике – вещь из разряда маловероятных.
А вот арсенал у машинки весьма внушительный. Для лобовой защиты большинства наших танков, конечно, показатели пробиваемости снарядов французской машины в принципе не так уж и опасны. Только в борта и корму, не более, но там и древние гранаты для РПГ-7 могут справиться – как и с западными танками. Исключение составляют разве что Т-62 со стальной бронёй, которая с учётом углов наклона больше 200 мм в целом не даёт.
В отличие от танков, боевым машинам пехоты и бронетранспортёрам может не повезти. Там хоть в лоб, хоть в борт – для 105-мм снарядов разницы никакой не будет.
Ну, это если вообще такие встречи между «французом» и нашей техникой произойдут. Всё-таки проза СВО несколько банальнее поэзии прикидок. Тут на первый план выходят полноценные осколочно-фугасные снаряды этой машины. Большой калибр на очень мобильном шасси может доставить немало проблем и укреплённым позициям, и при действии из засад. И этому весьма способствуют возможности подвески AMX-10RCR, но об этом далее.
Подвижность и легендарная подвеска
Как известно, колёсное шасси применительно к бронетехнике – это в первую очередь высокая подвижность. И AMX-10RC/RCR в этом плане исключением явно не будет.
Дизельный двигатель 6F11 SRX мощностью 280 лошадиных сил совместно с автоматической коробкой передач дают возможность машине разгоняться до 85 км/час по шоссе и 40–45 км/час по бездорожью с запасом хода от 500 до 1 000 км в зависимости от дорожных условий. При этом скорость заднего хода примерно такая же, хотя в модификации AMX-10RCR её ограничили 50 километрами в час.
Проходимость по слабым грунтам у «француза» в целом находится на уровне его аналогов. Тут ничего определённого касаемо квашни из украинского чернозёма сказать нельзя – нужно будет смотреть практическое применение. Но, например, по заболоченным участкам едет вполне уверенно, чему способствует система регулирования давления в шинах.
Пример работы гидропневматической подвески AMX-10RCR
Но интереснее тут совсем другое.
Во-первых, AMX-10RC/RCR, в отличие от многих колёсных броневиков с многоосным шасси, умеет разворачиваться по-танковому. Для того, чтобы развернуться в какую-то сторону, ему не нужно описывать дугу или совершать манёвры типа «взад-вперёд». Всё делается на месте.
Во-вторых, в конструкции его подвески имеется гидропневматическая система (масло+азот), которая может изменять положение корпуса. С помощью неё можно изменять не только клиренс – дорожный просвет – в пределах от 210 мм до 600 мм, но и дифферент. Грубо говоря, можно наклонить носовую часть корпуса машины до предела вниз, либо в буквальном смысле задрать его на дыбы.
То, как это может помочь в боевых условиях, особенно в засадах, особо объяснять не нужно. Подъём корпуса почти на 40 сантиметров увеличивает обзорность из машины и даёт возможность разглядеть те цели, которые ранее не попадали в поле зрения из-за рельефа или других особенностей местности. А опускание или задирание носовой части AMX-10RC/RCR кратно расширяет углы склонения орудия для поражения целей.
В общем, очень и очень сильное подспорье не только в чистом поле, но и в тех ситуациях, где более привычная для нас техника окажется бессильной.
Выводы
В первую очередь, конечно, стоит сказать о минусах.
Всё-таки AMX-10RC/RCR – машина специфическая. Это не танк и не БМП, и не БТР. А это, естественно, реорганизация или сочинение нового штата войскового подразделения, куда они поступят. С этим, думается, проблем особых не будет, но пример применения совсем уж нетипичных для вооружённых сил постсоветских стран пушечных броневиков мы увидим.
Очевидно, негативно скажутся и проблемы в логистике. «Француз» вообще никак не унифицирован ни с каким западным и уж тем более украинским вооружением. Снабженцы кричать о помощи, естественно, не будут, но запчасти и снаряды вынудят использовать машину, пусть даже если и несколько десятков штук передадут, на отдельных и не разбросанных по всему фронту СВО участках.
Ну и традиционно и формально: серьёзного воздействия на ход спецоперации AMX-10RC/RCR не окажут. Просто потому, что Париж весь свой парк Иностранного легиона и бронекавалерийских полков не отдаст. Ну десять штук, двадцать, тридцать?
Но это формально и традиционно. А на практике?
Увесистый калибр с мощными снарядами на мобильном шасси, снабжённый тепловизором? Долбить такое нужно, ещё когда оно стоит на железнодорожных платформах где-то в западных областях Украины. Но такие дела у нас пока не практикуются, поэтому разбираться придётся, что называется, на местах. А там можно будет натолкнуться и на засады с «французами», и на мобильные бронегруппы с ними – ВСУ уже успели опробовать тактику маневренных группировок, поэтому, возможно, AMX-10RC/RCR в их штат попытаются встроить с определённым успехом.