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США окажут Украине содействие в обслуживании и применении систем ПВО Patriot

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США окажут Украине содействие в обслуживании и применении систем ПВО Patriot

Соединенные Штаты окажут Украине содействие в эксплуатации противоракетных комплексов Patriot, батарея которых в ближайшее время должна быть передана Киеву. Об этом сообщается на сайте Пентагона.


Минобороны США планирует заключить контракт с компанией-производителем ЗРК Patriot Raytheon Technologies на техническое содействие в эксплуатации передаваемых Украине зенитных комплексов. Причем заключаться оно будет не только в обслуживании и ремонте ЗРК, что естественно, но и в применении. В общем, американцы намерены внимательно следить за своими противоракетными системами и ограниченно допускать к ним украинские расчеты.

Raytheon Technologies окажет техническое содействие, состоящие из консультирования и помощи в планировании, применении, обслуживании, ремонте и обеспечении систем вооружения Patriot ПВО Украины, сопутствующего оборудования и элементов логистической поддержки

- говорится в сообщении Пентагона.

Контракт будет заключен только Raytheon Technologies, но сама компания может заключать контакты субподряда, в рамках которых на Украину отправятся сотрудники какой-нибудь частной военной компании. Они и будут обслуживать и применять ЗРК, а украинские расчеты, которые Пентагон обещает подготовить "не за месяцы, а за недели", будут тщательно протирать тряпочкой приборы. Судя по последним данным, американцы не намерены заморачиваться с обучением украинских военных, планируя для них краткосрочные курсы.

Как ранее сообщалось, Киев получит две батареи ЗРК Patriot, одну от США, вторую от Германии. Разместить их планируется на территории Западной Украины, где-то в районе Львова. Как пояснили в Киеве: "Где-нибудь подальше от российских ракет".
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5 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 06:26
    +2
    в рамках которых на Украину отправятся сотрудники какой-нибудь частной военной компании. Они и будут обслуживать и применять ЗРК
    А кто то в этом сомневался?
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:27
    +4
    Соединенные Штаты окажут Украине содействие в эксплуатации противоракетных комплексов Patriot
    Значит уничтожение каждой установки будет предполагать и уничтожение американского персонала, тем более, что
    заключаться оно будет не только в обслуживании и ремонте ЗРК, что естественно, но и в применении.
    И опять очередной факт прямого участия Сша в конфликте на Украине.
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 06:32
      +2
      Да неплохо бы было протестировать Пэтриоты на предмет противодействия Калибрам и Кинжалам. what
      В других частях планеты этот опыт пригодится дружественным нам государствам... зря американцы влезли не в свою драку... аукнутся им потом эти поставки Пэтриотов.
  3. 28-й регион
    28-й регион Сегодня, 06:31
    +2
    Кто бы сомневался. Пожалуй и расчеты будут американские.
    Как пояснили в Киеве: "Где-нибудь подальше от российских ракет".

    Смешно стало. Зачем тогда поставляли, если подальше от районов применения.
    Пояснение только одно, боятся что российские войска прорвутся и придется слезки лить по пэтриотам. А так в Польшу в любой момент можно утянуть.
  4. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 06:44
    +1
    Причем заключаться оно будет не только в обслуживании и ремонте ЗРК, что естественно, но и в применении.
    Тогда не обессудьте, сказала Х-101. laughing