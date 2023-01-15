США окажут Украине содействие в обслуживании и применении систем ПВО Patriot

Raytheon Technologies окажет техническое содействие, состоящие из консультирования и помощи в планировании, применении, обслуживании, ремонте и обеспечении систем вооружения Patriot ПВО Украины, сопутствующего оборудования и элементов логистической поддержки

Соединенные Штаты окажут Украине содействие в эксплуатации противоракетных комплексов Patriot, батарея которых в ближайшее время должна быть передана Киеву. Об этом сообщается на сайте Пентагона.Минобороны США планирует заключить контракт с компанией-производителем ЗРК Patriot Raytheon Technologies на техническое содействие в эксплуатации передаваемых Украине зенитных комплексов. Причем заключаться оно будет не только в обслуживании и ремонте ЗРК, что естественно, но и в применении. В общем, американцы намерены внимательно следить за своими противоракетными системами и ограниченно допускать к ним украинские расчеты.- говорится в сообщении Пентагона.Контракт будет заключен только Raytheon Technologies, но сама компания может заключать контакты субподряда, в рамках которых на Украину отправятся сотрудники какой-нибудь частной военной компании. Они и будут обслуживать и применять ЗРК, а украинские расчеты, которые Пентагон обещает подготовить "не за месяцы, а за недели", будут тщательно протирать тряпочкой приборы. Судя по последним данным, американцы не намерены заморачиваться с обучением украинских военных, планируя для них краткосрочные курсы.Как ранее сообщалось, Киев получит две батареи ЗРК Patriot, одну от США, вторую от Германии. Разместить их планируется на территории Западной Украины, где-то в районе Львова. Как пояснили в Киеве: "Где-нибудь подальше от российских ракет".