США окажут Украине содействие в обслуживании и применении систем ПВО Patriot

Соединенные Штаты окажут Украине содействие в эксплуатации противоракетных комплексов Patriot, батарея которых в ближайшее время должна быть передана Киеву. Об этом сообщается на сайте Пентагона.
Минобороны США планирует заключить контракт с компанией-производителем ЗРК Patriot Raytheon Technologies на техническое содействие в эксплуатации передаваемых Украине зенитных комплексов. Причем заключаться оно будет не только в обслуживании и ремонте ЗРК, что естественно, но и в применении. В общем, американцы намерены внимательно следить за своими противоракетными системами и ограниченно допускать к ним украинские расчеты.
Raytheon Technologies окажет техническое содействие, состоящие из консультирования и помощи в планировании, применении, обслуживании, ремонте и обеспечении систем вооружения Patriot ПВО Украины, сопутствующего оборудования и элементов логистической поддержки
- говорится в сообщении Пентагона.
Контракт будет заключен только Raytheon Technologies, но сама компания может заключать контакты субподряда, в рамках которых на Украину отправятся сотрудники какой-нибудь частной военной компании. Они и будут обслуживать и применять ЗРК, а украинские расчеты, которые Пентагон обещает подготовить "не за месяцы, а за недели", будут тщательно протирать тряпочкой приборы. Судя по последним данным, американцы не намерены заморачиваться с обучением украинских военных, планируя для них краткосрочные курсы.
Как ранее сообщалось, Киев получит две батареи ЗРК Patriot, одну от США, вторую от Германии. Разместить их планируется на территории Западной Украины, где-то в районе Львова. Как пояснили в Киеве: "Где-нибудь подальше от российских ракет".