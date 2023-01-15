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Минобороны получило информацию о подготовке СБУ новой провокации в Харьковской области

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Минобороны получило информацию о подготовке СБУ новой провокации в Харьковской области

Украина готовит очередную провокацию с целью обвинить Россию, на этот раз режим Зеленского намерен подорвать зернохранилище в Харьковской области. Об этом сообщили в межведомственном координационном штабе России по гуманитарному реагированию на Украине.


По имеющейся информации, провокация с подрывом зернохранилища готовится в населенном пункте Караичное Харьковской области, задача - обвинить Россию в срыве "зерновой сделки" и создании искусственного дефицита продовольствия на Украине. Киеву в срочном порядке необходимо выставить себя "жертвой" России в преддверии нового заседания министров обороны стран НАТО "Рамштайн", запланированного на 20 января.

Украинская и западная пресса готова к освещению данной провокации в нужном Киеву свете, наиболее доверенные представители СМИ будут допущены на "место преступления". Ожидается ряд публикаций, требующих "жесткой реакции мирового общества". Зеленский и его свита намерены надавить на общественное мнение Запада и добиться новых поставок оружия на фоне неудач на фронте.

В населенном пункте Караичное Харьковской области украинской спецслужбой осуществляется минирование зернохранилища, после подрыва которого Российская Федерация будет обвинена в якобы "намеренном уничтожении запасов зерна на Украине", "провоцировании голода" и "срыва", таким образом, "зерновой сделки"

- говорится в сообщении Минобороны.

Группа сотрудников СБУ и специалистов по минно-взрывному делу уже прибыла в Волчанск, сама провокация планируется в ближайшие дни. Выбор зернохранилища в Караичное также не случаен, оно принадлежит внештатному сотруднику СБУ по фамилии Уваров. Не исключено, что запасы зерна из него вывезены заранее.

В Минобороны России предупредили, что известны данные всех сотрудников СБУ, привлеченных к провокации.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/USNavyEurope
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9 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:12
    +5
    режим Зеленского намерен подорвать зернохранилище в Харьковской области... задача - обвинить Россию в срыве "зерновой сделки"
    По поводу провокаций понятно. В этом деле они мастаки, а тем более учителя англосаксы. А вот по поводу "зерновой сделки" много вопросов. Первый - запад до сих пор держит заблокированными российские удобрения и препятствует российскому зерну, а ведь это было одно из условий этой сделки. ООН, что-то мычит о том, что прикладывает усилия к разблокированию, но какие это усилия и куда прикладываются не совсем понятно. Второй - а нам действительно так необходима сделка, которая работает односторонне? Есть и еще вопросы, но получить бы ответ хотя бы на поставленные.
    1. голос_разуma
      голос_разуma Сегодня, 07:52
      +1
      Зерновая сделка в первую очередь делалась для поддержки наших аграриев и сельхозпроизводителей. В том числе крупных агрохолдингов. Я понимаю что проще рассуждать про войнушку и ТТХ техники и вообще в солдатиков играть. Но объем экспорта нашей с/х в последние годы превышал экспорт вооружения если что. Поэтому где вы тут что видите одностороннее большой вопрос.
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:13
    +2
    От СБУ любой пакости можно ожидать...моральных и этических тормозов у сотрудников этого укрогестапо нет.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 07:53
      0
      Алексей, hi!
      Цитата: Леха с Андроида.
      От СБУ любой пакости можно ожидать...моральных и этических тормозов у сотрудников этого укрогестапо нет.

      Украинская и западная пресса готова к освещению данной провокации в нужном Киеву свете, наиболее доверенные представители СМИ будут допущены на "место преступления".

      Помнится, "атаку на башни-близнецы" именно потому и видел весь мир в прямом эфире, потому что ИМЕННО в нужный день и час к ним были стянуты пожарные со всего Нью-Йорка для проведения (не помню) не то парада, не то учений. И, соответственно, грамотно выставлены телекамеры.

      Украинцы - достойные ученики своих хозяев."Теракт России против зернохранилища" будут транслировать в прямом эфире, расставят стулья для зрителей, телекамеры и барышни в коротких юбочках будут разносить газировку и гамбургеры. Не теракт, а бейсбольный матч, блин!
      1. LukaNord
        LukaNord Сегодня, 07:55
        +3
        Цитата: Zoldat_A
        Украинцы - достойные ученики своих хозяев."Теракт России против зернохранилища" будут транслировать в прямом эфире, расставят стулья для зрителей, телекамеры и барышни в коротких юбочках будут разносить газировку и гамбургеры. Не теракт, а бейсбольный матч, блин!

        Браво солдат !!! Ваш сарказм бесподобен плюс однозначно ! good
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:15
    0
    Смешно.Какая еще провокация может изменить ход дела,политики,общественного мнения
  4. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 07:17
    +1
    А к нам то какие претензии? Мы только гарантируем выход судов. А сбор и погрузка этого зерна уже забота укропов, или мы еще и за них должны по всей украине зерно собирать?
  5. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 07:33
    +1
    Да сейчас оружие всех сортов и видов на Украину рекой, осталось только авиацию начать постовлять, ну это думаю не за горами, так что выстовлять себя жертвами ради поставок Киеву смысла нет и так Вашингтон всех кого надо дожал, а вот гуманитарную катастрофу думаю будут мутить с одной целью выбить Москву из СовБеза ООН и по типу Сев. Кореи сделать страну "изгоем".
  6. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 07:59
    +2
    Российская Федерация будет обвинена в якобы "намеренном уничтожении запасов зерна на Украине", "провоцировании голода" и "срыва", таким образом, "зерновой сделки"

    А потом склад стратегический сала взорвем и ВСЕ ! Сразу руки вверх подымут гы гы Эх суляки ,все эти западные шаблоны нам известны и кто в России поджигает все подряд ..