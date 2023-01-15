Минобороны получило информацию о подготовке СБУ новой провокации в Харьковской области

Украина готовит очередную провокацию с целью обвинить Россию, на этот раз режим Зеленского намерен подорвать зернохранилище в Харьковской области. Об этом сообщили в межведомственном координационном штабе России по гуманитарному реагированию на Украине.
По имеющейся информации, провокация с подрывом зернохранилища готовится в населенном пункте Караичное Харьковской области, задача - обвинить Россию в срыве "зерновой сделки" и создании искусственного дефицита продовольствия на Украине. Киеву в срочном порядке необходимо выставить себя "жертвой" России в преддверии нового заседания министров обороны стран НАТО "Рамштайн", запланированного на 20 января.
Украинская и западная пресса готова к освещению данной провокации в нужном Киеву свете, наиболее доверенные представители СМИ будут допущены на "место преступления". Ожидается ряд публикаций, требующих "жесткой реакции мирового общества". Зеленский и его свита намерены надавить на общественное мнение Запада и добиться новых поставок оружия на фоне неудач на фронте.
В населенном пункте Караичное Харьковской области украинской спецслужбой осуществляется минирование зернохранилища, после подрыва которого Российская Федерация будет обвинена в якобы "намеренном уничтожении запасов зерна на Украине", "провоцировании голода" и "срыва", таким образом, "зерновой сделки"
- говорится в сообщении Минобороны.
Группа сотрудников СБУ и специалистов по минно-взрывному делу уже прибыла в Волчанск, сама провокация планируется в ближайшие дни. Выбор зернохранилища в Караичное также не случаен, оно принадлежит внештатному сотруднику СБУ по фамилии Уваров. Не исключено, что запасы зерна из него вывезены заранее.
В Минобороны России предупредили, что известны данные всех сотрудников СБУ, привлеченных к провокации.