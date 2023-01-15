В Генштабе ВСУ не согласились с утверждением Арестовича о «заканчивающихся» российских ракетах

Целью ракетной атаки, проведенной накануне российской армией, была энергосистема Украины. Несмотря на ряд попаданий, управляемость и целостность энергосистемы удалось сохранить. С таким заявлением выступил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
России не удалось окончательно обрушить энергосистему Украины, во многих районах, где в результате прилета ракет были перебои с подачей электроэнергии, удалось ее возобновить. При этом в "Укрэнерго" не стали вдаваться в частности и никаких подробностей о поражении энергетических объектов не привели.
Не стали этого делать и в Генштабе Украины, но зато подсчитали количество выпущенных ракет и, конечно же, "сбитых" украинской ПВО. Правда данные, представленные Воздушным командованием и главкомом ВСУ Залужным, расходятся, но кого это на Украине волнует. Залужный, а в Минобороны главком ВСУ лично считает сбитые ракеты, заявил, что на 18:00 Россия запустила по Украине 28 крылатых ракет разного базирования и 5 управляемых авиационных ракет, из них 21 ракету удалось сбить.
По данным Воздушного командования, Россия запустила 38 ракет, из которых 25 до целей не добрались, украинская ПВО "доблестно" их посбивала. Снова разгоняется тема якобы атак украинской территории с помощью зенитных ракет ЗРС С-300 и С-400. В Генштабе ВСУ заявляют, что Россия атаковала зенитными ракетами с северного направления, т.е. Белоруссии. Таким образом в Киеве снова пытаются переложить ответственность за попадание украинской ракеты С-300 при отражении атаки в жилой дом в Днепропетровске.
Между тем "главный предсказатель" Украины Арестович снова заявил о том, что у России "заканчиваются" ракеты, правда добавил, что ожидать прекращения ударов не нужно. По его словам, Россия перешла от массированных ударов к более точечным.
Но не надо считать, что удары прекратятся. Это лишь означает, что они будут маленькими
- заявил он.
А вот в Генштабе ВСУ не согласились с представителем офиса Зеленского. По словам представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, "не может закончиться то, что производится".
Ракеты у противника вроде бы заканчиваются. Это слово "заканчивается" постоянно бурлит в нашем информационном пространстве. Все ждут, когда же они закончатся, но не может закончиться то, что еще производится
- добавил он.