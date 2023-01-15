В Генштабе ВСУ не согласились с утверждением Арестовича о «заканчивающихся» российских ракетах

Но не надо считать, что удары прекратятся. Это лишь означает, что они будут маленькими

Ракеты у противника вроде бы заканчиваются. Это слово "заканчивается" постоянно бурлит в нашем информационном пространстве. Все ждут, когда же они закончатся, но не может закончиться то, что еще производится