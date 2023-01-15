Военное обозрение
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В Генштабе ВСУ не согласились с утверждением Арестовича о «заканчивающихся» российских ракетах

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В Генштабе ВСУ не согласились с утверждением Арестовича о «заканчивающихся» российских ракетах

Целью ракетной атаки, проведенной накануне российской армией, была энергосистема Украины. Несмотря на ряд попаданий, управляемость и целостность энергосистемы удалось сохранить. С таким заявлением выступил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.


России не удалось окончательно обрушить энергосистему Украины, во многих районах, где в результате прилета ракет были перебои с подачей электроэнергии, удалось ее возобновить. При этом в "Укрэнерго" не стали вдаваться в частности и никаких подробностей о поражении энергетических объектов не привели.

Не стали этого делать и в Генштабе Украины, но зато подсчитали количество выпущенных ракет и, конечно же, "сбитых" украинской ПВО. Правда данные, представленные Воздушным командованием и главкомом ВСУ Залужным, расходятся, но кого это на Украине волнует. Залужный, а в Минобороны главком ВСУ лично считает сбитые ракеты, заявил, что на 18:00 Россия запустила по Украине 28 крылатых ракет разного базирования и 5 управляемых авиационных ракет, из них 21 ракету удалось сбить.

По данным Воздушного командования, Россия запустила 38 ракет, из которых 25 до целей не добрались, украинская ПВО "доблестно" их посбивала. Снова разгоняется тема якобы атак украинской территории с помощью зенитных ракет ЗРС С-300 и С-400. В Генштабе ВСУ заявляют, что Россия атаковала зенитными ракетами с северного направления, т.е. Белоруссии. Таким образом в Киеве снова пытаются переложить ответственность за попадание украинской ракеты С-300 при отражении атаки в жилой дом в Днепропетровске.

Между тем "главный предсказатель" Украины Арестович снова заявил о том, что у России "заканчиваются" ракеты, правда добавил, что ожидать прекращения ударов не нужно. По его словам, Россия перешла от массированных ударов к более точечным.

Но не надо считать, что удары прекратятся. Это лишь означает, что они будут маленькими

- заявил он.

А вот в Генштабе ВСУ не согласились с представителем офиса Зеленского. По словам представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, "не может закончиться то, что производится".

Ракеты у противника вроде бы заканчиваются. Это слово "заканчивается" постоянно бурлит в нашем информационном пространстве. Все ждут, когда же они закончатся, но не может закончиться то, что еще производится

- добавил он.
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20 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:40
    +9
    Кого то интпресует тут мнение штаба ВСУ?Какую полезную информацию несут их сводки для нас?
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 07:44
      -3
      России не удалось окончательно обрушить энергосистему Украины,

      А у России такой задачи и не ставилось ..Так пока давим и показываем свои возможности ,с надеждой что кто то начнет все же адекватно оценивать ситуацию опасную ..Но пока таких почти нет ..Бойня продолжается ,до последнего украинцы ..Нас это тоже устраивает !
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 08:02
        +9
        Цитата: LukaNord
        пока давим и показываем свои возможности ,с надеждой что кто то начнет все же адекватно оценивать ситуацию опасную ..

        Если честно - задолбало надеяться на украинское "просветление" сознания. Не будет его от слова "никогда".

        Можно по-разному относиться к В.И.Ленину, но то, что мозг был один из величайших в истории человечества - бесспорно. Так вот он сто с лишним лет назад сказал
        Войну надо вести по-настоящему, или ее совсем не вести. Середины тут быть не может.
        Вряд ли он имел в виду под словом "по-настоящему" надежду, что враг увидит и оценит его добрую волю.
      2. Egeny
        Egeny Сегодня, 09:10
        0
        "Бойня продолжается до последнего украинцы"... т.е. до последнего мужика?
        Лука, значит женщин можно пощадить, это радует.
        Заранее благодарю.)
    2. Egeny
      Egeny Сегодня, 09:15
      -1
      "Кого то интпресует тут мнение штаба ВСУ"
      Дима, никого не интересует, но пустяк, а приятно из уст уже "небрата" услышать о раскуроченной инфраструктуры, пусть даже с трудом восстановленной.)
      Ты хоть проверяй, что пишешь, кстати, "интпресует" - это как?
    3. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 09:39
      0
      Вообще-то, о противнике полезно знать всё, в т.ч. и то, о чём он врёт, как врёт, и насколько сильно врёт. Иначе как строить контрпропаганду?
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 07:44
    +2
    Ну да, они же начали уже разгонять гуманитарную катастрофу и обвинять в РФ в атаке по жилому дому. И тут Люся на голубом глазу говорит-так это мы ее и сбили. И все такие сразу -а внедренный, агент кремля, мы так и знали-мгновенно перемога превратилась в зраду. Как и всегда у них.
    1. Sith
      Sith Сегодня, 08:07
      0
      Из за перебоев электроэнергии ... ему новая вводная запоздала
      Сейчас он получил свою порцию тумаков от штаба ВСУ и будет переобуваться на "новые" реалии)
    2. Аргон
      Аргон Сегодня, 08:19
      +1
      Интересно, а могла с-300 так обрушить квартирный дом? Вроде не сарай и трактор.
    3. Egeny
      Egeny Сегодня, 09:19
      0
      Голос, ну ты как в школе: за содержание "плюс", а за пунктуацию два.)
      Учите матчасть, "разумный" ты наш.)
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 07:53
    +1
    Понятно, кто сколько хочет тот столько и пишет, ну хоть до некоторых доходить стало о ракетах и их запасах. Интересно нп М. О. официально о количестве ракет и целей заявит.
    1. Sadam2
      Sadam2 Сегодня, 08:37
      0
      что не понятно- Арестович это наш Соловьев его задача успокоить население . у ВСУ задача противоположная кошмар - кошмар быстрее Пэтриоты дойдут и много надо ...
      правда я не совсем уловил зачем это Арестовичу про сбитую ракету которая девятиэтажку сложила..?что за маневр?
      1. Egeny
        Egeny Сегодня, 09:24
        -1
        "его задача успокоить население"
        Ну да, успокоить... как же. Любимое выражение Соловьёва - "весь мир в труху"
        А этот... ну просто болтун, неглубокомысленный.)
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:25
    +1
    . Несмотря на ряд попаданий, управляемость и целостность энергосистемы удалось сохранить.
    Если это так, то в этом не ваша заслуга, а наша "недоработка", которая будет исправлена в ближайшее время. Ну, а про ракеты, которые "заканчиваются" мы слышим с прошлого года. Поэтому: "Мели Емеля, твоя неделя".
  5. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 08:42
    -1
    Помнится еще весной прошлого года наш ВВП поставил задачу ВПК довести производство ракет до 100 шт в сутки ..Думаю задача выполнена и даже более того .Много заводов военных расконсервировано ,этакие подземные города под городами !!! Там жуть какие мощности ,это все шепотом еще в 80-90 е рассказывали
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 09:34
      0
      "Много заводов военных расконсервировано"
      Лука, а рабочих-то хватает для этих "консервов"?
      А то после всяких там фурсенковых и мединских выпускались только жертвы ЕГЭ.
      Только сейчас озаботились тем, что нужно возрождать ПТУ и техникумы, а вузам выпускать не одних "юристов".
  6. usr01
    usr01 Сегодня, 08:47
    0
    ... а Генштаб России пообещал предъявить ракеты в ближайшее время. wink
    Ждите. Считайте. Сбивайте трансформаторами... drinks
  7. valera75
    valera75 Сегодня, 08:50
    +2
    Цитата: Zoldat_A
    Если честно - задолбало надеяться на украинское "просветление" сознания. Не будет его от слова "никогда".

    Мало того они ещё все встанут на защиту Киева,Львова и.т.д. как население Германии в 45г.Мы для них оккупанты и мозги их уже не переформатируешь как обещают некоторые говорящие головы на ТВ.
    1. Александр Секлицкий
      Александр Секлицкий Сегодня, 09:06
      +1
      Переформатировать можно,но только после безоговорочной победы. И установления своего протектората над всей территорией незалежной.
    2. Egeny
      Egeny Сегодня, 09:37
      0
      "Мы для них оккупанты и мозги их уже не переформатируешь"
      Валера, доживём - увидим.)