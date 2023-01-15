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Вслед за танками Великобритания обещает поставить Украине большую партию самоходных гаубиц AS90

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Вслед за танками Великобритания обещает поставить Украине большую партию самоходных гаубиц AS90

Великобритания предоставит Украине "дополнительную поддержку" для ведения боевых действий на суше, а также усилит дипломатическую активность с целью увеличения поставок вооружений Киеву. Об этом говорится в новой британской стратегии по Украине, опубликованной в ночь с субботы на воскресенье.


Британское правительство официально подтвердило отправку Украине в "ближайшее время" 14 танков Challenger 2. Как заявили в Лондоне, Британия выходит на новый уровень военной поддержки Киева. Премьер Соединенного королевства Риши Сунак уже позвонил Зеленскому и обрадовал того новыми поставками. Кроме танков, Британия также поставит на Украину большую партию 155-мм самоходных гаубиц AS90. Предварительно, не менее 30 единиц.

Отправляя танки Challenger 2 на Украину, мы начинаем выходить на новый уровень поддержки, оказываемой Соединенным Королевством. В ближайшие недели эскадрон из 14 танков будет направлен в страну (...) Ожидается, что за этим последуют около 30 AS90

- говорится в новой стратегии.

Также в ближайшее время, точных данных нет, Британия приступит к обучению украинских танкистов применению танков Challenger 2. Кроме того, Лондон намерен надавить на другие страны Европы с целью принуждения их к поставкам танков и другого вооружения на Украину. Как уже неоднократно сообщалось, Великобритания, наряду с Польшей, выступает за продолжение боевых действий как можно дольше, поэтому двумя руками за увеличение поставок оружия режиму Зеленского. Британцы с помощью Украины желают нанести как можно больший ущерб России, поэтому будут воевать до последнего украинца.
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32 комментария
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  1. Etoya
    Etoya Сегодня, 08:21
    +13
    Может мы наконец-таки уничтожим жд инфраструктуру, по которой всю технику везут на Украину?
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 08:26
      +19
      Цитата: Etoya
      уничтожим жд инфраструктуру

      Я бы и танковоз в проливе притопил !
      1. красноярск
        красноярск Сегодня, 09:43
        0
        Цитата: Uncle Lee
        Цитата: Etoya
        уничтожим жд инфраструктуру

        Я бы и танковоз в проливе притопил !

        И не только британский, но и штатовский. И не только "танковозы", но и любые калоши с вооружением.
        Сколько бы их ни было, имею в виду танки, но каждый из них - потенциальная угроза нашим бойцам.
    2. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 08:27
      -3
      Англичанка гадит ..И это все перемолим к чертям .
      Пора бы ИРА и шотландцам помощь предоставить по всем статьям ..Они уже давно мечтают о свободе и независимости.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 08:54
        0
        Сунак: В ближайшие недели эскадрон из 14 танков будет направлен в страну

        Не сомневаемся, что вы пришлёте бандеровцам и эскадрилью гаубиц winked
        1. Николай310
          Николай310 Сегодня, 09:54
          0
          а ура-патриоты всё гогочут...

          ну а чего,танки же по их диванам пока не будут стрелять...и поэтому спешить подобным персонажам некуда и "время работает на них"
        2. роман66
          роман66 Сегодня, 09:57
          0
          Гена, hi сплюнь!! а то как бы и эскадрилью не поставили
    3. Egeny
      Egeny Сегодня, 09:57
      0
      Привет, Слава. Тоже задаюсь этим вопросом. У индуса как будто в одном месте что-то прорвало: то танки, то пушки. Алё, Герасимов, принимай решение, пора ответить на вызов.)
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 08:32
    +5
    Ну этого и следовало ожидать, ближайшие 6-8месяцев если ВСУ не сломают начнутся поставки НАТО-ской боевой авиации вместе с "отставниками" пилотами, и вот тогда уже придётся КОНКРЕТНУЮ мобилизацию проводить.
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 08:50
      -7
      Цитата: Ропот 55
      Ну этого и следовало ожидать, ближайшие 6-8месяцев если ВСУ не сломают начнутся поставки НАТО-ской боевой авиации вместе с "отставниками" пилотами, и вот тогда уже придётся КОНКРЕТНУЮ мобилизацию проводить.

      Да кончим мы их скоро..Сперва денацификацию нужно завершить !
      В Солидаре по слухам 25 тыс намолотили ,как минимум
      А эти поставки все туфта все же ,там скорее всего отмывание денег , а не помощь военная
      1. donavi49
        donavi49 Сегодня, 09:29
        -1
        А, почему на 250 тысяч? Давайте напомню посты/статьи тут.
        - ВСУ бегут и сдаются в плен массово в Соледаре!!!
        Вчера Вагнер публикует материал, где говориться с пруфами (в виде тел) что отрезанные группы ВСУ несмотря на многократно предложенную достойную сдачу - отвечали огнем и приняли последний бой/шли на прорыв. 0 пленных в нескольких очагах.

        Остальные части отступили более менее в порядке, практически не оставив боеспособной техники и транспорта. И опять же пленных около 0.

        - Соледар все, фронт рушится.

        На деле, все еще бои на окраинах (у соляных рудников), у станции Соль, и на Красной Горке (которая как раз Горка потому, что ГОРКА), и надо штурмовать все вновь.

        В целом, пока обвала объективно не наблюдается. Идут упорные бои по всей линии активного фронта от Кременной до Авдеевке. На других направлениях - обе стороны взяли долгоиграющую паузу.
    2. Пижон
      Пижон Сегодня, 08:58
      0
      Вы плохо слушали тов. Конашенкова. Ещё летом было сказано, что СВО идëт по плану. Я думаю, что сейчас уже ещё поплановее!(((((
    3. donavi49
      donavi49 Сегодня, 09:22
      0
      Британия уже Апачи рассматривает пишет Mirror.

      "Apache изменит правила игры. Танки прибудут первыми, и понадобится некоторое время, прежде чем можно будет развернуть вертолеты. Другие члены НАТО последуют этому примеру", - заявил источник.

      Предполагается, что украинские пилоты будут учиться в Великобритании, а база технического обслуживания вертолетов будет создана в соседней стране, например, в Польше.



      Но, это не очень на самом деле. Вертолет очень сложный. Неизбежные потери приведут к неудовольствию производителя, который ими активно торгует. Количество будет 2-4. При этом, фактически Вайперы и Кобры морпехов уже амортизированы, несут то же основное вооружение (Хеллфаеры) и способны действовать ночью. Причем в Девисмонтане есть 5 летние Вайперы с 90% остаточным ресурсом, их там консервировали по урезанию бюджета и сокращению летного состава.



      Поэтому с 2-4 Апачей и аналогичного числа Тигров от Макрона и Шольца, можно будет посмеяться, однако если таки прожмут США, то они вот уж чего, чего а вертолетов отсыпать могут очень много.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:32
    +1
    Британия выходит на новый уровень военной поддержки Киева
    Какой уже по счету этот "новый уровень" поддержки у англосаксов? И с каждым новым номенклатура поставляемой техники увеличивается, как количественно, так и качественно. Интересно, а реальный, а не на словах предел этому есть? Или Англия, Сша и др. не просчитывали вариант, при котором не смогут или не захотят по различным причинам оказывать помощь в таких масштабах. Все же очевидно хорошо воевать чужими руками когда тебе лично пока ни что не угрожает.
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 09:01
      -4
      Цитата: rotmistr60
      Какой уже по счету этот "новый уровень" поддержки у англосаксов? И с каждым новым номенклатура поставляемой техники увеличивается, как количественно, так и качественно. Интересно, а реальный, а не на словах предел этому есть?

      Есть Геннадий !!! Война до последнего украинца и еврей Зе этого добивается и мы ему в этом помогаем Там уже 9 волна мобилизации идет ,хватают всех Ну и наемников гусей много с такой з\п 2000-3000 тысячи бакинских в сутки многих привлекает ..
      P.S. кстате недавно смотрел фильм узбекский "Я не террорист " рекомендую всем ..очень тяжелый фильм и многое проясняет в наше страшное время
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 09:02
      +2
      Цитата: rotmistr60
      с каждым новым номенклатура поставляемой техники увеличивается, как количественно, так и качественно. Интересно, а реальный, а не на словах предел этому есть?

      hi
      Обычно супер-пупер оружие объявляется после испытаний на полигонах и раскрутке в СМИ. А, в реальных боевых условиях, то замерзает, не заводиться, то ствол слабый, то ТО прозевали... то "гранаты не той системы!" laughing (Белое солнце пустыни)
      1. LukaNord
        LukaNord Сегодня, 09:26
        -1
        Цитата: Теренин
        Цитата: rotmistr60
        с каждым новым номенклатура поставляемой техники увеличивается, как количественно, так и качественно. Интересно, а реальный, а не на словах предел этому есть?

        hi
        Обычно супер-пупер оружие объявляется после испытаний на полигонах и раскрутке в СМИ. А, в реальных боевых условиях, то замерзает, не заводиться, то ствол слабый, то ТО прозевали... то "гранаты не той системы!" laughing (Белое солнце пустыни)

        Это вы в точку Геннадий написали ..Любое оружие проверяется в бою И главное тут это простота и огневая эффективность ,которая обычно у русских такое ТТХ имеется ..А все эти западные блестящие внешне и распиаренные обычно туфта И мы в России это сейчас доказываем на примере бойни на украине .
        А самое глваное это экипаж и расчеты с мотивацией четким пониманием задачи hi И вот тогда уже кхк кхе

        Ивот тогда уже любой супостат нам не страшен мужики soldierИ главное чтобы Хаим пулеметчик был wink
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 08:34
    +2
    Средняя стоимость одной самоходки 1,67 млн фунтов или 2,68 млн долларов... дальность выстрела 24 с копейками км.
    Значит их можно уничтожать в контрбатарейной перестрелке и дешевыми беспилотниками... толщина брони 17 мм слабоватая... есть шанс накрывать и авиацией.
    30 единиц поставят... при средней потере в месяц хотя бы штук 10 на три месяца боев хватит. what
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 09:13
      -1
      Да прямо одним махом, раз и все. И дальше до Ламанша единым порывом.

      Если что, вот норвежский М109 под Солью/Соледаром/Благодатным. А они одни из первых заехали.


      И их в штуках больше всего потеряли из западных.

      Насчет Дронов, а другая сторона сидит и ждет? Сейчас спортивные с очками массово применяются ВСУ. Даже Владлен признал их эффективность. Их уже сотнями готовят к применению (только на донаты закупили более 500). Один оператор на участке, способен затормозить тактическую группу взводного уровня с танками и БМП. Что и было показано на видео.
      1. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Сегодня, 09:18
        0
        Цитата: donavi49
        Один оператор на участке, способен затормозить тактическую группу взводного уровня с танками и БМП. Что и было показано на видео.

        Не будете так любезны ссылочку скинуть... очень интересно изучить видео. hi
        1. donavi49
          donavi49 Сегодня, 09:44
          +1
          У Владлена в Телеге есть краткий обзор. Само видео я брал в запрещенном Твиттере, в телегах, наверное только украинских. Там спортивными дронами с кумулятивными зарядами жгут выдвинувшуюся мехгруппу. 2 танка в минус - 1 брошен - 1 БМП вероятно повреждена и брошена (не было крупного плана).






          Минусов у этих дронов всего 2:
          - Надо довольно хорошо подготовленный оператор.
          - Малая дальность и время использования. Из-за своей феномельной маневренности, они жрут заряд как не в себя.
    2. красноярск
      красноярск Сегодня, 09:54
      0
      Цитата: Леха с Андроида.
      30 единиц поставят... при средней потере в месяц хотя бы штук 10 на три месяца боев хватит.

      А вы не задавали себе вопрос - сколько наших бойцов они положат за эти эти три месяца?
      Именно с этой точки зрения и надо рассматривать вопросы с поставками укропам любого вооружения.
  5. Ирек
    Ирек Сегодня, 08:43
    +1
    Такое уже когда-то где-то было и не помогло...
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 09:08
      0
      Цитата: Ирек
      Такое уже когда-то где-то было и не помогло...

      Спасибо посмеялся от души !!! crying Вспомнил "Хамеры" с Вальцманом,там их чуть ли не целовали в колеса ))))
  6. MrTulandra
    MrTulandra Сегодня, 09:05
    +1
    Курочка по зернышку, бл... Этого бы птичника на передовой к дереву привязать, бл... angry
  7. cniza
    cniza Сегодня, 09:08
    +1
    Кроме танков, Британия также поставит на Украину большую партию 155-мм самоходных гаубиц AS90. Предварительно, не менее 30 единиц.


    Скорее всего они уже на Украине , а если нет тогда пора уже их уничтожать при транспортировке , их отследить легче...
    1. Sith
      Sith Сегодня, 09:16
      0
      Насчёт легче вопрос спорный ... многое везут по авто дорогам на автовозах и согласно данным матрасной разведки ... чтобы были окна в спутниках ... не было бла и прочего ...
      Люди на местах может и мониторят ...но с ними тоже наверное борются
      Но на той стороне откуда завозят БЛА и нету ...
      Так что вероятность уничтожения на этапе доставки не большая ...
    2. Аргон
      Аргон Сегодня, 09:20
      0
      Если говорят ,что собираются ,значит точно они там! Заметил эту тенденцию. Видать в этом вся суть. Наши ждут их , ищут по спутникам , готовимся уничтожить, а они возми и уже стреляють
  8. air wolf
    air wolf Сегодня, 09:20
    0
    Самое главное, что с поставкой техники идут в комплекте экипажи НАТО, а это значит война soldier
  9. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 09:26
    0
    Цитата: Ирек
    Такое уже когда-то где-то было и не помогло...

    Самец, однако.
  10. Tagan
    Tagan Сегодня, 09:42
    0
    Цитата: Etoya
    Может мы наконец-таки уничтожим жд инфраструктуру, по которой всю технику везут на Украину?

    По ЖД везут далеко не всю технику. А ЖД-пути ремонтируются очень быстро.
  11. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 09:55
    0
    Не понимаю, чем все недовольны. Кремль продолжает сотрудничать с Великобританией, вовсю сейчас торгует с Украиной..?