В Киеве заявили о намерении сформировать бригаду немецких танков Leopard

(...) можно там немного взять, здесь немного взять, там есть разные модификации. (...) наша амбициозная задача – в рамках танковой коалиции собрать бригаду

Киев планирует собрать танковую бригаду, на вооружении котрой будут стоять танки Leopard. Такое желание высказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после того, как несколько европейских стран высказались в пользу передачи ВСУ некоторого количества немецких танков.На сегодняшний день пять стран высказали желание поделиться с Украиной имеющимися у них танками немецкого производства. Это Польша (куда уж без нее), Финляндия, Испания (давно уже обещала), а также еще две неназванные страны, такие данные приводят в Киеве. На сегодня только Великобритания официально объявила об отправке танков Украине, но их всего 14 и это британские Challenger 2. По танкам Leopard пока только обещания, поскольку сама Германия о поставках ничего не говорит и реэкспорт техники запрещает. Предполагается, что на встрече "Рамштайн" 20 января Германию все же дожмут, будет создана так называемая коалиция, которая начнет поставку танков на Украину.У Зеленского и его свиты аппетиты неплохие, в Киеве насчитали примерно 2 тысячи танков Leopard в Европе и хотели бы получить их все. Так что желание Кулебы пересадить на немецкую технику всего лишь одну танковую бригаду на этом фоне выглядит скромно. Он предлагает от каждой страны взять какое-то количество танков и сформировать новое соединение.- заявил он.Официально в Европе, на сегодняшний день, имеется примерно 2300 танков Leopard, из которых Leopard 1 примерно 500 единиц (все у Греции), и Leopard 2 - где-то 1800, если не считать Турцию. По странам танки Leopard 2 распределяются так: Финляндия - 200, Норвегия - 52, Швеция - 120, Дания - 44, Польша - 242, Германия - 323, Венгрия - 56, Австрия - 56, Греция - 353, Португалия - 37, Испания - 327.Это общее количество, но сказать какая часть из них находится в боеготовом состоянии, а какая на хранении, мы не можем. Возможно, что танков значительно больше, просто в разных источниках различные значения. Какое количество получит Украина, в случае положительного решения, сказать трудно.