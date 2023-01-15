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В Киеве заявили о намерении сформировать бригаду немецких танков Leopard

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В Киеве заявили о намерении сформировать бригаду немецких танков Leopard

Киев планирует собрать танковую бригаду, на вооружении котрой будут стоять танки Leopard. Такое желание высказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после того, как несколько европейских стран высказались в пользу передачи ВСУ некоторого количества немецких танков.


На сегодняшний день пять стран высказали желание поделиться с Украиной имеющимися у них танками немецкого производства. Это Польша (куда уж без нее), Финляндия, Испания (давно уже обещала), а также еще две неназванные страны, такие данные приводят в Киеве. На сегодня только Великобритания официально объявила об отправке танков Украине, но их всего 14 и это британские Challenger 2. По танкам Leopard пока только обещания, поскольку сама Германия о поставках ничего не говорит и реэкспорт техники запрещает. Предполагается, что на встрече "Рамштайн" 20 января Германию все же дожмут, будет создана так называемая коалиция, которая начнет поставку танков на Украину.

У Зеленского и его свиты аппетиты неплохие, в Киеве насчитали примерно 2 тысячи танков Leopard в Европе и хотели бы получить их все. Так что желание Кулебы пересадить на немецкую технику всего лишь одну танковую бригаду на этом фоне выглядит скромно. Он предлагает от каждой страны взять какое-то количество танков и сформировать новое соединение.

(...) можно там немного взять, здесь немного взять, там есть разные модификации. (...) наша амбициозная задача – в рамках танковой коалиции собрать бригаду

- заявил он.

Официально в Европе, на сегодняшний день, имеется примерно 2300 танков Leopard, из которых Leopard 1 примерно 500 единиц (все у Греции), и Leopard 2 - где-то 1800, если не считать Турцию. По странам танки Leopard 2 распределяются так: Финляндия - 200, Норвегия - 52, Швеция - 120, Дания - 44, Польша - 242, Германия - 323, Венгрия - 56, Австрия - 56, Греция - 353, Португалия - 37, Испания - 327.

Это общее количество, но сказать какая часть из них находится в боеготовом состоянии, а какая на хранении, мы не можем. Возможно, что танков значительно больше, просто в разных источниках различные значения. Какое количество получит Украина, в случае положительного решения, сказать трудно.
Использованы фотографии:
https://www.bundeswehr.de/de
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23 комментария
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  1. частное лицо
    частное лицо Сегодня, 09:16
    +2
    , в Киеве насчитали примерно 2 тысячи танков Leopard в Европе и хотели бы получить их все.

    Да уж зачем гейропе танки ?
    1. Анахорет
      Анахорет Сегодня, 09:20
      0
      Ещё даже обиженная ливерная колбаса ничего не одобрила и не подписала, а эти в Киеве уже все намеряли))
      Без одобрения Германии даже третьи страны не могут передать этих кошек) а Германия хочет мыться, кушать и жить в тепле))
      1. Egeny
        Egeny Сегодня, 09:51
        0
        Давят на Шольца. А индус уже анонсировал отправку 4-х каких-то своих (Challenger 2 аналог Т-72) в хорошем состоянии для подготовки состава, а потом ещё 8 штук. Вот только почему их нельзя встретить на польской границе, чтоб не дошли до передовой.
    2. Аргон
      Аргон Сегодня, 09:24
      0
      Им они не нужны были до тех пор пока не влезли на Украину! Надеюсь они пожалеют ,что влезли и они им ой как понадобятся теперь
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 09:29
        -1
        В Киеве заявили о намерении сформировать бригаду немецких танков Leopard
        Губищи раскатали ! А почему не танковую армию ?
        1. LukaNord
          LukaNord Сегодня, 09:57
          0
          Цитата: Uncle Lee
          В Киеве заявили о намерении сформировать бригаду немецких танков Leopard
          Губищи раскатали ! А почему не танковую армию ?

          Спасибо запад и фрицы особенно ..Вот это мотивация будет для наших бойцов и их семей из бессмертного полка ..Дождались и теперь все будет понятно Кто опять снова перед нами стоит ..Вражина та же самая и цель у нас опять одна .
          трудно было объяснить за что и за кого воюем
          Теперь все понятно и просто ! soldier

          Все повторяется и Высоцкий наш Владимир это все четко в песне своей объясняет Храни Бог Россию !
  2. Снегопад
    Снегопад Сегодня, 09:17
    +3
    ВСУ передадут картонные и короткоствольные Леопарды-2А4, на которых турки уже повоевали в Сирии. Так что будут пулять ОФСами из лесополос по-миномётному. 5 стран Испания, Германия, Польша, Финляндия и Норвегия соберут укропу примерно на 100 шт Леопардов-2А4 . Большинство изготовленных Леопард -2A4 используют броню технологии B. В ходе испытаний в Польше подтвердили, что эта броня слабее, чем броня модернизированного РТ-91. Так что поляки твердолобых РТ-91 для себя придержат, а Леопарды-2А4 передадут.

    Фото турецких Леопардов-2А4 в Сирии.

    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 09:26
      0
      А вроде у нас есть противотанковые ракеты , не помню какие, но были такие , которые одной ракетой накрывали гектар . Такие на парашютах спускались кассеты вроде.
      1. не тот
        не тот Сегодня, 09:45
        0
        Об этом статья здесь была,если интересно
        https://topwar.ru/135971-samopricelivayuschiesya-boevye-elementy-spbe-spbe-d-i-spbe-k.html В Сирии применялось активно
      2. Аргон
        Аргон Сегодня, 09:53
        0
        Вроде вот https://topwar.ru/135971-samopricelivayuschiesya-boevye-elementy-spbe-spbe-d-i-spbe-k.html
  3. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 09:18
    0
    Война переходит в тяжёлую фазу.
    Соответственно надо готовить ДРГ для работы по тылам, поставляющим технику. Или бомбить эти тылы.
    Других вариантов нет.
    1. NG inform
      NG inform Сегодня, 09:40
      0
      Выбомбить нахрен Рейнметалл, в качестве мести за дедушек и парней на фронте.
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 09:23
    -1
    Манштейна укронацистам к Леопардам осталось прицепить и Дранг Нах Остен... похоже кто то на Банковой решил прокатиться по Красной Площади на Леопарде... обещали правда на Абрамсе... но сойдет и немецкая кошка.
  5. Joker62
    Joker62 Сегодня, 09:26
    -1
    В Киеве заявили о намерении сформировать бригаду немецких танков Leopard

    Вот на танковых дуэлей и пощелкаем этих "кошек" в бою!
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:28
    0
    А почему ни кто не рассматривает,что НАТО готовится к встречному удару,в случае нашего наступления.Что мы так и будем сидеть на занятых рубежах?
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 09:34
      +1
      Цитата: tralflot1832
      А почему ни кто не рассматривает,что НАТО готовится к встречному удару,в случае нашего наступления.Что мы так и будем сидеть на занятых рубежах?

      Ну почему же... у меня была такая мысль... но слишком поздновато начались поставки танков... времени у ВСУ катастрофически мало для формирования танковых ударных кулаков.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 09:42
        0
        С танками будет как с Пэтриотом,украинцы их будут только от грязи отмывать и эвакуировать.Немцы эвакуционные машины уже поставили.Тем более сегодня английские сми начали разгонять информацию об Апачах.
  7. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 09:30
    -1
    Бригада-три гада. на большее пока кошек не хватает. Ну и как тут войны не сравнивать? опять немецкий зверинец по русским черноземам катается.
  8. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 09:32
    0
    Ну будут допустим де юро танки переданы незаконно. Чем это отразится на дарителях? Немцы новых не продадут? Так американцы быстро абрашки сплавят, с ТО оставшиеся снимут?-так деньги и производство запчастей по п в минус уйдет. Возмущатся начнут немцы?-так их нищие украинцы как хотят имеют, и остольные тоже. Деньги в ес перестанут слать?-так тоже нет, иначе ес хана.
  9. ZIF122
    ZIF122 Сегодня, 09:43
    0
    Они понимают только силу! Запад пришел только к одной концепции-полный развал России,поэтому никакие переговоры не помогут а только увеличат наши потери!
  10. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 09:43
    +1
    я выскажу свое мнение, все решения по поводу передачи танков были приняты давно.. щас просто пытаются выставить это красиво и оказать на нас психологическое воздействие..
  11. Михаил Казаков
    Михаил Казаков Сегодня, 09:45
    -1
    Считать сколь там в гейропе всего вооружения и сколь "в теории" они могут бендерам передать - так себе аналитика. Это бывшее советское вооружение они передавали чотко и быстро - во первых зачем не нужно, как раз есть возможность перейти на новое НАТОвское,во вторых - в\на окраине под него есть и запчасти и снаряды, и обученный персонал.
    На любое же натовское оружие - мало того что нужно обучаться, но и ни снарядов не мат.тех базы - ничего под него нет. Как и опыта ведения боя на этих машинах. Мало того - даже если чтот и будет передаваться - то со складов старых модификаций (как я понимаю уровня T-72 без ДЗ). Отдавать новые строевые танки, тем более модернизированные до уровня 4+ (ДЗ, новые прицелы, активная КАЗ а ля нашего Афганита) - вообще не будут никогда, их у самих гейропчан хрен да маленько.
    Поэтому мрии что эта техника чтот там изменит - бред, как в свое время моления на джавелинии, байрактарии, хамерсии и семьсемь семии. С текущим раскладом (нет дальних ракетных комплексов - и не будет, нет штурмовой авиации - и не будет, нет эшелонированной современной системы пво - и не будет) ЛЮБЫЕ поставки ЛЮБЫХ танков и бтр какелам - ничего не изменят.
  12. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 09:53
    0
    Все смеются над запросами Украине, но они правы пару тысяч танков только в купе с тысячами БМП, хотя бы 500 арт систем, сотню химарсов тогда хохляндия реально может переломить и отбить Донбасс даже с той ПВО которая есть. Мало того что это дорого безумно, так а вдруг у украинцев найдутся запорожские казаки и захотят письмо но не султану а западу написать. Варварам в свое время тоже надоело племена дикие гонять и повернули оружие на хозяина, такую же сгнившую радужную римскую империю.