Немецкий дипломат призвал перевести экономику Европы на военные рельсы для помощи Украине

Украина вынужденно расходует в день такое количество боеприпасов, которое мы можем произвести только за полгода. Очевидно, что наши запасы закончатся

Рано или поздно у нас не останется выбора, кроме как поставлять больше современной, западной техники, если мы не хотим, чтобы Украина была побеждена