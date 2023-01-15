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Немецкий дипломат призвал перевести экономику Европы на военные рельсы для помощи Украине

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Немецкий дипломат призвал перевести экономику Европы на военные рельсы для помощи Украине

Европейскую экономику необходимо перевести на военные рельсы на фоне истощения арсеналов из-за помощи Украине. В ином случае поставки вооружений Киеву будут прерваны и Украина проиграет России, а этого допустить нельзя. С таким заявлением выступил бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.


Европа не рассчитывала на долговременный конфликт на Украине, в Брюсселе планировали, что совместная мощь Европы, оказывающей военную помощь Украине, а также санкции, задавят Россию и она будет вынуждена сложить оружие. Однако и экономика российская выдержала и армия снабжается по-полному. Российские арсеналы оказались более подготовленными к долговременному конфликту, в Европе просто нет такого количества боеприпасов, чтобы поддерживать Украину в течение длительного времени. По словам того же Ишингера, ВСУ в день использует снарядов больше, чем ВПК Европы способно произвести за полгода.

Украина вынужденно расходует в день такое количество боеприпасов, которое мы можем произвести только за полгода. Очевидно, что наши запасы закончатся

- заявил он.

Ишингер предлагает перевести экономику Европы на военные рельсы, чтобы производить как можно больше вооружений и боеприпасов, так как на старых запасах уже не продержаться. А допустить поражения Украины нельзя, это будет означать поражение США и Европы. Немецкий дипломат выступает за поставку Киеву западного вооружения, включая танки и самолеты, а также дальнобойные ракеты.

Рано или поздно у нас не останется выбора, кроме как поставлять больше современной, западной техники, если мы не хотим, чтобы Украина была побеждена

- добавил он.
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59 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:05
    +4
    Переход экономики на военные рельсы влечет значительное снижение уровня жизни.Готов западный налогоплательщик этому?
    1. Николай310
      Николай310 Сегодня, 10:10
      -10
      самое главное,что России такой переход не требуется...мы и так "щёлкаем как орешки"...

      или всё-таки требуется???
      1. sgrabik
        sgrabik Сегодня, 11:04
        +5
        Для нашего ВПК ускоренный переход на военные рельсы также крайне необходим, нужно срочно восстанавливать то, что было разрушено, закрыто и сокращено в результате так называемой "оптимизации", проведённой либеральными выродками, либерда принесла столько вреда для нашей армии и ВПК, сколько не принесли все санкции Запада вместе взятые, и эти скоты до сих пор всё ещё во власти, и всё ещё занимают руководящие посты.
        1. Злой 55
          Злой 55 Сегодня, 11:37
          +3
          По ходу для того, чтобы Европа перешла на "военные рельсы" против России, России ещё больше надо поставить в этом году в Гэйробу нефти, газа, металлов, сажи и много ещё чего важного и стратегически нужного.. hi Для того, чтобы они ещё качественнее помогали Укрофашистскому рейху в его недолгой жизни.
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 10:10
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Переход экономики на военные рельсы влечет значительное снижение уровня жизни.Готов западный налогоплательщик этому?

      Я, почему-то не сомневаюсь, что ради даже сдерживания России, англосаксы и романогерманцы пойдут на любые для себя ограничения и даже лишения. Историческая злоба зашкаливает. К этому нам нужно быть готовыми.
    3. svp67
      svp67 Сегодня, 10:11
      +7
      Цитата: dmi.pris1
      Готов западный налогоплательщик этому?

      А кто его сейчас спрашивает...
      глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.
      Чудны дела... Глава дипломатии ЕС ведет себя как министр обороны, поставки оружия оплачиваются из "фонда мира" ЕС... В Европе реально, что то не то твориться
      1. Сандор Клиган
        Сандор Клиган Сегодня, 10:39
        +1
        Цитата: svp67
        Чудны дела... Глава дипломатии ЕС ведет себя как министр обороны, поставки оружия оплачиваются из "фонда мира" ЕС... В Европе реально, что то не то твориться

        в том то и дело, что сами европейцы это заявляют....ну я бы понял если совместное заявление чиновников ес и сша, но тут............
      2. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 11:09
        +2
        Цитата: svp67
        Чудны дела... Глава дипломатии ЕС ведет себя как министр обороны, поставки оружия оплачиваются из "фонда мира" ЕС... В Европе реально, что то не то творится



        Они, бедненькие, думали, что Оруэлл это про нас, про СССР написал. И про Большого Брата, и про "двухминутки ненависти", и про всё остальное...
        Нет, это была не сатира на СССР. Это было предсказание ПРО НИХ.
        Обалдеваю - как он это предвидел?
        1. kulinar
          kulinar Сегодня, 11:55
          0
          Цитата: Zoldat_A
          Цитата: svp67
          Чудны дела... Глава дипломатии ЕС ведет себя как министр обороны, поставки оружия оплачиваются из "фонда мира" ЕС... В Европе реально, что то не то творится



          Они, бедненькие, думали, что Оруэлл это про нас, про СССР написал. И про Большого Брата, и про "двухминутки ненависти", и про всё остальное...
          Нет, это была не сатира на СССР. Это было предсказание ПРО НИХ.
          Обалдеваю - как он это предвидел?

          Мне его "Скотный двор"( Animal Farm) очень понравился.
          Читал в оригинале. Написано очень простым языком.
          И да,в Великобритании сейчас жить стало сложнее.
          Одна медицина чего стОит.
    4. marchcat
      marchcat Сегодня, 10:20
      +5
      "Блиц криг" не получился, вот и "подгорает" у запада. Наверняка пойдут на всё, ради уничтожения России и своего дальнейшего "процветания".
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 11:12
        +2
        Цитата: marchcat
        Наверняка пойдут на всё, ради уничтожения России и своего дальнейшего "процветания".

        Пойти-то могут.
        А вот дойдут ли?
        Сколько их уже, "ходоков" таких, было...
      2. sgrabik
        sgrabik Сегодня, 11:17
        +2
        Вот по этому нам нельзя расслабляться, нельзя всё это не замечать и пытаться игнорировать, нужно приложить максимальные усилия для развития и усиления возможностей нашего ВПК и соответственно всех видов наших Вооружённых Сил, срочно необходимо их качественное и количественное усиление и модернизация.
    5. Keer
      Keer Сегодня, 10:30
      +2
      Переход экономики на военные рельсы влечет значительное снижение уровня жизни
      И, одновременно ведёт к росту промышленности. Сша на ВМВ здорово подросли. Этот Ишингер сечет тему. Только, думаю Штаты, ломоть Европе не уступят.
    6. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 10:44
      +2
      Цитата: dmi.pris1
      Переход экономики на военные рельсы влечет значительное снижение уровня жизни.Готов западный налогоплательщик этому?

      Фрицы опять готовы под давлением англосаксов и евреев ..Главное чтобы против России ..Вот падлы опять немцев с русскими хотят стравить А сами англосаксы боятся черти ..Ну мы уже знаем ..Кто стравливает народы и наваривается на этом ..
      Доберемся мы Русские все же до"осиного гнезда" И чпокним вас !!!
    7. 2112vda
      2112vda Сегодня, 10:59
      +2
      Перевод экономики на военные рельсы это в первую очередь энергоснабжение промышленности, а вот тут есть, скажем так, некоторые неувязочки. За что боролись на то и напоролись.
  2. Николай310
    Николай310 Сегодня, 10:08
    -1
    не ври,депутат! время работает на Россию и точка
    1. Гуран33 Сергей
      Гуран33 Сергей Сегодня, 10:25
      +4
      Он не "депутат"-он просто высокопоставленный чиновник и назначение на такие посты ЕС как и снятие с них контролируется США, на народ ему плевать с высокой полки
    2. kaufman
      kaufman Сегодня, 11:46
      +3
      Расскажите как время на Россию работает , особенно с учётом эмбарго на Нефть и нефтепродукты, с учетом рекордно низких продаж газа ?
    3. kulinar
      kulinar Сегодня, 12:00
      +2
      Цитата: Николай310
      не ври,депутат! время работает на Россию и точка

      Таки извиняюсь спросить: а в чём это заключается?
      Пройдёт время и запад поставит на окраину танки,вертолеты ,дальнобойные ракеты,сброд со всех концов мира...
      Легче стане российским воинам?
      А это военное положение и мобилизация.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:10
    +3
    Вольфганг Ишингер.
    У этого тоже наверное предки ходили на Восток, раз такой воинственный в отношении России. Сколько же всякой мутной коричневой пены желающей поражения нашей стране всплыло по все Европе.
    допустить поражения Украины нельзя, это будет означать поражение США и Европы.
    А сами немецкие, французские, польские, прибалтийские и др. депутаты не желают с оружием в руках добиться "победы на поле боя"? Их утилизация пошла бы только на пользу Европе.
    1. Azim77
      Azim77 Сегодня, 11:38
      +1
      Иногда за показушной воинственностью стоят обычная трусость и страх. Если бы не было ЕС и НАТО, то наверняка такой ситуации, как сейчас не возникло бы. Именно стадное чуство некой общности вызывает у них обманчивое чувство силы, исключительности - все мы вместе несокрушимая сила против остальных по отдельности. По случаю неслучаю, надо ненадо - мы будем доказывать и демонстрировать это. И это превращается в манию - а давайте покажем нашу силу, ведь мы всесильны. Но как только встречается противник, который дает отпор - возникает истерия и осознание что они всего лишь стадо баранов, а не прайд львов.
    2. kulinar
      kulinar Сегодня, 12:03
      +1
      Цитата: rotmistr60
      Вольфганг Ишингер.
      А сами немецкие, французские, польские, прибалтийские и др. депутаты не желают с оружием в руках добиться "победы на поле боя"? Их утилизация пошла бы только на пользу Европе.

      Один латышский депутат Сейма воевал за укропитеков.
      Был ранен. Теперь герой на родине.
  4. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 10:17
    +7
    Жаль, что этому идиёту от немецкой дипломатии в голову не приходит мысль о том, что поражение украины, и как следствие поражение США, даст Германии, да и Европе в целом, редкую возможность для восстановления собственного суверенитета и независимости от матрасов.
    1. Попуас
      Попуас Сегодня, 10:24
      +3
      Им под мериканским сапогом тепло и уютно hi привыкли уже yes
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 11:18
        +4
        Цитата: Попуас
        Им под мериканским сапогом тепло и уютно hi привыкли уже yes

        1956 год, а как только что старина Бидструп нарисовал..
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 11:17
      +2
      hi!
      Цитата: Ныробский
      Жаль, что этому идиёту от немецкой дипломатии в голову не приходит мысль о том, что поражение украины, и как следствие поражение США, даст Германии, да и Европе в целом, редкую возможность для восстановления собственного суверенитета и независимости от матрасов.

      Чтобы додуматься до такой простой вещи, нужны мозги. Их наличие там не просматривается. Если бы было чем думать, то они не загнали бы себя в "газовую ловушку", пытаясь освободиться от "газовой зависимости". Уверен - если бы наглосаксы "Потоки" не взорвали, по ним и сейчас газ в Германию шёл бы. У денег нет национальности и Родины.
  5. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 10:18
    +3
    Немецкий дипломат призвал перевести экономику Европы на военные рельсы для помощи Украине

    Грузия после 14 прошедших лет до сих пор клизму помнит. А вот для Германии слишком много лет прошло, иммунитет ослаб, явно на очередную клизму нарываются.
  6. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 10:18
    -3
    А как вот Россия справляется без снижения уровня жизни и без перевода экономики на военные рельсы? ну да где-то оборонные заводы стали в три смены работать, так вроде все только рады этому. за деньги все же, а не взамен чего-то.
  7. Bingo
    Bingo Сегодня, 10:21
    +2
    Дык я за! Просто если переводить экономику на военные рельсы - это синоним уничтожения экономики вообще. Все для фронта, все для победы. А вот теперь представьте себе бюргера, вышедшего пивка попить с сосисками и узнавшего, что этого не продают и не производят, а бюргеру вообще на завод пора, что он без дела шляется? Гитлер в ВМВ и то на военные рельсы никак не раньше 43-го смог поставить Германию, попробовал бы раньше - одним взрывом в бункере не отделался.
    А эффективность этого сомнительна. ВПК в Европе и так уничтожен практически полностью, сразу, даже на военных рельсах - он никак не восстановится
    1. Keer
      Keer Сегодня, 10:39
      -3
      вышедшего пивка попить с сосисками и узнавшего, что этого не продают и не производят
      думаете в колбасных цехах и на пивоварнях начнут собирать еврофайтеры? Или немцы от мобилизуют пивоваров на фронт?
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 11:11
        0
        Цитата: Keer
        думаете в колбасных цехах и на пивоварнях начнут собирать еврофайтеры? Или немцы от мобилизуют пивоваров на фронт?

        Даже больше вам скажу, Дортмундская Боррусия с Мюнхенской Баварией - в армию пойдут, как в 40-х. Или если сильно повезет - на завод. А на стадионах склады будут, это и называется "военная экономика". Вот я поржу про 100-миллионные трансферы!
    2. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 11:06
      +3
      А вот теперь представьте себе бюргера, вышедшего пивка попить с сосисками и узнавшего, что этого не продают и не производят,
      ...да в принципе вопрос решаемый...идёшь на квартиру к какой нибудь фрау марте и покупаешь контрафактный шнапс...
    3. sgrabik
      sgrabik Сегодня, 11:29
      0
      Это всё так, но это не означает что нам нужно игнорировать все эти воинственные агрессивные заявления в наш адрес, шапкозакидательство ещё никому и никогда не приносило пользы, нам нужно приложить максимум усилий для усиления возможностей нашей армии, а это подразумевает максимальное усиление и модернизацию нашего ВПК, слишком уж много времени мы сокращали и "оптимизировали" свою армию, флот и предприятия ВПК, теперь крайне необходимо мощное и быстрое движение в обратном направлении.
  8. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 10:22
    +3
    Европа уже один раз переводила экономику на военные рельсы для борьбы с Россией. Кончилось это смертью 10 млн. немцев, штурмом рейхстага, денацификацией Европы и бреттон -вудскими соглашениями в результате которых доллар стал мировой валютой.
    Немцы хотят повторить?
    Только после этого территория Берлина окажется плоской и радиоактивной.
    1. Zug
      Zug Сегодня, 10:35
      0
      Немцы перевели экономику только в в середине 1943 года.До этого они как бы и так справлялись не плохо.Это кстати оч.весомый показатель.
      1. sgrabik
        sgrabik Сегодня, 11:32
        +2
        На них тогда работали предприятия почти всей Европы, или вы этого не знали???
        1. Zug
          Zug Сегодня, 11:46
          -1
          Ну по поводу"почти"не надо преувеличивать.Работали.Или Вы не знали что немцы воевали и в Норвегии,Франции,Битва за Британию с последующей битвой в атлантике(за войну немцы сделали более 1350 подлодок!) Мы не смогли осилить за войну 3 легких крейсеров!.Африка,1943 год-Италия,Франция 1944 год.Ит.д.Вы хоть масштабы и разницу представляете?В сентябре 1943 года немцы вывели из 12 воздушных эскадр в восточном фронте в Германию 5!Семи эскадр что осталось вполне хватало для бороьбы с ВС РККА.В Германии было собрано более 20! эскадр для борьбы с налетами союзной авиации.Представте если бы это все летало на восточном фронте?И про ленд лиз не забывайте.Одни поставки аккамуляторных батарей-44 комплекта спасли наши подлодки от простаивания у причалов в определенный момент войны.Про грузовики,что было нашей бедой я уже не говорю.У каждого своя помощь была.
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:22
    +3
    Маскировка ,это всё ради Украины!?А на самом деле хотят начать сами войну против нас и не только на Украине.
    1. Хронос
      Хронос Сегодня, 12:18
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Маскировка ,это всё ради Украины!?А на самом деле хотят начать сами войну против нас и не только на Украине.

      Это бывший дипломат)) Таких и у нас на ТВ хватает. Но что характерно, он прямо называет причины, по которым хххлам дают оружие. И там нет и зерновых сделок, ни договорняков. Все просто: если с тем, что есть хххлы не побеждают, надо дать больше. Все. Они не смотрят на наши красные линии, на нашу реакцию. Нет разгрома нашей армии - дают хххлам ещё.
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:26
    +4
    Немецкий дипломат призвал перевести экономику Европы на военные рельсы для помощи Украине
    . Понятно, у недобитков взыграло!
    Ещё одну мировую войнушку устроить захотелось...
    К тому все и идёт!
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 10:39
      +2
      Цитата: rocket757
      Немецкий дипломат призвал перевести экономику Европы на военные рельсы для помощи Украине
      . Понятно, у недобитков взыграло!
      Ещё одну мировую войнушку устроить захотелось...
      К тому все и идёт!

      hi
      Как обычно, дипломаты громко предлагают другим встать на рельсы, тем более военные, а сами потом идут в привокзальный ресторан и за рюмкой коньяка пишут рекомендации, как с этих военных рельс не улететь под откос.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 10:45
        +4
        Общий политический курс государства задают политики... в данном, конкретном случае, совсем не свои, указания приходят из за океяна! Местные под них подстраиваться, как могут...
        Большой босс сказал лягушка, они теперь прыгать и квакать будут без остановки.
  11. svan26
    svan26 Сегодня, 10:32
    +2

    - "Рано или поздно у нас не останется выбора, кроме как поставлять больше современной, западной техники, если мы не хотим, чтобы Украина была побеждена"
    Интересно, понимает ли бывший глава конференции по безопасности, перед каким выбором он призывает поставить крупнейшую ядерную державу мира?! Каким образом он планирует ее победить оказанием помощи самой бедной стране Европы. Они живут в мифах своего сознания и не видят реальной картины.
    Или все понимают. Просто цинично делают свою работу...
    1. agond
      agond Сегодня, 10:39
      +3
      Наверное пора подумать о полном прекращении поставок газа , нефти , удобрений в европу
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 10:42
      +2
      Цитата: svan26
      Или все понимают. Просто цинично делают свою работу...
      Вы сами и отвечаете на этот вопрос
      Цитата: svan26
      Они живут в мифах своего сознания и не видят реальной картины.

      Вот что с ними делает "животворящая" западная пропаганда yes
  12. БойКот
    БойКот Сегодня, 10:36
    +2
    Как в той песне "чему нас жизнь учит? А ничему она не учит." С таким руководством Европе кроме тотального краха ждать нечего. Меня лично беспокоит ещё одна цитата: "Россия умеет выигравать войны, но не умеет выигрывать мир" Что будет потом?
  13. Fantazer911
    Fantazer911 Сегодня, 10:38
    0
    Даа, вот истинное лицо гейропы, не до давили наши деды не есть коричневую, недодавили, память видимо короткая!
    1. sgrabik
      sgrabik Сегодня, 11:39
      +1
      Вот Бандеровских уб-люд-ков действительно не добили, да ещё глупый самодур, Хрущев, повыпускал всех этих выродков - бандерлогов из лагерей, простив их и полностью их реабилитировав, как всегда наши излишние мягкость, гуманность и милосердие обернулись в конечном итоге против нас.
  14. HAM
    HAM Сегодня, 10:39
    +3
    Фрицы явно соскучились по эрзац-хлебу с эрзац-мармеладом и эрзац-валенкам....
    Только этим "бывшим" такое не грозит у них тёплые места и хлеб с маслом уже подготовлены...
    1. Ватервейс 672
      Ватервейс 672 Сегодня, 12:07
      +2
      Да, обувка зимняя у немцев
      "впечатляет", особенно в первую военную зиму. Одно преимущество перед нашими валенками - лошадей можно было кормить такой обувью, есть и такие фото.
  15. Alex242
    Alex242 Сегодня, 10:40
    0
    [
    i]Ишингер предлагает перевести экономику Европы на военные рельсы, чтобы производить как можно больше вооружений и боеприпасов, так как на старых запасах уже не продержаться. А допустить поражения Украины нельзя, это будет означать поражение США и Европы.[/i]

    ну посмотрим ка это у них получится....
    1. sgrabik
      sgrabik Сегодня, 11:51
      0
      На это не смотреть надо, а срочно готовиться к этому, нам тоже необходимо очень многое сделать для усиления нашей армии и флота, тридцать лет мы их сокращали и "оптимизировали", а теперь настало время срочно укреплять, развивать и усиливать.
  16. Рядовой СА
    Рядовой СА Сегодня, 10:45
    +1
    Ну ... пусть немецкий дипломат про Ялмара Шахта вспомнит .Рейхсминистра экономики...
  17. seamen2
    seamen2 Сегодня, 10:48
    +3
    *пушки вместо масла*? оный Вильгельм уверен, что немцы те же. как в эпоху Вильгельмцайт. блаженный, однако.
  18. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 10:56
    0
    Давайте в первом акте повесим ружье на стенку. Правда до третьего акта можно не дожить.
  19. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 11:17
    0
    Население никто никогда не спрашивал, это мы почему то верим что запад для людей, проклятые годы перестройки сломали людям адекватность восприятия обстановки. К сожалению америкосы развалятся, в лучшем случае без ядерной войны, но мир разрушен будет основательно, поэтому перейдут на военные рельсы и т.д. наши бояре как и при стояние на угре ещё верят что можно договориться. К сожалению в нашей элите много неучей не знающих основ политэкономии, начальство почти всегда берет не умом а нахальностью и лизанием. А если бы знали то понимали что овца никогда недоговориться с волком, выживет если только станет бешеной и поломает волка своими ногами, в природе и а нашей истории случаи такие есть.
  20. 28-й регион
    28-й регион Сегодня, 11:41
    0
    А допустить поражения Украины нельзя, это будет означать поражение США и Европы. Немецкий дипломат выступает за поставку Киеву западного вооружения, включая танки и самолеты, а также дальнобойные ракеты.

    Если это произойдет то действительно придется по местам принятия решений наносить удары.
  21. Sith
    Sith Сегодня, 11:46
    +1
    Военные рельсы - ещё большие ущемления всея и всех + ради прибыли ВПК ...которая пока очень иллюзорна ... особенно именно европейского ВПК
  22. Andron78
    Andron78 Сегодня, 12:38
    0
    Нужно попробовать) думается что такой перевод станет началом развала Евросоюза.