Немецкий дипломат призвал перевести экономику Европы на военные рельсы для помощи Украине

Европейскую экономику необходимо перевести на военные рельсы на фоне истощения арсеналов из-за помощи Украине. В ином случае поставки вооружений Киеву будут прерваны и Украина проиграет России, а этого допустить нельзя. С таким заявлением выступил бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.
Европа не рассчитывала на долговременный конфликт на Украине, в Брюсселе планировали, что совместная мощь Европы, оказывающей военную помощь Украине, а также санкции, задавят Россию и она будет вынуждена сложить оружие. Однако и экономика российская выдержала и армия снабжается по-полному. Российские арсеналы оказались более подготовленными к долговременному конфликту, в Европе просто нет такого количества боеприпасов, чтобы поддерживать Украину в течение длительного времени. По словам того же Ишингера, ВСУ в день использует снарядов больше, чем ВПК Европы способно произвести за полгода.
Украина вынужденно расходует в день такое количество боеприпасов, которое мы можем произвести только за полгода. Очевидно, что наши запасы закончатся
- заявил он.
Ишингер предлагает перевести экономику Европы на военные рельсы, чтобы производить как можно больше вооружений и боеприпасов, так как на старых запасах уже не продержаться. А допустить поражения Украины нельзя, это будет означать поражение США и Европы. Немецкий дипломат выступает за поставку Киеву западного вооружения, включая танки и самолеты, а также дальнобойные ракеты.
Рано или поздно у нас не останется выбора, кроме как поставлять больше современной, западной техники, если мы не хотим, чтобы Украина была побеждена
- добавил он.