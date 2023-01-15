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На Украине замечены бронеавтомобили Panthera T6 производства компании MSPV из ОАЭ

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На Украине замечены бронеавтомобили Panthera T6 производства компании MSPV из ОАЭ

Партия бронеавтомобилей Panthera T6 была поставлена на Украину в конце декабря 2022 года, и вот теперь данная бронетехника появилась на вооружении ВСУ. Первые фотографии легкого бронетранспортера Panthera T6, а именно так классифицируется в ОАЭ данная машина, появились на украинских интернет-ресурсах.


По имеющейся информации, бронемашины поступили на вооружение 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которая ранее вооружилась словенскими танками М-55S. Бригада была сформирована после начала российской спецоперации, сначала как батальон и даже приняла кратковременное участие в боевых действиях на Донбассе, после чего была выведена в тыл. В настоящее время 47-я бригада находится на севере Харьковской области и готовится к боям с российской армией.

Какое количество бронемашин получила Украина, не сообщается, известно, что партия броневиков прибыла на Украину в декабре. Причем страна, закупившая бронетехнику и поставившая ее ВСУ также не раскрывается. Техника пришла уже в украинском пиксельном камуфляже, т.е. бронемашины изначально предназначались Киеву, в ВСУ только нанесли на технику белые кресты и все. По некоторым данным, Киев получил около десятка Panthera T6.

Легкий бронетранспортер Panthera T6 разработан компанией Minerva Special Purpose Vehicles (MSPV), головной офис которой базируется в Дубае ОАЭ. Производство налажено как Эмиратах, так и в Турции. Броневик базируется на шасси Toyota Land Cruiser 79-серии, установлен 4-литровый V6 двигатель, постоянный полный привод, коробка передач ручная. Вмещает восемь человек: водитель и командир спереди, сзади шесть десантников в полной боевой экипировке. В базовом варианте вооружения не имеет, но можно установить пулемет или легкий боевой модуль. Бронирование противопульное.
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13 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 11:05
    +1
    Пантеры, леопарды, и прочие кошки, история идет по спирали. Но если в первый раз это трагедия, то во второй фарс. зеленский на гитлера не тянет-клоун-наркоман, но войну все таки замутить смог. Надеюсь и конец ему будет такой же позорный-отравится в страхе крысиным ядом в своем сыром бункере покинутый сбежавшим прихлебателями...
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 11:46
      +1
      На Украине замечены

      ха ха ха Помнится Хамеры были замечены ,еще в 2015-м Где они сейчас ? Вальцман их прям в балоны целовал с пистолетом на ноге ..

      Где они все в песочной раскаски ?
  2. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 11:08
    +3
    Вот то как финнам в 1939 году весь мир помогал, так и сейчас на Украине, какой только военной техники нет.
    А вот после окончания СВО приползут и будит плакаться, это не мы, это нас заставили...
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 11:19
      +1
      в ВСУ только нанесли на технику белые кресты
      Это обозначили куда целиться !
    2. donavi49
      donavi49 Сегодня, 11:23
      0
      А Испанию игнорируем? Там тоже не только СССР вс Италия/Германия, а даже американские интербригады были.



      Ну, опять же можно вспомнить Корею - где с одной стороны войска ООН включая Тайланд и Турцию, а с другой Китай-СССР.

      ну и т.п. Ангола - ЮАР, Заир, Марокко, Франция и внезапно Китай с одной стороны и СССР, Куба, Югославия и Бразилия с другой.

      Да каждая вторая война в мире происходит по такому принципу, еще с античности. Толку тут удивляться?
  3. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 11:21
    +3
    Там уже каждой твари по паре … этакий ковчег военной техники … без шансов пережить потоп)))
  4. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 11:22
    0
    Бизнес ничего личного, одни заплатили другие сделали, для конструкторов отличная возможность по доработке изделий.
  5. михаилл
    михаилл Сегодня, 11:25
    -1
    Измельчали нынче "Пантеры". Раньше были крупнее.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:29
    0
    Производство налажено как Эмиратах, так и в Турции... страна, закупившая бронетехнику и поставившая ее ВСУ также не раскрывается.
    Так Турция и поставила, чего голову ломать. БПЛА поставляли, свои бронеавтомобили поставляли, от поставки кассетных боеприпасов пока отнекиваются, но очевидно настоящая правда скоро всплывет. Да и честно говоря сегодня уже не важно кто поставил, важно, что они на Украине и воюет против нас.
  7. svan26
    svan26 Сегодня, 11:32
    -1
    - "Броневик базируется на шасси Toyota Land Cruiser 79-серии, установлен 4-литровый V6 двигатель,"
    Хорошая платформа. Все лучшее детям! Опять же обслуживать на фирменных станциях Toyota можно. Интересно , японцы давали разрешение?
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:38
    -1
    Меня честно удивляют комментаторы,почему не давят на звёздочку оставляя коментарии под статьёй?
    1. rotmistr60
      rotmistr60 Сегодня, 12:10
      +1
      почему не давят на звёздочку
      Это вы про "звезду", которая "Важно"? А если не важно тогда как? Раньше статье можно было поставить (+) или если не нравится (-) и это было ясно и понятно.
    2. DKuznecov
      DKuznecov Сегодня, 12:24
      +1
      почему не давят на звёздочку

      Статья никем не подписана, источник не указан.
      Анономка или копипаста с другого издания.
      Кому там звездочку ставить ?