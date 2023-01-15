Британская пресса: Лондон планирует поставить Киеву ударные вертолеты Apache с ракетами Hellfire

Британское правительство решило не останавливаться на поставке Украине только танков Challenger 2 и самоходных артиллерийских установок AS90, в планах Лондона поставить Киеву ударные вертолеты Apache. Об этом пишет Mirror.
Британское издание ссылается на неназванный источник в оборонной сфере, который и сообщил о планах Минобороны Соединенного королевства поставить Украине ударные вертолеты Apache. По его словам, речь идет о четырех машинах, большее количество Британия не потянет. В Лондоне надеются, что данная поставка покажет другим членам НАТО, как необходимо действовать, поскольку для того, чтобы оказать какое-либо воздействие на российскую армию, нужно гораздо больше вертолетов.
Apache изменит правила игры. Танки прибудут первыми, и потребуется некоторое время, прежде чем вертолеты смогут быть развернуты. Другие члены НАТО теперь последуют их примеру
- сообщает издание.
О сроках поставки вертолетов пока ничего неизвестно, но судя по публикации, это случится нескоро. Вертолеты планируется поставить на Украину вместе с ракетами Hellfire, чтобы они поддержали "отчаянную борьбу" с "российскими захватчиками". При этом на Украину отправится модификация вертолета, которая применялась в Афганистане.
Ранее канцелярия премьер-министра Риши Сунака распространила сообщение, что в "ближайшее время" отправит Киеву 14 танков Challenger 2 и примерно 30 155-мм самоходных гаубиц AS90. Лондон намерен "изменить правила игры" поставками новых вооружений. Британцы планируют, что поставки новой техники помогут ВСУ переломить ситуацию на поле боя.