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Британская пресса: Лондон планирует поставить Киеву ударные вертолеты Apache с ракетами Hellfire

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Британская пресса: Лондон планирует поставить Киеву ударные вертолеты Apache с ракетами Hellfire

Британское правительство решило не останавливаться на поставке Украине только танков Challenger 2 и самоходных артиллерийских установок AS90, в планах Лондона поставить Киеву ударные вертолеты Apache. Об этом пишет Mirror.


Британское издание ссылается на неназванный источник в оборонной сфере, который и сообщил о планах Минобороны Соединенного королевства поставить Украине ударные вертолеты Apache. По его словам, речь идет о четырех машинах, большее количество Британия не потянет. В Лондоне надеются, что данная поставка покажет другим членам НАТО, как необходимо действовать, поскольку для того, чтобы оказать какое-либо воздействие на российскую армию, нужно гораздо больше вертолетов.

Apache изменит правила игры. Танки прибудут первыми, и потребуется некоторое время, прежде чем вертолеты смогут быть развернуты. Другие члены НАТО теперь последуют их примеру

- сообщает издание.

О сроках поставки вертолетов пока ничего неизвестно, но судя по публикации, это случится нескоро. Вертолеты планируется поставить на Украину вместе с ракетами Hellfire, чтобы они поддержали "отчаянную борьбу" с "российскими захватчиками". При этом на Украину отправится модификация вертолета, которая применялась в Афганистане.

Ранее канцелярия премьер-министра Риши Сунака распространила сообщение, что в "ближайшее время" отправит Киеву 14 танков Challenger 2 и примерно 30 155-мм самоходных гаубиц AS90. Лондон намерен "изменить правила игры" поставками новых вооружений. Британцы планируют, что поставки новой техники помогут ВСУ переломить ситуацию на поле боя.
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58 комментариев
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  1. andrewkor
    andrewkor Сегодня, 11:44
    +4
    Мелкобритания ,как всегда , загребает жар чужими руками!!
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 11:55
      +5
      Англичанка гадит и жутко боится России !!
      Мы к вам придем ,в качестве ИРА и Шотландии !!
      И отомстим за ВСЕ ! soldier
      1. инженер74
        инженер74 Сегодня, 12:01
        +2
        Кстати, надо аккуратно вбросить инфу, что ЧВК "Вагнер", на секретном полигоне, отрабатывает высадку с моря и штурм с зачисткой Лондона wassat Тогда вероятные "партнёры" задумаются, что поставлять, а что у себя оставить wink
        Кроме шуток, только создание аналогичных и адекватных угроз вероятным "партнёрам" помешает эскалации конфликта.
        1. Mitroha
          Mitroha Сегодня, 12:33
          +2
          Цитата: инженер74
          ЧВК "Вагнер", на секретном полигоне, отрабатывает высадку с моря и штурм с зачисткой Лондона

          Надо закинуть инфу, что ЧВК "Вагнер" запретили посещать радиоактивные поля, Лондон, в том числе..... Вот тогда, они может быть, задумаются
      2. Николай310
        Николай310 Сегодня, 12:08
        +1
        самому-то не смешно? если со скоростью взятия соледаров по 3-4 месяца вы к Ла-Маншу выйдете к 5000-му году...может хватит щёки надувать и пукать в лужи? не 25-е февраля 2022-го года на дворе...скоро СВО уже год...придёт он...своими делами надо разобраться,РФ ещё Донбасс(и не только восстанавливать)...

        и да,шотландцы не такие дураки,чтобы просто так рушить общий рынок,связи и т.д...там всё на тоненького с этой независимостью. в 2014-м году без вашей помощи референдум уже был и сторонники независимости проиграли
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 12:24
          -4
          Пивал я с шотландцами не один раз,мужики классные.За рамкой чая ,говорят одно.А если касается Англии совсем другое.Им хочется чтобы они были главными в Англии.Они не покорный народ,потомки викингов.Но их жёстко разбавляют.Уже писал,в Эдинбурге бухал в семейном баре с 6 семейными парами ,а на заднем плане была сама Джоан Роулинг в её тяжёлые времена.Всё забыли,пропала Шотландия.
        2. Mitroha
          Mitroha Сегодня, 12:35
          +4
          Цитата: Николай310
          если со скоростью взятия соледаров по 3-4 месяца вы к Ла-Маншу выйдете к 5000-му году...

          А вы, пятачки, закончитесь к 2024. Подумайте об этом
    2. голос_разуma
      голос_разуma Сегодня, 12:17
      -3
      Раньше мелокбритты сипаям мушкеты давали, чтоб те за их интересы воевали. Теперь вот вот по нескольку единиц разного вооружения. Причем явно не сигающего никакого влияния на ход боевых действий. Получат только антирекламу своего вооружения и репутационные потери. Ну и в случае война за Фолькленды с Аргентиной сами же ослабляют свой арсенал. А мы возьмём и аллигаторов Аргентине поставим. Или ми -24 какие-нибудь...А лучше ПВО, чтоб сбивать "апачей"
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:46
    0
    Взлететь и повыпендриваться на Апаче ,любой пилот винтокрыла сможет на Украине.А как быть с пилотом оператором вооружений.Там может и шотландец оказаться .Зарплата будет не хилая.
    1. АВП 518
      АВП 518 Сегодня, 12:35
      0
      Будучи самым техническим продвинутым вертолетом в мире, "Апач" был также самым тяжелым для управления в полете. Отбор для восемнадцатимесячного курса переподготовки был еще более суровым чем отбор в спецназ. Из 800 пилотов Армейского Воздушного Корпуса только двадцать четыре могли войти в элиту корпуса, шесть эскадрилий, получивших на "Апачи", в течение года - 3-процентные сливки из всех пилотов британской армейской авиации. Отбоя от кандидатов не было, инструктора могли бы получить вдвое больше, если бы хотели. Но планка требований не могла быть снижена, или пилоты начали бы валиться с ног.
      Подготовка каждого пилота "Апача" с нуля стоит 3 миллиона фунтов (только изготовленный для каждого индивидуально шлем стоит 22,915 фунтов). Первые шесть месяцев отводилось на изучение машины и управления ей, следующие шесть, как воевать на ней и только после шести последних месяцев пилот считался готовым идти в бой. И это в том случае, если вы уже были полностью квалифицированным, прошедшим боевую подготовку армейским пилотом вертолета. Если нет, то вам требовалось еще четыре месяца подготовки в наземной школе и обучения полету на машинах с неподвижным крылом в школе Королевских ВВС в Баркстон Хез, шесть месяцев обучения полетам на вертолетах в школе Королевских ВВС в Шоубери, полгода обучения тактических воздушных полетов в школе Армейской авиации и наконец шестнадцать недель курса Выживания, Уклонения и Сопротивления допросу, любезно представленного самым энергичным учебным штатом Корпуса Разведки. Всего три года.
      "Я надеюсь, что это не будет так же жестоко, как у вас с янки" - сказал я Билли в первый день. Он улыбнулся.
      Это была самый трудная вещь из всего, что я делал или когда-либо буду делать. Многие из лучших пилотов, которых я знал, не смогли закончить курс переподготовки на "Апач". Кранчи был инструктором в течение двенадцати лет. Он потерпел неудачу. Пол был шефом-инструктором для всего полка и он потерпел неудачу. Мак был пилотом из демонстрационной группы "Синие орлы" и в ее составе стал кавалером Ордена Британской империи. Он тоже потерпел неудачу.
      Почему эта машина была так требовательна к своему хозяину? Вкратце: из-за невообразимой потребности в многозадачности. Полет на "Апаче" в бою походил на игру с Xbox, Плейстейшн и "Chess master" одновременно - при поездке на самых больших американских горках в "Мире Диснея". Американские исследователи выяснили, что только очень небольшой процент человеческих мозгов мог сделать одновременно все необходимое для управления этой машиной.
      Информационная перегрузка была самой большой проблемой. По крайней мере, десять новых событий должны были быть зарегистрированы, обработаны и приняты во внимание каждые несколько секунд, что вы находились в кабине. На нас постоянно обрушивалась новая информация - от полетных приборов, радиообмена на четырех радиочастотах одновременно, внутреннего интеркома, систем наведения оружия, защитной системы и радара "Лонгбоу".
      Помимо этого, были и события снаружи кабины. Мы должны были знать положение своего ведомого, местоположение других вертолетов и самолетов союзников, отмечать положение вспышек от огня стрелкового оружия на земле, помнить позиции дружественных наземных сил и вести визуальное наблюдение за целью.
      И все это было не в течение минуты-другой, но три часа без перерыва. Упусти один жизненно важный элемент и вы убили себя и своего второго пилота разом.
      Американские пилоты называли полет на "Апаче" скачками на драконе. Если вы допускали ошибку или раздражали машину, она оборачивалась и кусала вас. Хладнокровие было еще более важным, чем пара хороших глаз и ушей - способность не паниковать, что бы ни случилось, это то, что от вас требовалось.
      Второй большой проблемой, была физическая координация. Полет на "Апаче" почти всегда означал, что руки и ноги будут делать четыре разных вещи одновременно. Даже наши глаза должны были научиться работать независимо друг от друга.
      Монокль сидел постоянно напротив нашего правого зрачка. Дюжина различных значений приборов по всей кабине проецировались в него. По щелчку кнопки, диапазон других значений также мог быть выведен в зеленом мерцающем свете в виде символов, дублирующее изображение с камер TADS или PNVS и цели с радара "Лонгбоу".
      Монокль оставлял левый глаз пилота свободным, позволяя смотреть вне кабины, спасая ему несколько секунд, на которые он мог бросить взгляд вниз, а потом снова на приборы; секунды, которые могли означать разницу между вашей смертью и смертью врага.
      Новые пилоты страдали ужасными головными болями, поскольку левый и правый глаз конкурировали за доминирование. Они начинались в течение нескольких минут, задолго до взлета. Если бы кто-то признался в них, он был бы немедленно отчислен инструктором, так что никто из нас этого никогда не делал. Вместо этого вы должны были "мобилизоваться" и продолжить.
      Когда глаза стали за недели и месяцы приспосабливаться, головные боли стали возникать все позже. Через год они исчезли совсем. Но через несколько недель они вернулись снова, при необходимости высокой концентрации - при полетах на низких высотах, в общем строю, при плохой погоде, пролетах под опорами, поиске и заходе на врага.
      Мне потребовалось два года, чтобы научиться "видеть" должным образом - как видишь в мире "Апача". Я как-то снял свое лицо видеокамерой в полете, в порядке эксперимента. Мои глаза двигались независимо друг от друга, словно у одержимого.
    2. vovochkarzhevsky
      vovochkarzhevsky Сегодня, 12:37
      0
      Всё как раз наоборот. Вооружение там на сержантский уровень рассчитано. А вот с пилотированием засада будет.
  3. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 11:47
    -1
    Техника без операторов и экипажей не работает сама по себе. Где свидомые возмут столько хорошо подготовленных танкистов, пилотов вертолетов и их стрелков и т.д. ??? С Западной техникой обращаться это не на Т62 за полмесяца натаскать. Отправят новых гусей??
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 11:51
      +2
      Цитата: Nexcom
      Техника без операторов и экипажей не работает сама по себе. Где свидомые возмут столько хорошо подготовленных танкистов, пилотов вертолетов и их стрелков и т.д. ??? С Западной техникой обращаться это не на Т62 за полмесяца натаскать.

      Так с самого начала конфликта по всей Европе стали расти как грибы после дождя лагеря подготовки военнослужащих ВСУ, вот похоже и вертолётчики уже выходят на финишную прямую
      1. FoBoss_VM
        FoBoss_VM Сегодня, 12:18
        +5
        Артамонов еще в августе говорил что на базе Рамштайн уже тогда готовили экипажи на леопарды и пилотов на ф16 . Вполне возможно и на апачи. Доигрались в толерантность. Запад шаг за шагом проверял пороги дозволенного , Путин никак не реагировал. И вот результат .. Если по началу они очуовали даже стрелковое передавать , шла только медицина и снаряга то спустя год войны уже не стесняясь заявляют об танках и авиации . Думаю этим дело не ограничится если Путин не предпримет явных шагов для пресечения оного
        1. Хронос
          Хронос Сегодня, 12:24
          +1
          Цитата: FoBoss_VM
          Артамонов еще в августе говорил что на базе Рамштайн уже тогда готовили экипажи на леопарды и пилотов на ф16 . Вполне возможно и на апачи. Доигрались в толерантность. Запад шаг за шагом проверял пороги дозволенного , Путин никак не реагировал. И вот результат .. Если по началу они очуовали даже стрелковое передавать , шла только медицина и снаряга то спустя год войны уже не стесняясь заявляют об танках и авиации . Думаю этим дело не ограничится если Путин не предпримет явных шагов для пресечения оного

          Да не проверяют они никаких порогов дозволенного. Бросьте эти глупости. Критерий для поставок один: если хххлы не побеждают с тем, что есть, надо дать больше. Если что-то не дают, то потому, что пока не могут, или хххлы не могут освоить. Наша реакция им неинтересна изначально. Единственный ограничитель, чтобы не было ядерной войны. Сейчас пошли натовские танки, потому что польские и чешские Т72 заканчиваются. А вертолеты пойдут, потому что хххлы почти без авиации. Ударных вертолетов так вообще не имеют. Все просто.
        2. Qas
          Qas Сегодня, 12:37
          +1
          Ну почему же Путин не реагировал? Вон, Лавров регулярно заявлял "озабоченности" по разным поводам...
          Помните Маугли Киплинга? Аккела промахнулся, Акелла промахнулся... Вот и наш Акелла(ВВП) уже не тот, его уж не боятся... Акелле нужно на покой...
    2. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 11:55
      +2
      Где свидомые возмут столько хорошо подготовленных танкистов, пилотов вертолетов и их стрелков и т.д.

      Так их подготовили заранее до того как официально объявить о поставках ведь война уже идёт почти год. А ещё есть "добровольцы" из нату которые не прочь повоевать за вознаграждение.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 12:01
        0
        Рано или поздно свидомиты должны будут столкнуться с нехваткой ЛС. Это не прямо сейчас и возможно не в этом году. Но это будет.
        1. частное лицо
          частное лицо Сегодня, 12:35
          0
          Рано или поздно свидомиты должны будут столкнуться с нехваткой ЛС.

          Зря надеетесь у них не намного численность населения меньше чем у нас ,зато уже сей час немало разношёрстного сброда воюет на их стороне. Вот кто поможет нам?
    3. Gromit
      Gromit Сегодня, 12:19
      +3
      Если допустить, что Минские соглашения были лишь прикрытием подготовки к войне, то несомненно стоит допустить, что переобучение украинских военных на натовскую технику ведётся уже несколько лет.
    4. vovochkarzhevsky
      vovochkarzhevsky Сегодня, 12:40
      0
      Техника без операторов и экипажей не работает сама по себе. Где свидомые возмут столько хорошо подготовленных танкистов, пилотов вертолетов и их стрелков и т.д. ??? С Западной техникой обращаться это не на Т62 за полмесяца натаскать. Отправят новых гусей??


      Откуда такая уверенность что западная техника более сложная и совершенная?
  4. ximkim
    ximkim Сегодня, 11:47
    0
    Ставки поднимаются.
    Так как война будет длится ещё год , и до фантонов дело дойдёт.
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 11:54
      +2
      Цитата: ximkim
      Ставки поднимаются.
      Так как война будет длится ещё год , и до фантонов дело дойдёт.

      А там и Ф-16, Атамиксы, и прочие военные прелести
  5. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 11:48
    0
    4 вертолета, как провокация в адрес штатов на поставку авиации.
  6. Оптимус_Прайм
    Оптимус_Прайм Сегодня, 11:50
    0
    А что и когда пошлют, когда закончатся укровоины? Может пора в открытую против России? так запад хоть "сохранит лицо". Или это так нарочно, когда выбьют последних укровояк тогда и абрамсы пойдут и корабли?. И главное помощь прийдёт только уже поздно будет)))). Бедняжки так хотят чужими руками Россию победить что начинают в это верить!!!
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 11:50
    +3
    Да ударьте Вы уже по Киеву так, чтобы вылетели стекла на Даунинг стрит.
  8. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 11:51
    -1
    это не изменит наши цели, опять попытка психологически повлиять на население. 4 шт, ну точно не сделают погоды, даже при условии того что еще будут поставлены от других стран, это не означает что мы должны расслабится но и перенапрягаться не стоит. идет война..
    1. Николай310
      Николай310 Сегодня, 12:02
      -4
      на диванах перенапрягаться точно не стоит...а вот Герасимову и Ко стоит задуматься...если есть чем...
  9. kaufman
    kaufman Сегодня, 11:51
    +1
    Ну вот и это окошко открылось.. теперь и бронетехника и вертолеты. Видимо к апрелю все это прибудет и персонал обучат. Танки , САУ , вертолеты.
    1. Николай310
      Николай310 Сегодня, 12:00
      -5
      а там и до самолётов дело скоро дойдёт...если реакции не будет. а её естественно от "любителя переговоров" не будет
  10. ВАШ
    ВАШ Сегодня, 11:53
    +3
    30 самоходок это не просто неприятно, это будет чувствительно. 4 вертолета это не о чем. За ними сразу охоту откроют или будут как пэтриоты в глубине страны показывать "чудеса" пилотирования.
    1. Николай310
      Николай310 Сегодня, 12:00
      -4
      4 вертолёта,как и первые партии иностранных танков-это пробный шар...несколько месяцев назад даже разговоров про танки не было,мол не хотим втягиваться...

      но жесты добрых воль,зерновые сделки,перегруппировки согласно опережению плана и днепровский драп "армагеддона" своё дело сделали...Россия продолжает демонстрировать слабость.а слабых бьют
  11. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:54
    +1
    в планах Лондона поставить Киеву ударные вертолеты Apache
    О как индус по рождению при британской власти раздухарился. От танков и САУ уже перешел к вертолетам. Неровен час заговорит и о тактическом ЯО.
    Apache изменит правила игры
    Может вернемся к марту прошлого года и вспомним, что уже пыталось "изменить правила игры": "Джавелины", "Байрактары", три 7, "Хаймерсы", танки.. И вот теперь Apache точно принесет "победу". Как бы вместо "победы" не случился казус от российского ПВО. Экипажи уже начали готовить или своих пошлете? Там у вас принц Гарри хвастался, как в Афгане воевал. Англичане просто начинают беситься от своего бессилия отсюда и такие заявления одно за другим.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 11:58
      0
      Скоро появится укросекта почитателей Апачей, начнут детей Апачами называть, иконы малювать станут.....
    2. Gromit
      Gromit Сегодня, 12:22
      +2
      "Может вернемся к марту прошлого года и вспомним, что уже пыталось "изменить правила игры": "Джавелины", "Байрактары", три 7, "Хаймерсы", танки.. "

      Вернуться можем, заодно вспомним что СВО идёт согласно плану, исключительно силами контрактников.
  12. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 11:55
    0
    Британская пресса: Лондон планирует поставить Киеву ударные вертолеты Apache с ракетами Hellfire

    А свой дряхлый авианосец Лондон Киеву поставить не хочет?
    Скорее всего пока не наступило время, аппетит приходит во время еды.
  13. Николай310
    Николай310 Сегодня, 11:57
    -6
    а как ура-патриотическая общественность веселилась над уходом Бориса Джонсона...ну что,без Джонсона поддержка Украины снизилась???

    хватит жить надеждами на чудо со стороны Запада. никто не даст нам избавленья. победить можем только САМИ
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 12:14
      0
      Да ладно, многие надеялись что Лизка будет куролесить подольше... хотя, тех кто в теме, думает, они сразу и говорили, что один фиг, лучше не будет ни в чем и никогда. Кстати, про Сунака сразу сказали, заранее, что он гораздо опаснее, чем другие прочие.
      В общем, ссылаясь на каких то недоумков, который шампанское пили, то за того, то за другого, вы о чем хотели сказать? Что у нас не правильно понимают то, что творится в мире, у нас в стране???
      Везде все одинаково, общество разделён по многим параметрам, в. т. ч. и по наличию здравого смысла.
  14. ximkim
    ximkim Сегодня, 12:00
    -1
    Цитата: BlackMokona
    Цитата: ximkim
    Ставки поднимаются.
    Так как война будет длится ещё год , и до фантонов дело дойдёт.

    А там и Ф-16, Атамиксы, и прочие военные прелести

    По мере нужд.
    Будут спешить, пока Путин президент( это просто подарок для запада).
  15. sanik2020
    sanik2020 Сегодня, 12:00
    -3
    Вот и апачи,чифтоны,леопарды а мы всё по настоящему воевать и не начинали.
  16. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:07
    0
    Ранее канцелярия премьер-министра Риши Сунака распространила сообщение, что в "ближайшее время" отправит Киеву 14 танков Challenger 2 и примерно 30 155-мм самоходных гаубиц AS90. Лондон намерен "изменить правила игры" поставками новых вооружений. Британцы планируют, что поставки новой техники помогут ВСУ переломить ситуацию на поле боя.
    . Наглов столько раз били, практически ото всюду выперли... неймётся им, взыграло, хотя, они ж других подталкивает, а сами только малым готовы поступится. Все как всегда.
  17. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 12:07
    +1
    Лондон планирует поставить Киеву ударные вертолеты Apache

    Хорошо бы один такой не добить и захватить. Должна же наша оборонка образовываться на буржуйском оружии...
  18. thepuppeteer
    thepuppeteer Сегодня, 12:16
    +1
    A nother Disney Story.
    They have no pilots who are capable to fly Apache!
    They have a few Mercenaries pilots and CIA pilots most of them flying private jets for luxury shopping and Livestyle Ukraine elite and politic Entourage.. To London, France, Brussel, Yes luxury most go on even in war times..
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 12:23
      0
      I think Britains will send Prince Garry as a bundle. laughing
  19. al3x
    al3x Сегодня, 12:22
    0
    Такими темпами ни сегодня-завтра у желто-голубых появятся ракеты с тактическим спецзарядом. А щелкунчики всякого разливу нам объявят, что и это перещёлкаем. Может в операциях хирург чего-то недопонимает?
    1. НСПорядок
      НСПорядок Сегодня, 12:42
      0
      переобулся с щелкунчика на всяких?! правильно, а то на нары поедешь скоро болтун!
  20. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 12:22
    0
    Британское правительство потихоньку сходит с ума.
  21. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 12:25
    0
    вертушки патом самы и ракеты большой дальности
  22. km-21
    km-21 Сегодня, 12:25
    0
    Мы можем негодовать и возмущаться, но тенденция пока складывается не в нашу пользу. Поставки Западного оружия Киеву на сегодняшний день ограничены политическими, экономическими, технологическими и производственными возможностями Запада. Не секрет, что эти возможности существенно превышают возможности России (даже в совокупности с Ираном и Сев. Кореей). И если эта тенденция продолжится, то рано или поздно Запад нас задавит своей массой.

    Во избежание такой перспективы Россия должна задействовать дополнительный ограничитель поставок Западных вооружений. Единственным таким ограничителем является угроза уничтожения Западной Европы российским ядерным оружием. Но эту угрозу придется не только декларировать, но и продемонстрировать. Например, нанести предупредительный одиночный ядерный удар по польскому Жешуву.

    Если Россия не сделает ЭТО в ближайшее время, то столкнется с большими проблемами на украинском фронте, которые приведут к огромным невосполнимым потерям среди наших бойцов и соответствующим проблемам во всем российском обществе. После этого вероятность завершения войны с приемлемым для России результатом значительно снизится, и вернуть ее к необходимому уровню с каждым днем будет становиться все труднее.
    1. алексей_444
      алексей_444 Сегодня, 12:39
      0
      А мысли к вам не приходят что америкосы именно этого и хотят что б мы бахнули ядеркой, тогда уж точно любые траты америкосов окупятся сбежавшим европейским бизнесом и созревания в этой вакханалии новых гитлеров (не потешных Зеленский)
    2. sgrabik
      sgrabik Сегодня, 12:43
      0
      Ядерное оружие, даже оперативно тактическое, это самый последний и самый весомый аргумент, пока мы успешно справляемся и без него, но если действительно возникнет такая необходимость, то мы без всякого сомнения и излишних колебаний его применим.
  23. Суслин
    Суслин Сегодня, 12:27
    -1
    Бритты продолжают провоцировать страны НАТО на всё большие траты в помощь хохлобандеровцам. 14 танков, 4 вертушки - это ниочём в реальной войне. А шуму то шуму!
    1. al3x
      al3x Сегодня, 12:31
      -1
      Вы очки то снимите свои розовые и боевую ура-шапку поднимите. Все эти 4, 10, 14, 40, 50 единиц в совокупности превращаются в сотни и тысячи. И это они всерьёз ещё даже не начинали. Что за дурь в головах людей, подобным вам, говорящих о новых поставках натовского оружия Украине, что это все ерунда, перещёлкаем. Оно будет убивать наших мужиков. Это не ясно чтоли? Закусывайть надо, может и мозг яснее мыслить будет.
  24. Andron78
    Andron78 Сегодня, 12:33
    +1
    Из всех поставок самую серьезную опасность представляют дальнобойные ракетно-артиллерийские системы. Все, что должно работать на переднем крае - одноразово, не потому, что плохая техника, а потому, что за год наши военные приобрели бесценный опыт боевых действий и закалились в боях.
  25. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 12:33
    0
    Апачи это хорошо, в Ираке, Югославии и афгане много падало без посторонней помощи. Для диверсий единичных ещё сойдут, а вот на передке применять бесполезно наши ПВО задницу порвут что б сбить их, награда будет соответствующей. Современные не поставят с дальнобойными ПТРК, как никак секретки.
  26. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 12:35
    0
    Ок. Значит по (международному праву) помощь оружием кукуевцам это есть гуд. Ну так и нам могут оружием и людьми тогда помогать и именно на этом же основании.
  27. sgrabik
    sgrabik Сегодня, 12:38
    0
    А нам в ответ на это необходимо поставить в наши войска побольше модернизированных Панцирей СМ, Буков и Торов, для них вертолёты это самые лёгкие и желанные цели.
  28. V.B.
    V.B. Сегодня, 12:38
    0
    А, стесняюсь спросить, танки, вертолёты, орудия так свободно и будут доставляться? А ПВО бандеровцев всё никак не уничтожат? Мосты, дороги, туннели так и будут стоять? Новое слово в военном деле, ведение войны по герасимовски и шойговски. Сколько бойцов поляжет? В лоб так и будут атаковать в ДНР? Бал "Брусиловский прорыв", а теперь шойговский топтыжка.