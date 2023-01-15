Российские танки Т-90М «Прорыв» появились на Херсонском и Запорожском направлениях

Удары выдерживает за счет композитной брони и за счет маневренности можно уйти. Сетка нужна, чтобы при попадании снаряда заряд детонировал до касания основной брони. Этот танк намного мощнее и сильнее, он лучше всех на данный момент, с которыми приходилось сталкиваться в бою

Новейшие российские танки Т-90М "Прорыв" появились на Херсонском и Запорожских направлениях, танки уже приняли участие в боях. Ранее Т-90М применялись, в основном, только на Донбассе.Российское Минобороны весьма активно вводит новую технику в зону проведения специальной военной операции, в декабре сообщалось о движении в сторону зоны СВО танковых колонн, в том числе и Т-90М. По последним данным, только в последние месяцы 2022 года военные на линии соприкосновения получили порядка 200 новых и модернизированных танков Т-90М "Прорыв". Буквально пару дней назад ТГ-канал "Танкисты ЮВО" сообщили о выдвижении колонны танков Т-90М к линии соприкосновения. Также сообщается, что некоторое количество "девяностых" поступило на вооружение ЧВК "Вагнер". Подтвердить или опровергнуть эту информацию нет возможности, но то, что собственные танковые подразделения у "музыкантов" есть, это бесспорно.По словам одного из российских военных, танк зарекомендовал себя как надежная и эффективная машина, способная поражать противника на большом расстоянии, при этом надежно защищенная.- приводит ТАСС слова танкиста.Танк Т-90М разработан в рамках опытно-конструкторской работы "Прорыв-3" и является глубокой модернизацией Т-90 с повышением боевых и эксплуатационных характеристик. В ходе модернизации на Т-90М установлен новый башенный модуль с 125-мм пушкой повышенной живучести и точности. На башне установлена дистанционно-управляемая пулеметная установка калибра 12,7-мм. Новый танк оборудован высокоавтоматизированной цифровой системой управления огнем, которая обеспечивает поиск, распознавание, автосопровождение и поражение целей. Т-90М оснащен комплексом динамической защиты третьего поколения "Реликт" и элементами комплекса "Афганит".