Грузия в очередной раз отказала Украине в предоставлении военной помощи

Власти Грузии не допустят того, чтобы грузинское государство было вовлечено в военное противостояние, соответственно, конечно же, мы не сможем оказать помощь военного типа одной из сторон противостояния. Тем более, насколько я знаю, речь идет о передаче такого вооружения, которое мы купили

Украина останется без грузинской военной помощи, Грузия не намерена вмешиваться военный конфликт. По словам вице-премьера, министра культуры, спорта и молодежи Теи Цулукиани, правительство не допустит вовлечения страны в военные действия.Грузия не будет оказывать военную помощь Украине, касается это и России, ни одна из сторон ее не получит. Таким образом в Тбилиси отреагировали на очередную попытку Киева склонить Грузию на свою сторону. Режим Зеленского не оставляет попыток заставить своего бывшего союзника открыть "второй фронт" для того, чтобы раздергать российские силы. По словам Цулукиани, Грузия пережила много вооруженных конфликтов и не желает вступать еще в один.- заявила вице-премьер.Ранее Киев потребовал от Грузии "вернуть" Украине поставленные в 2008 году зенитные комплексы "Бук", однако в Тбилиси отказались возвращать ЗРК заявив, что Украина продала их Грузии в рамках многомиллионной сделки, а не подарила, так что комплексы являются собственностью грузинской армии.Кроме того, Зеленский хотел выпросить у грузин противотанковые ракетные комплексы Javelin, поставленные Грузии американцами. В Вашингтоне одобрили реэкспорт вооружений, пообещав поставить Тбилиси новые, однако и здесь грузины отказали Киеву. В ответ на это Украина в очередной раз обвинила Грузия в контрабанде товаров военного назначения заявив, что через грузинскую территорию Россия получает запчасти и военную технику иностранного производства. Доказательств, естественно, в Киеве предоставить не смогли.