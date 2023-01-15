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Грузия в очередной раз отказала Украине в предоставлении военной помощи

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Грузия в очередной раз отказала Украине в предоставлении военной помощи

Украина останется без грузинской военной помощи, Грузия не намерена вмешиваться военный конфликт. По словам вице-премьера, министра культуры, спорта и молодежи Теи Цулукиани, правительство не допустит вовлечения страны в военные действия.


Грузия не будет оказывать военную помощь Украине, касается это и России, ни одна из сторон ее не получит. Таким образом в Тбилиси отреагировали на очередную попытку Киева склонить Грузию на свою сторону. Режим Зеленского не оставляет попыток заставить своего бывшего союзника открыть "второй фронт" для того, чтобы раздергать российские силы. По словам Цулукиани, Грузия пережила много вооруженных конфликтов и не желает вступать еще в один.

Власти Грузии не допустят того, чтобы грузинское государство было вовлечено в военное противостояние, соответственно, конечно же, мы не сможем оказать помощь военного типа одной из сторон противостояния. Тем более, насколько я знаю, речь идет о передаче такого вооружения, которое мы купили

- заявила вице-премьер.

Ранее Киев потребовал от Грузии "вернуть" Украине поставленные в 2008 году зенитные комплексы "Бук", однако в Тбилиси отказались возвращать ЗРК заявив, что Украина продала их Грузии в рамках многомиллионной сделки, а не подарила, так что комплексы являются собственностью грузинской армии.

Кроме того, Зеленский хотел выпросить у грузин противотанковые ракетные комплексы Javelin, поставленные Грузии американцами. В Вашингтоне одобрили реэкспорт вооружений, пообещав поставить Тбилиси новые, однако и здесь грузины отказали Киеву. В ответ на это Украина в очередной раз обвинила Грузия в контрабанде товаров военного назначения заявив, что через грузинскую территорию Россия получает запчасти и военную технику иностранного производства. Доказательств, естественно, в Киеве предоставить не смогли.
Использованы фотографии:
Минобороны Грузии
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26 комментариев
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  1. Владислав_2
    Владислав_2 Сегодня, 13:40
    +5
    Грузины просто не забывают 2008г yes .....больно хлопотно потом
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 13:48
      +8
      Цитата: Владислав_2
      Грузины просто не забывают 2008г yes .....больно хлопотно потом

      Да, похоже антивоенная вакцина марки "08.08.08" в Грузии действует.
      1. incoggnoto
        incoggnoto Сегодня, 13:53
        +4
        там совсем другая история, в Грузию очень много народа из РФ перебралось.. не бедных .. у них очень хорошо щас экономика подросла.. плюс через Грузию идут потоки товаров к нам.. они выгоду очень хорошую получают.
        1. Ясная
          Ясная Сегодня, 14:33
          +2
          Цитата: incoggnoto
          там совсем другая история, в Грузию очень много народа из РФ перебралось.. не бедных .. у них очень хорошо щас экономика подросла.. плюс через Грузию идут потоки товаров к нам.. они выгоду очень хорошую получают.

          Безусловно, это тоже имеет значение. Но, в прибалтах русских было не меньше, но русофобия зашкаливает несмотря на явный ущерб самим прибалтам. А если бы дали им по зубам, как Грузии, то ... задумались бы.
      2. isv000
        isv000 Сегодня, 14:33
        +2
        Цитата: Ясная
        Да, похоже антивоенная вакцина марки "08.08.08" в Грузии действует.

        Опасаются переаттестации:

    2. Анахорет
      Анахорет Сегодня, 14:02
      +2
      Галстукоглот Ссакашвили был полностью управляемой марионеткой Госдепа)
      Сейчас времена другие и грузины понимают прекрасно, что потерять можно очень многое и в экономике и в политике) причём, уже никто «пугать» не будет войсками под Тбилиси) просто заравняют локацию и все))
      Так что прививка 2008 действует)
    3. Sniper
      Sniper Сегодня, 14:36
      0
      Инстинкт самосохранения у грузин на высоте.. в отличии от украинцев
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 13:41
    +3
    Ну надо же поумнели... а во времена Саакашвили ринулись бы на амбразуру без раздумий.
  3. ВАШ
    ВАШ Сегодня, 13:41
    +1
    Об смеяться про войну. Грузия оказывает помощь Украине. Население 3.7 млн человек ВВП - 61.5 млрд дол. Видимо лишний танк у них завалялся а украинцы приметили.
  4. Серёга64
    Серёга64 Сегодня, 13:44
    +2
    Доказательств, естественно, в Киеве предоставить не смогли.

    Такая вот национальная политика. Обвинять бездоказательно
  5. Пауль Зиберт
    Пауль Зиберт Сегодня, 13:48
    +3
    Мамуки понимают, что во второй раз может и не сфартить.
    Русские перед Тбилиси уже не остановятся.
    А у них и так по проспекту Руставели сплошные русские гуляют.
    Патриоты.
    Испугавшиеся... wink
  6. svp67
    svp67 Сегодня, 13:49
    +3
    Ранее Киев потребовал от Грузии "вернуть" Украине поставленные в 2008 году зенитные комплексы "Бук", однако в Тбилиси отказались возвращать ЗРК заявив, что Украина продала их Грузии в рамках многомиллионной сделки, а не подарила, так что комплексы являются собственностью грузинской армии.
    Вот именно, что Украина их ПРОДАЛА и этим нарушив уже тогда договоренность с Россией
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:50
    +4
    Умер Вахтанг Кекобидзе,человек который был как двуличный Янус. Мы любим советского Вахтанга и ненавидим Вахтанга ,который предал СССР .Бог ему судья.Грузины ,для нас русских самый великий фильм для нас с вами:"Отец солдата".Всегда помните об этом."Чита ,брато,чита маргарито,ва-а!'
    1. Дилетант
      Дилетант Сегодня, 14:06
      +1
      русских самый великий фильм для нас с вами:"Отец солдата".Всегда помните об этом."Чита ,брато,чита маргарито,ва-а!'

      А какое отношение "чита-дрита" кикабидзе имеет к "Отцу солдата" с Георгием Махарашвили в главной роли?
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 14:10
        +1
        Прямое,это советские фильмы,где мы были единая семья.
    2. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 14:12
      +3
      Цитата: tralflot1832
      Умер Вахтанг Кекобидзе,человек который был как двуличный Янус. Мы любим советского Вахтанга и ненавидим Вахтанга ,который предал СССР .Бог ему судья.Грузины ,для нас русских самый великий фильм для нас с вами:"Отец солдата".Всегда помните об этом."Чита ,брато,чита маргарито,ва-а!'

      В раннее советское время, 40-е года, по рассказам отца, грузины очень хорошо относились к русским! Мало того, только благодаря грузинам, отец и выжил в те 40-е. И я рожден был в грузинском селе, где была только одна русская семья! И по рассказам родителей, меня грузинки с рук не спускали! И мне пришлось общаться с грузинами у нас в СССР в 70-е. Очень общительный, честный и благожелательный народ!
      Это уже благодаря меченому, алкоголику и прочим, таким как, жующим галстуки, наш народ разобщили!
    3. isv000
      isv000 Сегодня, 14:38
      0
      Цитата: tralflot1832
      Мы любим советского Вахтанга и ненавидим Вахтанга ,который предал СССР .Бог ему судья.

      Такую личную неприязнь к нему, постсоветскому, испытываем что кушать не можем! hi
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 14:59
        0
        88год,самые приятные воспоминания в Сочи к грузинам.2008 год ,тоже самые хорошие воспоминания к грузинам в Сочи.Грузины в Сочи почему-то не размножаются,остаются только ко пророссийские грузины.Лепс яркий пример. hi
  8. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 13:57
    +1
    Все свидомые грузину уже утилизированы в составе грузинского легиона...А остальные демилитаризованы 08.08.08.
  9. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 14:00
    +2
    После 888 Грузия для запада отработанный материал. И единственный шанс для неё восстановление отношений с РФ.
    1. стар
      стар Сегодня, 14:13
      +2
      Украину ждет такая же судьба. Только процесс будет значительно более болезненным.
  10. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 14:34
    0
    Ранее Киев потребовал от Грузии "вернуть" Украине поставленные в 2008 году зенитные комплексы "Бук", однако в Тбилиси отказались возвращать ЗРК заявив, что Украина продала их Грузии в рамках многомиллионной сделки, а не подарила, так что комплексы являются собственностью грузинской армии.


    В этой фразе прекрасно все! Одни думают, что подарили, но за деньги, другие - что отдали попользоваться с возвратом. Интересно, существуют ли какие-либо документы по этой чудесной сделке? Одни отгружали, другие принимали. На основании ЧЕГО?
  11. garik77
    garik77 Сегодня, 14:35
    0
    080808. Волшебные цифры. Как 777 означают удачу. Урок пошёл на пользу и желания проверять на себе сильно возросшие возможности нашей армии у грузин больше не просматривается. И слава Богу!
  12. aleksr2005
    aleksr2005 Сегодня, 14:37
    0
    Пишут, что грузины отказали УГИЛ в ПВО по причине отказа США передать в замен что то более современное. Так что пусть из себя они не строят благой нейтралитет.
  13. Grandloup74
    Grandloup74 Сегодня, 14:38
    -1
    La Georgie se montre intelligente et remonte dans mon estime !
    1. HAM
      HAM Сегодня, 14:46
      0
      Умными и сдержанными могут быть только люди.....