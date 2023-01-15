WP: В Киеве рассматривают возможность «тактического отступления» подразделений ВСУ из Бахмута

Мы потеряли много друзей, обороняя город, поэтому мы не хотим его сейчас сдавать. Но, возможно, временный вывод войск спасёт некоторых наших людей

Киев начал готовить общественное мнение к потере Бахмута (Артемовска) после того, как потерял Соледар. Несмотря на бравурные заявления, звучащие как из Генштаба ВСУ, так и из офиса Зеленского, потеря Бахмута - вопрос времени. Как сообщает The Washington Post, украинские военные начали говорить об оставлении города.ВСУ готовы отступить из Бахмута, пишет американское издание, при этом сам город из важнейшего стратегического пункта вдруг превратился в почти "не имеющий стратегического значения". Отступление подается как тактическое, для сохранения сил для контрнаступления на другом участке линии соприкосновения.В ВСУ признают большие потери в Бахмуте (Артемовске), хотя в Киеве продолжают утверждать, что потерь "практически нет". В то же время западные СМИ также пишут о больших потерях украинской армии.- заявил один из украинских военных.О том, что заокеанские хозяева рекомендовали Зеленскому отступить из Бахмута для сохранения сил и средств, сообщалось накануне. До этого главком ВСУ пытался подать эту же идею, но киевскому клоуну она не понравилась, был отдан приказ продолжать оборону Бахмута, а Соледар "отбить", и это несмотря на то, что три попытки контратак были провалены. Однако в офисе президента Украины считают, что оставление Бахмута если не будет иметь военных последствий, что очень сомнительно, то в политическом смысле это полный провал Киева.