Военное обозрение
Войти Регистрация

WP: В Киеве рассматривают возможность «тактического отступления» подразделений ВСУ из Бахмута

23
WP: В Киеве рассматривают возможность «тактического отступления» подразделений ВСУ из Бахмута

Киев начал готовить общественное мнение к потере Бахмута (Артемовска) после того, как потерял Соледар. Несмотря на бравурные заявления, звучащие как из Генштаба ВСУ, так и из офиса Зеленского, потеря Бахмута - вопрос времени. Как сообщает The Washington Post, украинские военные начали говорить об оставлении города.


ВСУ готовы отступить из Бахмута, пишет американское издание, при этом сам город из важнейшего стратегического пункта вдруг превратился в почти "не имеющий стратегического значения". Отступление подается как тактическое, для сохранения сил для контрнаступления на другом участке линии соприкосновения.

В ВСУ признают большие потери в Бахмуте (Артемовске), хотя в Киеве продолжают утверждать, что потерь "практически нет". В то же время западные СМИ также пишут о больших потерях украинской армии.

Мы потеряли много друзей, обороняя город, поэтому мы не хотим его сейчас сдавать. Но, возможно, временный вывод войск спасёт некоторых наших людей

- заявил один из украинских военных.

О том, что заокеанские хозяева рекомендовали Зеленскому отступить из Бахмута для сохранения сил и средств, сообщалось накануне. До этого главком ВСУ пытался подать эту же идею, но киевскому клоуну она не понравилась, был отдан приказ продолжать оборону Бахмута, а Соледар "отбить", и это несмотря на то, что три попытки контратак были провалены. Однако в офисе президента Украины считают, что оставление Бахмута если не будет иметь военных последствий, что очень сомнительно, то в политическом смысле это полный провал Киева.
Использованы фотографии:
ТГ-канал ЧВК "Вагнер"
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
23 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:19
    +3
    Это все на уровне слухов.Что будет ,напрямую зависит от действий Армии России.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 14:24
      +5
      Цитата: dmi.pris1
      Это все на уровне слухов.Что будет ,напрямую зависит от действий Армии России.


      И от ЧВК Вагнер в том числе.Враг жалуется, что бои идут на подступах к Предтечино, основная дорога снабжения ВСУ в Артемовск под огневым контролем ВС РФ.
      Судя по волонтерским картам ВСУ и картам ряда западных военных пабликов, наши бойцы прорвали оборону южнее Бахмута и глубоко вклинились в оборону ВСУ. Если красный (российский) окрас соответствует действительности, то от линии соприкосновения до Часов Яра, главной базы снабжения бахмутского гарнизона ВСУ, осталось 7−10 км, причем дорога из Константиновки, еще одного логистического центра укровермахта, однозначно находится под жестким нашим огневом контролем.
      Эта информация согласуется со сводкой (за 14 января) известного в США аналитического института, изучающего военные конфликты. Его эксперты пишут: «Бойцы группы „Вагнера“ отказываются от лобовых атак на Бахмут и вместо этого пытаются окружить город. Российские войска провели наступление в направлении Дылеевки (15 км к юго-западу от Бахмута), и что бойцы группы „Вагнера“ провели атаки вблизи Клещеевки, а также в направлении Предтечино (15 км к юго-западу от Бахмута), пытаясь отрезать участок автомагистрали Н-32 между Бахмутом и Константиновкой».

      https://svpressa.ru/war21/article/358822/
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 14:31
        +1
        Я уже не разделяю действия "оркестра"от подразделений Армии.Они делают общее дело.Но вагнеровцы безусловно-молодцы.Парасковеевку и Клещеевку надо брать,тогда с логистикой у них будет туго.И не забывать о "балконе"под Северском
        1. Shurik70
          Shurik70 Сегодня, 14:51
          0
          А вот сам факт подготовки отступления не радует.
          Это значит, командование противника учится не только "стоять нерушимой стеной"
          1. dmi.pris1
            dmi.pris1 Сегодня, 15:05
            0
            Да нет никакого факта подготовки отступления.Нагнали они туда всего-от "теробормотов"до укромобильных.Все это на уровне слухов и журналюг из вашингтонской газеты
    2. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Сегодня, 14:26
      +1
      Это все на уровне слухов.Что будет ,напрямую зависит от действий Армии России.

      Согласен с Вами , но почва готовится . А чтобы было не так обидно заявили об временном отступлении .
  2. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 14:20
    0
    Мы потеряли много друзей, обороняя город, поэтому мы не хотим его сейчас сдавать. Но, возможно, временный вывод войск спасёт некоторых наших людей

    Денацификация хе хе А вы что хлтели украинецы ыыы и суляки *?
    МОЧИМ !!! Ну короче не пропускают падлы !!
    Таки вот думаем ..
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 14:40
      +1
      Цитата: LukaNord
      Мы потеряли много друзей, обороняя город, поэтому мы не хотим его сейчас сдавать. Но, возможно, временный вывод войск спасёт некоторых наших людей

      Денацификация хе хе А вы что хлтели украинецы ыыы и суляки *?
      МОЧИМ !!! Ну короче не пропускают падлы !!
      Таки вот думаем ..

      ВСУ для себя новую отмаску нашли. Мол сдаем нас.пункты из-за того, что бы не подвергать опасности наших друзей-наемников из вонючих США и др. стран.
      А, то-бы..., мы-бы..., им-бы... angry am
  3. isv000
    isv000 Сегодня, 14:24
    0
    С трёх сторон перекрыли, теперь хорошо бы четвёртую пропахивать да прожигать регулярно, дезинфицировать, так сказать...
  4. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 14:25
    0
    Мы только "за"! Пусть уходят из Артёмовска и вообще из Донбасса.
  5. ДАА УЖ
    ДАА УЖ Сегодня, 14:26
    +1
    Сдача во "временное пользование" Артёмовска не спасёт404, задачи СВО будут выполнены.Сваливайте пока живы.
  6. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 14:29
    +1
    А у них на выбор: или котёл, который они уже не смогут отрицать как Соледарский. Или драпать к Славянску и Краматорску. Тут все на рокады завязано было, а перерезанная рокада -больше не рокада. да и с Северском дальше 100процентное "тактическое отступление" или котел. Он там вообще напрашивается в уголке...
    Более того, захваченные рокады мгновенно на нас начинают работать. И чем ближе ЛБС к рокаде тем труднее противнику у которой ее нет....
  7. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 14:29
    +1
    Верить на слово слухам нельзя...тем более если их распространяют укронацики.
    А пока следим за динамикой событий и анализируем операцию по взятию Соледара... очень интересный ход боевых действий был. Похоже наши генералы взялись за ум...и сразу результат появился.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 15:01
      0
      Как то, кто то пытается всем объяснить, что "музыканты" , ЧВК, это войска, войска, войска и больше никто и никак... чушь полнейшая.
      Да, "музыканты" и прочие подобные подразделения, отличная штурмовая пехота, тем более им усиление, разное, придали и действуют они чётко, слажено!!! Но они только часть, всего остального прочего!!!
      В данной обстановке, в данный момент, это играет свою важную роль, но, ВС государства, это огромный, сложный комплекс, управлять которым, обеспечивать и прочее, прочее, может только государственная, специализированная структура!
      Только так, только все вместе, мы победим soldier
  8. Bingo
    Bingo Сегодня, 14:31
    +3

    С понтом дела положить несколько бригад в Соледаре и Артемовске - это тактика сохранения резервов, да.
    Кстати, в Киеве вчера "марш вдов" был - и усиленно замалчивают, что ни разу уже не верят воплям про "потерь нет"
  9. Falx
    Falx Сегодня, 14:34
    +1
    пока только слухи.
    как по мне, то пусть держат, и сжигают там свои резервы.

    осмелюсь предположить, что зеля и ко будут цепляться за этот несчастный Бахмут/Артёмовск до 20 числа, до очередной встречи спонсоров. а 21 го сольют.
  10. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:38
    +2
    Почему ,наши средства пиар СМИ, не пользуются создавшейся ситуацией.Надо передачу тел ВСУшников из Соледара показывать по всем каналам,с открытым задним бортом.Да их там не двадцать тысяч,как говорят некоторые ,но пару тысяч точно наберётся.Зачем они умерли,чтобы их показали замёрзшими в последних конвульсиях?Первые каналы уже давно раздражают.Чётко прослеживается ,политика руководства государственного телевидения в выходные ,начиная с пятницы.Они что ,пытаются сравниться с американцами.Да у тех две мировые войны не касались их территорий.Война идёт уже на наших территориях.Телевидиние ушло на задний план от интернета.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 14:55
      +1
      А где народ получает инфу, ту, которую центровые СМИ зажимают???
      Где попало, которое, по факту, есть всемирная паутина.
      Очень не правильно, что народ не верит центровые СМИ, по крайне мере, очень ограничено...
      Верхние не хотят понять, принять, что они содержат на НАШ ДЕНЬГИ, НАШИ НАЛОГИ, бездарей и дармоедов, которых, в массе, народ не просто не хочет слушать, ещё и ненавидят...
      В общем, верхние и их обслуга, живут для себя, ради себя, за счёт всех остальных!!! Такое добром никогда не заканчивалось.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 15:03
        0
        Моё личное мнение,надо гнать с руководящих должностей ВГТРК.Мы на пороге большого бога бум.
  11. Иванушка Иванов
    Иванушка Иванов Сегодня, 14:43
    +2
    Клоун вообще ничего серьезного не решает. Запрещают отступать американцы. Они не раз продвигали тезис "до последнего украинца". И Бахмут они не позволят отдать.
    А то, что там у них в прессе что-то всплывает такое - это американский шоурум, где у каждого своя роль: плохие, хорошие, свои, чужие, умные, идиоты (кстати, Байден нередко играет роль идиота), злые, добрые, голуби, ястребы и т.д. И да, это весьма примитивное шоу. Жаль, у нас нет добротных аналитиков наверху, которые могли бы по вот этим "продуктам" разгадывать истинное положение дел у пинтоссни.

    В данный момент слабое звено у врага - экономика. Если мы хотим остановить эту войну на приемлемых для нас условиях - мы должны делать и сделать так, чтобы европе было максимально плохо. Давление и деньги из европы уже не полезны америке. Это давит на доллар. Не для того пинтоссы накачивали европу и весь мир деньгами и производствами. Не для того, чтобы все это возвращалось в америку. Доллары они и сами могут напечатать, если им это будет необходимо (что они делали не так давно в промышленных масштабах). В идеале спровоцировать цунами из обратных долларов, под которыми будет погребена экономика сша.

    Что касается военной помощи украм со стороны запада - то она не иссякнет. Это тоже шоу без конца. Вроде всё - закончилось... Потом как бы случайно, "осознав всю важность"... какая-нибудь финляндия подкинет, потом дания. Потом, глядя на это, "просыпается совесть" у итальянцев и т.д.и т.д.
  12. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:48
    0
    Киев начал готовить общественное мнение к потере Бахмута (Артемовска)
    . Кто то приложил, кое что к носу, понял, что пора пора...
    А что дальше?
    События уже идут, по своему плану, нам только усилия соответствующие приложить, оно и дальше пойдёт, так как надо.
  13. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 15:02
    0
    В Киеве рассматривают возможность «тактического отступления»

    Нечего отступать. Нужно поднимать руки и сдаваться по одиночке и толпой, по порядку!!!
  14. urik62
    urik62 Сегодня, 15:03
    0
    Что-то про Ахмат ни слуху, ни духу, они там ещё?