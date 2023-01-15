Военное обозрение
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В ходе ракетного удара назначенные объекты поражены, цели удара достигнуты - Минобороны

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В ходе ракетного удара назначенные объекты поражены, цели удара достигнуты - Минобороны

Российское Минобороны подтвердило ракетный удар по системе военного управления и объектам энергетики Украины, нанесенный в субботу. Об этом говорится в новой сводке военного ведомства.


Согласно заявлению военных, 14 января 2023 года российские войска нанесли ракетный удар по объектам критически важной инфраструктуры, а также по системе военного управления Украины. Подробности Минобороны не приводит, но накануне Киев подтвердил попадание российских ракет по двум ТЭС, а также поражении объектов энергетики сразу в шести областях. Конечно, это не все подтвержденные попадания, но в военном ведомстве заявляют, что все назначенные объекты поражены, цели удара достигнуты.

Кроме того, артиллерией, авиацией и ракетными войсками в районе Константиновки поражены склад боеприпасов и база ремонта РСЗО. В рамках контрбатарейной борьбы уничтожена гаубицы М777, Д-20, САУ 2С3 "Акация", две гаубицы "Мста-Б", две САУ "Гвоздика", гаубица Д-30. Кроме того, в районе Константиновки уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. Также уничтожен ЗРК "Оса-АКМ".

Основное внимание снова приковано к Донецкому направлению. По данным военных, наступление идет в направлении северных окраин Бахмута (Артемовска) и железнодорожной станции Соль. Сообщается, что атакуют "штурмовые отряды" во взаимодействии с подразделениями ВДВ ЮВО, при поддержке авиации, артиллерии и ракетных войск. Под "штурмовыми отрядами" видимо понимаются "музыканты" из ЧВК "Вагнера".

На Купянском под удары артиллерии попали подразделения 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах Двуречное, Синьковка Харьковской области и Новоселовское. На Красно-Лиманском огнем артиллерии ЦВО и ударами армейской и штурмовой авиации нанесено поражение подразделениям 66-й, 92-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Макеевка, Стельмаховка и Кузьмино. Кроме того, артиллерия и российские десантники отразили атаку штурмовых групп 71-й егерской бригады ВСУ в районе Червоная Диброва.

На Южно-Донецком артиллерийскими и мотострелковыми подразделениями ВВО и морпехами ТОФ нанесено поражение противнику в районах Владимировка и Угледар. В районе Сладкое уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ.

Использованы фотографии:
Минобороны
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23 комментария
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  1. Маз
    Маз Сегодня, 15:11
    +3
    Сирены вчера и сегодня не умолкают по сей час воют без перестанку, обычно наши по воскресеньям так массово не долбали, но видать исключения и плюшки после пиндюлей Герасимову закончились и российский генштаб начал потихоньку воевать серьезнее и серьезнее. По укроинету ходит видео подрывом закладки в соледаре, верить этим - себя не уважать, подождем официальных заявлений с нашей стороны.
    1. ВАШ
      ВАШ Сегодня, 15:16
      +1
      Цитата: Маз
      По укроинету ходит видео подрывом закладки в соледаре, верить этим - себя не уважать, подождем официальных заявлений с нашей стороны.

      Что за закладка?
      1. Владимир_2У
        Владимир_2У Сегодня, 15:21
        +6
        Цитата: ВАШ
        Что за закладка?

        Солевая, Соледар-же! laughing
        Лично меня радует поражение машинного зала Бурштынской ТЭС. Это не трансформаторы!
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 15:12
    0
    конечно, особенно интересно развитие наступление в Соледарско-артемовской агломерации. Ну и Северский выступ как-то напрашивается. Но по последним данным крупные танковые части готовятся и на Запорожье. Что-то будет. Не успеют союзник нацистам технику поставить, не успеют этим что-то изменить.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:15
      +3
      Северский выступ напрашивается,потому как нависает над нашими войсками.Как "померанский балкон "в 1945..
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 15:44
        +1
        Полностью согласен с вашим видинеем Северска,когда этот балкон срубят.Наступление через заповедник ВСУ,наверно наше больное место сейчас.
      2. голос_разуma
        голос_разуma Сегодня, 15:46
        -1
        Да что-то есть, но и в целом выступ этот-тупик ничем не обеспеченный.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 16:24
          +1
          В этот тупик под Северском и Кременной всушников нагнали как на собачьей своре блох
      3. Грица
        Грица Сегодня, 16:04
        0
        Цитата: dmi.pris1
        Северский выступ напрашивается,потому как нависает над нашими войсками.Как "померанский балкон "в 1945..

        А еще на этом балконе за речкой находится нехороший дремучий лес с нехорошими обитателями. Такое своеобразное Лихолесье, откуда могут вылезать всякие мерзкие эльфы и гномы с оружием, угрожая Кременной, Рубежному.
        1. igorbrsv
          igorbrsv Сегодня, 16:33
          -1
          В лихолесье листва опала. Каждый гном под прицелом
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 15:53
      +1
      Цитата: голос_разуma
      Не успеют союзник нацистам технику поставить

      Страны «оси» и союзники рейха.
  3. антивирус
    антивирус Сегодня, 15:18
    -9
    Много минусов получал:опять промахнулись "конашенковы".
    Зе и 95 квартал продолжают петь пестни о стране вий.
    Или он агент нарышкина?
    А идти - от орехов-гуляйполе на павлоград и изюм. Весь лев берег отрезать.
    жалеть наших парней и не жалеть запорижье и Днепропетровск.
    И чернигов - харьков по возможности брать.
    1. AVA77
      AVA77 Сегодня, 15:36
      +2
      И чернигов - харьков пока на месте, берите, кто ж Вам не даёт. laughing Там Вам делов то на пол часа, осталось только сходить и забрать wassat
  4. Корона без вируса
    Корона без вируса Сегодня, 15:38
    0
    В ходе ракетного удара назначенные объекты поражены, цели удара достигнуты - Минобороны

    Конашенкову, да что бы не поверить?! belay Верим-верим-верим!!! winked

    а может пора перейти с ударов по трансформаторам по ударам по мостам? а? feel
    1. голос_разуma
      голос_разуma Сегодня, 15:48
      0
      у нас тут коллективное мнение сложилось, что за удары по мостам только провокаторы ратуют. Ибо на 10 месяце СВО не знать почему мосты стоят-просто невозможно!
      1. Баюн
        Баюн Сегодня, 16:11
        +3
        Потому и НЕ ВОЙНА, что суть в "споре хозяйствующих субъектов". НЕ Война - отвлечение внимания от МИРОВОГО ПЕРЕДЕЛА. Как переделят, так и войне конец.

        Но что-то где-то может пойти не так... Например, как на Руси в 1917-ом.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:47
    +2
    Когда разнесём в хлам,Бескидский ЖД узел?Когда НАТО попрёт ,во всей красе.А оно попрёт,только роставят Пэтриоты с западными расчётами.
    1. poquello
      poquello Сегодня, 16:05
      -1
      Цитата: tralflot1832
      А оно попрёт,только роставят Пэтриоты с западными расчётами.

      поляки уже компенсацию детям за погибших ихтамнетов давать начали
    2. topol717
      topol717 Сегодня, 16:13
      -1
      Цитата: tralflot1832
      Когда НАТО попрёт ,во всей красе.А оно попрёт,только роставят Пэтриоты с западными расчётами.

      Вот тогда будем встречать ТЯ. надеюсь уже озаботились производством снарядов с ТЯО для 152 САУ.
      1. poquello
        poquello Сегодня, 16:35
        +2
        Цитата: topol717
        Цитата: tralflot1832
        Когда НАТО попрёт ,во всей красе.А оно попрёт,только роставят Пэтриоты с западными расчётами.

        Вот тогда будем встречать ТЯ. надеюсь уже озаботились производством снарядов с ТЯО для 152 САУ.

        с какой полки вы упали? у нас тяо как грязи, но встречать их будут оружием не ядерным - на них и его хватит
  6. Старый Хрен
    Старый Хрен Сегодня, 16:03
    +1
    Не одного удара по Зеленскому и его кодле. Абрамович спец-представитель России (потому что он горячий патриот нашего Отечества но при этом имеет ещё 50 разных гражданств). Это олигархическое шоу уже достало.
  7. topol717
    topol717 Сегодня, 16:12
    +2
    Плохо что Марьинку начинают забывать. То там 80% зачищено, то только 50. А теперь и вообще выключили из сообщений. Очень странно и непонятно.
  8. Елена Акинфиева
    Елена Акинфиева Сегодня, 16:52
    +2
    Не будет ударов по ж/д и мостам, пока. Видно одно, что идет выкачка оружия с Европы и уничтожение ее на территории окраины, а также полномасштабное уничтожение свидомых. Почему выбрали именно такой вариант не знаю.........