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Иран впервые официально признал закупку российских многоцелевых истребителей Су-35

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Иран впервые официально признал закупку российских многоцелевых истребителей Су-35

Иран получит российские многофункциональные истребители Су-35, ранее озвученную информацию официально подтвердили в Тегеране. Это первое подтверждение сделки от иранских официальных лиц.


Член комиссии по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса Ирана Шахрияр Хейдари в интервью иранскому изданию Tasnim подтвердил сам факт закупки многоцелевых истребителей Су-35 и даже назвал сроки их поставки. По словам иранского политика, самолеты начнут поступать в начале следующего года по иранскому календарю, т.е. через два с половиной месяца. Иранский новый год наступает в день весеннего равноденствия первого весеннего месяца Фавардин. Таким образом, 1402-й год в Иране будут праздновать 21 марта 2023 года.

Кроме того, Россия поставит Ирану вертолеты, а также некие оборонительные системы и ракеты. Подробностей Шахрияр Хейдари не привел, поэтому неизвестно, какие именно системы и ракеты хочет получить Тегеран. Возможно, что речь идет о зенитных системах, в том числе С-400. Такого же мнения военные эксперты.

В конце декабря прошлого года Израиль сообщил, что в ближайшее время Россия поставит Ирану 24 истребителя Су-35, изначально предназначавшихся Египту, от которых Каир отказался под давлением США. По мнению западных экспертов, именно Су-35 является единственным истребителем, способным бороться с американскими F-35, стоящими на вооружении ВВС Израиля.

В начале августа 2022 года появилась информация, что Тегеран якобы еще в июле подписал контракт на российские Су-35 во время визита в Иран российского президента Владимира Путина. Затем западные издания сообщили, что Россия якобы поменялась с Ираном по схеме: "истребители на беспилотники". Но никаких подтверждений или опровержений ни от Москвы, ни от Тегерана не поступало.
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23 комментария
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  1. Sergio_7
    Sergio_7 Сегодня, 15:48
    +29
    Хорошие новости! Ирану сейчас очень нужны эти самолёты! Будем помогать друг другу!
    1. poquello
      poquello Сегодня, 15:58
      +6
      Цитата: Sergio_7
      Хорошие новости! Ирану сейчас очень нужны эти самолёты! Будем помогать друг другу!

      в Израиле праздник
  2. Коте пане Коханка
    Коте пане Коханка Сегодня, 15:52
    +12
    Дай бог!
    Если серьезно, я лично только за честные отношения. В текущей перспективе Иран нам не противник, делить комме Каспия нечего.
    1. Федор Соколов
      Федор Соколов Сегодня, 15:56
      +8
      Так дело в том что Каспий мы уже поделили, причем в накладе Россия не осталась.
    2. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 15:58
      -6
      А чего Каспий-то делить? Особо богатых месторождений чего-либо там как будто нет.
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 16:12
        +5
        Нефть есть и газ. Но Каспий поделили несколько лет назад. Всеподписались. Больше делить нечего
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 15:53
    +4
    Мери поппинс к Израиловке приехала - это вам не сказки сочинять как "жирный дристун никто не видит"))) Эти и увидят, а если ракеты дали - и собьет)
  4. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 15:55
    +11
    Вот Ирану можно. Одним фронтом с нами против западных санкций. Чем больше у нашего союзника военной силы тем больше головной боли у сша и нато. Фронт глобального противостояние расширяется и будет им куда ПВО пихать кроме бывшей украины.
  5. Joker62
    Joker62 Сегодня, 15:55
    +13
    Иран впервые официально признал закупку российских многофункциональных истребителей Су-35

    Хоть немного гонору собьют евреям. А то совсем оборзели - бомбят Дамаска, как у себя в пригороде огорода...
  6. yuriy55
    yuriy55 Сегодня, 16:03
    +11
    Иран впервые официально признал закупку российских многофункциональных истребителей Су-35

    А суверенные страны не обязаны отчитываться ни перед Вашингтоном, ни перед Брюсселем...
    Пора давать в морду за вмешательство во внутренние дела суверенных стран!
    Может так удастся достичь взаимного понимания?
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:07
    +5
    Хорошая новость.Видна работа нашего МИДа.Но какие-то плюшки Египет получит от нашей СЭЗ в Египте?Плюшка египетская зерновая биржа.В Ливии замирение,Израиль на Египет не попрёт.Сушки нужнее Ирану ,Египет здесь не причём!Персидский залив становится Иранской лужей. Иранские Сушкам Брамос под брюшко,самое то.Смотрим за ценой нефти.
  8. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 16:13
    +4
    В США и Британии истерика будет...перевооружение Ирана на современное оружие худший кошмар для англосаксов.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 16:46
      +2
      Особенно всем понравится истерика американских пилотов с дежурного авианосца.На вопрос Ху и зит,на иранском прозвучит :Пошёль в БЛМ с рязанским ,мурманский,магаданской,благовещинским акцентом.Кто говорил что будет легко,Путин ВВ в ноябре декабре обещал проблемы.Макорон в Африке это почувствовал.
  9. Tusv
    Tusv Сегодня, 16:15
    +3
    Санкции России в рамках ядерной сделки закончились. Была бы у Ирана денежка, имеем право поставлять все что угодно, кроме ЯО
  10. air wolf
    air wolf Сегодня, 16:28
    +3
    wassat теперь евреям будет не сладко, если Иран ещё пару корветов и пару Варшавянок прикупит, то от слова совсем евреям будет не сладко..
    1. topol717
      topol717 Сегодня, 16:44
      -2
      А как Иран и Израиль связаны? да и далековато они друг от друга.
      1. air wolf
        air wolf Сегодня, 16:50
        +1
        Через Сирию связанные! Сирия это шиитское государство как и Иран, Турция - сунниты, т е враждующие кланы.
      2. Irokez
        Irokez Сегодня, 17:00
        +1
        Иран как бы считает, что Израиль должен быть разрушен. Типа рассадник зла для мусульман.
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 16:53
      0
      Очень будет не сладко,если НОАК ВМФ зайдёт с визитом " дручбы" в Иран.Мне кажется "Горшков" в Персидский залив идёт,плетясь за танкером,а он действительно плетётся, как в том анекдоте..Средиземка у нас наверно под контролем?!Что то американцы с израильтянами не показывают наши причалы с АПЛ на севере.Вчера АПЛ была у причала,а сегодня её нет.
  11. Интроверт
    Интроверт Сегодня, 16:33
    +1
    На фоне поставок вооружения западными странами украине, скрывать поставки своего современного вооружения странам находящимся в оппозиции западу, вообще никакого смысла нет, одни потери в информационной войне.
  12. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 16:41
    0
    Таким образом, 1402-й год в Иране будут праздновать 21 марта 2023 года.
    По-русски это звучит так:Таким образом, наступление нового 1402-й года в Иране будут праздновать 21 марта 2023 года hi
    Кроме того, Россия поставит Ирану вертолеты, а также некие оборонительные системы и ракеты.
    Долг, платежом красен. Да и для хороших людей, не жалко. request
  13. Авиатор_
    Авиатор_ Сегодня, 17:05
    0
    самолеты начнут поступать в начале следующего года по иранскому календарю, т.е. через два с половиной месяца.
    У японов летоисчисление тоже своеобразное - со дня восшествия на престол действующего императора. Я долго пытался понять, сколько лет таксисту, ну не выглядел он на 1926 год рождения (на карточке были лишь 2 последние цифры). Потом всё разъяснилось. Восток - дело тонкое. А за персов - рад. Тепрь, наверное, и пилотов учить их надо. Как-то на заводском аэродроме видел египетских лётчиков, но это давно было.
  14. илья63
    илья63 Сегодня, 17:12
    0
    ждём израильскую помощь Украине!!!!